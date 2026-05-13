Receta de las empanadas del nuevo restaurante de Lucía Soria

Pocas cosas son más ricas que las empanadas. Esta es la versión del Nuevo Rosa: fritas, jugosas y deliciosas. ¡Como tienen que ser!
Fritas de choclo y albahaca, así son las empanadas que Lucía Soria sirve en Nuevo Rosa, que combinan cremosidad y mucho sabor
Pocas cosas son más ricas que las empanadas. Esta es la versión del Nuevo Rosa: fritas, jugosas y deliciosas. ¡Como tienen que ser!
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(12 unidades)
12 tapas de empanadas
2 cebollas
2 latas de crema de choclo
200 g de choclo en grano
100 g de manteca
100 g de harina
200 ml de leche
½ atado de albahaca picada
20 g de parmesano rallado
Sal
Ají molido
Aceite mezcla
Pelar las cebollas y cortarlas en cubos chicos. Cocinarlas en una sartén con un poco de aceite mezcla, sal y pimienta hasta que estén bien cocidas y apenas doradas.
Agregar la manteca y, una vez derretida, sumar la harina. Cocinar unos minutos removiendo constantemente para que no queden grumos y la harina pierda el sabor a crudo. Incorporar la leche de a poco y cocinar hasta formar una especie de salsa blanca cremosa.
Agregar la crema de choclo y el choclo en grano. Cocinar unos minutos más para que el relleno tome cuerpo y quede bien cremoso.
Retirar del fuego y dejar enfriar. Una vez frío, agregar la albahaca picada y el parmesano rallado. Mezclar bien.
Rellenar las tapas de empanadas, cerrar haciendo el repulgue y cocinar en abundante aceite hasta que estén bien doradas.