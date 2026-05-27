Ensalada de invierno de Lucía Soria

En invierno también está buenísimo comer ensaladas. Claro que hay que pensarlas de otra manera, sumarles más vegetales cocidos, alimentos que aporten carbohidratos, alguna proteína y, como siempre les digo, una buena vinagreta y algo crocante para terminar. En este caso combinamos calabaza asada, rúcula, cuscús, queso de cabra, verdeo y semillas de zapallo especiadas.
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