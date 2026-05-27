Ensalada de invierno de Lucía Soria

En invierno también está buenísimo comer ensaladas. Claro que hay que pensarlas de otra manera, sumarles más vegetales cocidos, alimentos que aporten carbohidratos, alguna proteína y, como siempre les digo, una buena vinagreta y algo crocante para terminar. En este caso combinamos calabaza asada, rúcula, cuscús, queso de cabra, verdeo y semillas de zapallo especiadas.

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1 atado de rúcula

2 verdeos

50 g de semillas de zapallo

80 g de queso de cabra blando o ricotta blanda desgranado

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Pimentón

Comino

Para la vinagreta

3 cdas. de aceto balsámico

1 cda. de miel

6 cdas. de aceite de oliva

Sal

Pimienta

Procedimiento

Cortar la calabaza en cubos medianos y colocarla en una placa. Condimentar con aceite de oliva, sal y pimienta. Cocinar en horno fuerte hasta que esté bien dorada y caramelizada.

Preparar el cuscús siguiendo las instrucciones del paquete. Soltarlo bien con un tenedor y dejar enfriar apenas.

En una sartén, tostar las semillas de zapallo con un chorrito de aceite, pimentón, comino, sal y pimienta hasta que queden crocantes y perfumadas.

Para la vinagreta, mezclar el aceto balsámico con la miel, el aceite de oliva, la sal y la pimienta.

En un bowl mezclar el cuscús con la calabaza asada, la rúcula y el verdeo finamente picado. Agregar parte de la vinagreta e integrar bien.

Terminar con las semillas especiadas y el queso desgranado por arriba.