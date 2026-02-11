Saludable sin resignar sabor

Sobre la mesada hay quinoa, queso crema, yogur, brócoli y un recipiente con garbanzos listos para procesar. Nada parece particularmente especial, salvo que un gran espejo se ubica justo encima de la mesada y deja a la vista, desde las distintas partes del aula, cada uno de los movimientos que la cocinera Juliana Denis comienza a realizar.

En esta clase de cocina saludable del Instituto Gato Dumas no se habla de prohibiciones, calorías ni alimentos vedados, el eje no está puesto en lo que no se puede comer, sino en cómo cocinar mejor, las técnicas para potenciar el sabor de los alimentos y la organización a la hora de hacerlo.

El curso, uno de los intensivos cortos de verano que ofrece la institución, está a cargo de Juliana Denis, cocinera formada en el propio instituto, con experiencia tanto en cocina como en pastelería. Ella acerca una mirada aplicable sobre cómo comer mejor sin renunciar al disfrute de la comida ni pasar horas en la cocina. Asegura que, más que en la restricción, la cocina saludable se apoya en técnica, producto y organización.

La cocinera plantea que el prejuicio de que la comida saludable no tiene gusto a nada está muy instalado. “La realidad es que con técnica cualquier vegetal o legumbre puede realzar mucho más el sabor y no hay necesariamente que agregar materia grasa como manteca o panceta, cosas que, si bien son ricas, no nos hacen bien”. Y añade que incluso la proteína más magra puede ser sabrosa y placentera. La clave, insiste, no está en sumar ingredientes caros o exóticos, sino en saber qué hacer con lo que se tiene y aprovechar los productos de estación.

La cocinera va más allá de cantidades, ingredientes y formas de cocción, al insistir en que lo mejor es consumir alimentos de estación. Esto no solo mejora el sabor y el valor nutricional, sino que suele ser más accesible. “La naturaleza es sabia”, resume. La cocina saludable es una parte de la gastronomía que ha tomado especial relevancia en la actualidad, como sucede con otras ramas de la industria del bienestar. Mientras que en las carreras largas del instituto estos conceptos suelen abordarse desde la nutrición, los cursos cortos permiten profundizar en temas puntuales y llevarlos a la práctica. Su público va desde personas sin experiencia previa hasta cocineros formados que buscan reforzar conceptos.

Uno de los ejes centrales del curso es el buen uso de las técnicas de cocción. Hervir, por ejemplo, no está prohibido, pero sí es cuestionado cuando se usa sin criterio. “En el hervor prolongado se pierden sabores y nutrientes, y además se agua el alimento”, explica Denis. Asar, cocinar al vapor, ahumar o saltear correctamente permiten concentrar sabores sin necesidad de sumar grandes cantidades de grasa. La berenjena ahumada, trabajada en clase, es un buen ejemplo de cómo mediante una técnica simple de ahumado el sabor se transforma por completo. También se revisan prácticas cuestionadas. La fritura bien ejecutada, es decir, con suficiente aceite y a la temperatura adecuada, no es necesariamente un problema, asegura la cocinera. El error, muchas veces, está en la técnica y no en el método en sí. Lo mismo ocurre con el uso de condimentos: lejos de “esconder” sabores, una buena mezcla de especias puede realzar ingredientes simples y volverlos más atractivos.

La mise en place, entendida no solo como preparar ingredientes antes de cocinar, sino como pensar qué se va a comer, hacer una compra más estratégica y adelantar cocciones, se presenta como una herramienta clave para la vida cotidiana. Tener quinoa precocida en la heladera, una base de legumbres lista o un sofrito congelado pueden marcar la diferencia entre cocinar variado y sano o caer una y otra vez en preparaciones conocidas.

Se trabajan distintas harinas, legumbres, frutos secos y productos que no están en la compra básica de todos los hogares —como la harina de arvejas, la de almendras, la quinoa, el agar-agar (gelificante natural de origen vegetal derivado de algas rojas) o el azúcar de coco—, pero que hoy son cada vez más accesibles. También se presentan alternativas dentro de las recetas y se explica cómo reemplazar un ingrediente por otro si no se lo consigue.

Entre las preparaciones que más sorprendieron estuvo una mousse hecha con aquafaba, el líquido de cocción de los garbanzos que funciona como sustituto vegano de la clara de huevo. De textura aireada y bajo contenido graso, se combinó con leche de coco, frutas frescas y un crumble crocante, demostrando que el postre también tiene un lugar dentro de una cocina más consciente.

Denis asegura que, a pesar de lo que la mayoría cree, los cocineros también son personas. Cocinan cuando pueden, congelan, repiten platos y buscan la practicidad. La diferencia está en que tienen más herramientas y quizá aplican un poco más de pensamiento en lo cotidiano. Comer mejor, en definitiva, no es una moda ni una lista de reglas, sino una suma de decisiones pequeñas, técnicas bien aplicadas y disfrute de la comida.

Receta de hummus de garbanzo y remolacha, champiñón y microgreens

HUMMUS DE GARBANZO Y REMOLACHA Hummus de garbanzo y remolacha con champiñón y microgreens.

Ingredientes para 4 porciones

Para el hummus: 480 g de garbanzos cocidos 1 y ó cda. de tahine (pasta de sésamo), jugo de ó limón, 1 diente de ajo, 1 pizca de comino, 2 remolachas cocidas, 6 cdas. de aceite de oliva, sal y pimienta.

Para la vinagreta: 2 cdas. de vinagre de manzana, 6 cdas. de aceite de oliva, tomillo (si es fresco, mejor), 1 cda. de mostaza (en crema, no en polvo), 4 champiñones cortados en cuartos, microgreens para terminar en c/n.

Preparación

Para el hummus: licuar todos los ingredientes hasta formar una pasta cremosa. Reservar.

Para la vinagreta: mezclar los ingredientes. Aderezar los champiñones.

Servir el hummus con los champiñones con vinagreta y microgreens.

Tips de la chef

Se pueden pelar los champiñones. Si se van a usar en el momento, se pueden lavar bajo la canilla, sin sumergir. En lugar de champiñón puede utilizarse cualquier hongo fresco. Los microgreens pueden reemplazarse por brotes. Si la remolacha se cocina al horno, el sabor será más concentrado.

Receta de malfatti de kale con emulsión de zanahorias

MALFATTI DE KALE CON EMULSION DE ZANAHORIAS Malfatti de kale con emulsión de zanahorias.

Ingredientes para 4 porciones

300 g de ricota, 30 g de queso parmesano rallado, 140 g de harina de arroz, 12 hojas de kale, nuez moscada, sal y pimienta. Para la emulsión: 2 zanahorias hervidas cortadas en rodajas, 4 cdas. de aceite de oliva, 2 dientes de ajo asado, sal y pimienta.

Preparación

En un bowl mezclar los ingredientes y amalgamar bien. Formar bolitas. Hervir por 3 minutos. Para la emulsión, mixar todos los ingredientes. Servir los malfatti con la emulsión de zanahoria.

Tips de la chef

Cocinar el kale apenas al vapor o hervirlo para ablandar la fibra. Se puede reemplazar el kale por espinaca, acelga, hojas de mostaza o de remolacha. Mixar la hoja junto con la ricota ayuda a unificar color y sabor. Antes de hervir todos los malfatti, probar una bolita: si se desarma, falta harina. Para asar el ajo, colocar la cabeza entera en horno a 180 °C, cubierta con papel aluminio, hasta que esté cocida.

Receta de panna cotta de leche de soja evaporada

panna cotta de Gato Dumas Panna Cotta de leche de soja evaporada.

Ingredientes para 4 porciones

400 g de reducción de leche de soja (partir de a 800 g), 30 g de queso crema (light o a elección), 30 g de azúcar rubia, 10 g de gelatina, 10 almendras fileteadas.

Preparación

Hidratar la gelatina con 50 gramos de agua fría. Reservar. Calentar la leche de soja, agregar el queso crema y el azúcar hasta disolver. Retirar del fuego y, aún caliente, incorporar la gelatina y mezclar bien. Si se desea, se puede infusionar la leche con ralladura de naranja o una pizca de canela. Verter en recipientes individuales y enfriar durante 6 o 7 horas, o de un día para el otro, en heladera. Consumir fría y acompañar con almendras tostadas y fileteadas.

Tips de la chef

Se puede acompañar con una salsa de fruta fresca reducida, sin azúcar.



