¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

El paso a paso de la garrapiñada de frutos secos de Lucía Soria

Con esta receta de Lucía Soria, convertí frutos secos en un bocado acaramelado y crocante, perfecto para sumar a picadas o ensaladas

Lucia Soria FRUTOS SECOS ACARAMELADOS
Búsqueda | Lucía Soria
Por Lucía Soria

Ya saben que soy muy fan de los frutos secos y de los crocantes, por eso siempre estoy buscando nuevas formas de sumarlos a mis recetas. La que les dejo hoy es una especie de garrapiñada más delicada, ideal para comer con una picada, sumar a una ensalada o terminar algún plato caliente. El procedimiento es muy fácil, solo hay que tener la constancia de mezclar continuamente para que se cristalice bien el azúcar.

Leé además

la ensalada de lucia soria ideal para consumir en invierno
Receta

La ensalada de Lucía Soria ideal para consumir en invierno

Por Lucía Soria
el budin de lucia soria que salvara tus meriendas
Receta

El budín de Lucía Soria que salvará tus meriendas

Por Lucía Soria

Ingredientes

100 g de frutos secos (ejemplo, castañas de Cajú)

100 g de azúcar blanca

100 g de agua

Procedimiento

Llevamos todos los ingredientes a una sartén amplia y a fuego fuerte. Los frutos secos que utilicemos deben ser de similar tamaño, así se cocinan de manera pareja.

Dejamos evaporar el agua y revolvemos con cuchara de madera hasta ver que se cristaliza. En este punto, bajamos el fuego al mínimo y seguimos mezclando con la cuchara hasta que quede todo caramelizado. Llevamos la mezcla a una placa con Silpat para enfriar.

Guardamos en un frasco hermético para que no se humedezcan.

Del libro En tu casa, Editorial Grijalbo­, Penguin Random House.

Selección semanal
Historia

La vida de los refugiados de Guantánamo a más de 10 años de su llegada al Uruguay

Por Federico Castillo
Desinformación

Catalina Botero: el “optimismo digital” de una década atrás derivó en el “pesimismo actual” y en la necesidad de regular

Por Valentina Priore
Fútbol Uruguayo

Dos años después, Uruguay vendió un jugador a la elite de Europa, un mercado restringido a sus futbolistas

Por Juan Francisco Pittaluga
Debate

Plenario del Frente Amplio discutió dificultades de financiamiento de sus comités de base y el "vaciamiento" de las estructuras departamentales

Por Santiago Sánchez

TE PUEDE INTERESAR

José Fabini estuvo en musicales en teatro, en televisión y ahora es figura del universo de Cris Morena, en Margarita 

José Fabini: “Eso de estar en una nube, de ser muy disperso, me sumó a la creatividad”

Por Milene Breito Pistón
Entrevista a Luc Besson: “Este Drácula es mi versión del bife con papas fritas”
Video

Entrevista a Luc Besson: “Este Drácula es mi versión del bife con papas fritas”

Por Federica Chiarino Vanrell
SuBastian, el submarino no tripulado de origen estadounidense, llega a Uruguay para explorar profundidades desconocidas hasta ahora, con una tecnología amable con la biodiversidad

Uruguay Sub200: comienza la expedición para conocer los misterios del fondo de nuestro mar

Por Milene Breito Pistón
Escuela 440

Aprender música: el nuevo interés de los niños y adolescentes que es tendencia

Por Magdalena Cabrera