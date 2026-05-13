Receta de las empanadas del nuevo restaurante de Lucía Soria

Pocas cosas son más ricas que las empanadas. Esta es la versión del Nuevo Rosa: fritas, jugosas y deliciosas. ¡Como tienen que ser!

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Receta Una equilibrada receta de Lucía Soria para la época de mandarina

Cocina para todos El paso a paso de Lucía Soria para hacer sus galletas más divertidas y fáciles

2 latas de crema de choclo

200 g de choclo en grano

100 g de manteca

100 g de harina

200 ml de leche

½ atado de albahaca picada

20 g de parmesano rallado

Sal

Ají molido

Aceite mezcla

Procedimiento

Pelar las cebollas y cortarlas en cubos chicos. Cocinarlas en una sartén con un poco de aceite mezcla, sal y pimienta hasta que estén bien cocidas y apenas doradas.

Agregar la manteca y, una vez derretida, sumar la harina. Cocinar unos minutos removiendo constantemente para que no queden grumos y la harina pierda el sabor a crudo. Incorporar la leche de a poco y cocinar hasta formar una especie de salsa blanca cremosa.

Agregar la crema de choclo y el choclo en grano. Cocinar unos minutos más para que el relleno tome cuerpo y quede bien cremoso.

Retirar del fuego y dejar enfriar. Una vez frío, agregar la albahaca picada y el parmesano rallado. Mezclar bien.

Rellenar las tapas de empanadas, cerrar haciendo el repulgue y cocinar en abundante aceite hasta que estén bien doradas.