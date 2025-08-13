El paso a paso de la garrapiñada de frutos secos de Lucía Soria

Ya saben que soy muy fan de los frutos secos y de los crocantes, por eso siempre estoy buscando nuevas formas de sumarlos a mis recetas. La que les dejo hoy es una especie de garrapiñada más delicada, ideal para comer con una picada, sumar a una ensalada o terminar algún plato caliente. El procedimiento es muy fácil, solo hay que tener la constancia de mezclar continuamente para que se cristalice bien el azúcar.

Procedimiento

Llevamos todos los ingredientes a una sartén amplia y a fuego fuerte. Los frutos secos que utilicemos deben ser de similar tamaño, así se cocinan de manera pareja.

Dejamos evaporar el agua y revolvemos con cuchara de madera hasta ver que se cristaliza. En este punto, bajamos el fuego al mínimo y seguimos mezclando con la cuchara hasta que quede todo caramelizado. Llevamos la mezcla a una placa con Silpat para enfriar.

Guardamos en un frasco hermético para que no se humedezcan.

