¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Para la salsa de tomate quemada de Lucía Soria no hace falta picar nada

Esta receta de Lucía Soria es fácil, rica y se puede congelar para usar después

Lucia soria salsa de tomtes quemados

FOTO

Álvaro Gargiulo Cor
Búsqueda | Lucía Soria
Por Lucía Soria

Esta salsa de tomate es perfecta para cuando no tenés ganas de picar nada. Queda muy deliciosa , pero sobre todo es muy muy fácil. Lleva un rato de cocción en el horno para que todos los vegetales queden bien dorados, pero después es un toque. La usás para pastas, lasañas, pizza y lo que quieras.

Leé además

el budin de lucia soria que salvara tus meriendas
Receta

El budín de Lucía Soria que salvará tus meriendas

Por Lucía Soria
el paso a paso de la garrapinada de frutos secos de lucia soria
Receta

El paso a paso de la garrapiñada de frutos secos de Lucía Soria

Por Lucía Soria

Ingredientes

6 tomates enteros

1 cebolla blanca

1 cabeza de ajo entera

2 hojas de laurel/romero/tomillo

Sal, pimienta, azúcar y aceite de oliva

Procedimiento

Colocar en una placa honda los tomates enteros, la cebolla cortada en gajos, las cabezas de ajo sin la parte superior y las hierbas. Agregar azúcar, sal y pimienta sobre todas las verduras. Añadir bastante aceite de oliva y llevar a un horno precalentado a 200 grados.

Dejar cocinar a horno fuerte hasta que los tomates se quemen, la cebolla se cocine dorada y los ajos estén tiernos.

Sacar del horno, retirar las hierbas, pasar los tomates y la cebolla a la licuadora, agregar la pulpa del ajo y licuar (también se puede pasar por el mixer) hasta que tenga una consistencia homogénea.

Chequear el sabor y, si es necesario, corregir. Si está muy espesa, le podés agregar un poco de agua para aligerarla.

Se puede guardar en el freezer como cualquier otra salsa de tomate.

Del libro En tu casa, Editorial Grijalbo­, Penguin Random House.

Selección semanal
Entrevista

Uruguay y China trabajan para usar las monedas locales en el comercio bilateral, dice el embajador Huang Yazhong

Por Guillermo Draper
Estafas

A un año de la primera denuncia, las estafas de “fondos ganaderos” exponen las deficiencias para investigar delitos complejos

Por  Macarena Saavedra  y Guillermo Draper
“Muerte digna”

En un nuevo escenario parlamentario, la eutanasia volvió a tener media sanción tres años después

Por Leonel García
Educación

El gobierno quiere recuperar la esencia del Programa Maestros Comunitarios que quedó “metido en las aulas” tras la pandemia

Por Nicolás Delgado

TE PUEDE INTERESAR

Los directores de cine argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat.
Video

Mariano Cohn y Gastón Duprat: “Lo peor que le puede pasar a una película es ir a dormir a una sala de cinearte con tres viejos mirándola”

Por Patricia Mántaras de la Orden
Estudiar en el exterior: la nueva aspiración de las generaciones más jóvenes

Estudiar en el exterior: la nueva aspiración de las generaciones más jóvenes

Por Magdalena Cabrera
Los propietarios querían que el living fuese un espacio abierto, así que decidieron abrir una arcada que dialoga con el mobiliario y con el resto de la casa.

El reciclaje de una casa en Manantiales de Carrasco en tonos neutros pero con algunas 'sorpresas'

Por Federica Chiarino Vanrell
Lionel Messi ovacionado en su primer partido en Jamaica con el Inter de Miami.
Video

El aura en tiempos de memes

Por Felipe Barbeito