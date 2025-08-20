Para la salsa de tomate quemada de Lucía Soria no hace falta picar nada

Esta salsa de tomate es perfecta para cuando no tenés ganas de picar nada. Queda muy deliciosa , pero sobre todo es muy muy fácil. Lleva un rato de cocción en el horno para que todos los vegetales queden bien dorados, pero después es un toque. La usás para pastas, lasañas, pizza y lo que quieras.

2 hojas de laurel/romero/tomillo

Sal, pimienta, azúcar y aceite de oliva

Procedimiento

Colocar en una placa honda los tomates enteros, la cebolla cortada en gajos, las cabezas de ajo sin la parte superior y las hierbas. Agregar azúcar, sal y pimienta sobre todas las verduras. Añadir bastante aceite de oliva y llevar a un horno precalentado a 200 grados.

Dejar cocinar a horno fuerte hasta que los tomates se quemen, la cebolla se cocine dorada y los ajos estén tiernos.

Sacar del horno, retirar las hierbas, pasar los tomates y la cebolla a la licuadora, agregar la pulpa del ajo y licuar (también se puede pasar por el mixer) hasta que tenga una consistencia homogénea.

Chequear el sabor y, si es necesario, corregir. Si está muy espesa, le podés agregar un poco de agua para aligerarla.

Se puede guardar en el freezer como cualquier otra salsa de tomate.

