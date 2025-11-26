El postre más versátil del verano, según Lucía Soria

Ya empiezan a aparecer las frutas de verano y me gusta mucho pensar en postres frescos, rápidos de hacer pero llenos de sabores y texturas. Este es un gran ejemplo y se puede preparar con un montón de otras frutas, como frutillas, sandía, duraznos, ciruelas y peras.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Receta La version de Lucía Soria de la tradicional causa peruana, pero con menos papa

100 g de arándanos

150 cm3 de yogur natural

200 g de chocolate blanco

100 g de pistachos tostados

½ atado de menta

Sal

Procedimiento

En un horno a 170 ºC tostamos los pistachos y luego los quebramos un poco en un mortero.

Pelamos y retiramos las semillas del melón. Cortamos en cubos prolijos y de igual tamaño entre sí. Cortamos los arándanos en mitades y reservamos ambas frutas.

Para hacer el crocante de chocolate blanco, lo derretimos primero a baño maría, cuidando que el agua no hierva fuerte, ya que el chocolate blanco tiene alto contenido de manteca y puede cortarse. Mientras el chocolate se derrite armamos una placa con un silpat o un papel aluminio y un poquito de aceite de coco en todo la superficie. Vertemos todo el chocolate sobre la placa y espolvoreamos con los pistachos toda la superficie. Agregamos una pizca de sal y llevamos a la heladera hasta que quede bien duro. Retiramos al momento de armar el postre y quebramos el chocolate en pedazos irregulares.

Para el emplatado, servimos en un plato hondo una base de yogur. Agregamos los pedazos de melón, luego los arándanos, por encima las hojas de menta y, para terminar, el crocante de chocolate blanco y pistachos.

Del libro En tu casa, Editorial Grijalbo­, Penguin Random House.