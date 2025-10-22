¡Hola !

Lucía Soria revela la forma más rica de comer boniato a las brasas

Boniato a las brasas con pickle de cebolla y crema de palta

Boniato a las brasas con pickle de cebolla y palta de Lucía Soria.

FOTO

Álvaro Gargiulo Cor

FOTO

Álvaro Gargiulo Cor
Búsqueda | Lucía Soria
Por Lucía Soria

El boniato zanahoria es una de las verduras que más me gustan al rescoldo, esta técnica en la que los vegetales se cocinan directamente sobre las brasas y adquieren un sabor profundo al fuego. Pero también podés cocinar los boniatos en el horno de casa y quedan riquísimos.

Lo más rico es la combinación con la crema de palta y el pickle.

Ingredientes

2 boniatos

1 palta

1 lima

Hojas de cilantro

Sal

Pimienta

Aceite de oliva

Hacemos un fuego y apartamos un poco de brasa para poder cocinar el boniato al rescoldo directo. También podemos envolverlo en papel aluminio, queda más protegido del calor, pero no se logra la cáscara quemada.

Lavamos bien los boniatos y los colocamos sobre un colchón de brasas, cerca del fuego pero que no les dé la llama directo. Tapamos los boniatos con un poco más de brasa.

Mientras tanto, hacemos el puré de palta. En un bowl ponemos ralladura de media lima y jugo de la lima entera, agregamos la palta cortada en pedazos, sal y pisamos bien con un tenedor o pisapuré, hasta que la textura quede bien lisita. Reservamos para el final.

Deshojamos el cilantro.

Vamos girando el boniato para que se cocine parejo. Cuando está bien blandito hasta el centro, lo retiramos y, si tiene mucha brasa, lo limpiamos un poquito con papel absorbente. A mí, la cáscara quemada me gusta, me parece que aporta mucho sabor.

Ponemos los boniatos en un plato y les hacemos un tajo central arriba. Apretamos un poco desde abajo haciendo presión de ambos lados, para que salga un poco la pulpa, y agregamos sal, pimienta, una cucharada abundante del puré de palta y por arriba el cilantro y los pickles.

Ingredientes para hacer el pickle de cebolla

1 taza de vinagre de vino/alcohol/manzana (o el que tengas)

3 tazas de agua

½ taza de azúcar

Laurel

Granos de mostaza/semillas de hinojo/semillas de coriandro

3 cebollas rojas medianas

Procedimiento

Primero hacemos el agua de pickle (sirve para cualquier vegetal). Juntamos todos los ingredientes en una olla (menos las cebollas) y llevamos a hervor. Dejamos reducir a un tercio. Mientras­, pelamos las cebollas enteras y cortamos en rodajas lo más finas posible; con la mandolina es mucho más fácil y te quedan superparejas.

En un bollón previamente lavado y bien secado colocamos los aros de cebolla, acomodándolos bien. Vertemos el agua de pickle caliente dentro del bollón con las cebollas y dejamos enfriar. Una vez frío, tapamos y llevamos a la heladera. Bien cubierto de líquido dura mucho tiempo.

Del libro En tu casa, Editorial Grijalbo­, Penguin Random House.

