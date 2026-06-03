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La pizza infaltable de Lucía Soria: su receta paso a paso

Pizza de jamón crudo y rúcula, uno de los clásicos que acompaña a Lucía Soria desde los inicios de Rosa, su pizzería

Pizza de jamón crudo y rúcula de Lucía Soria.&nbsp;

Pizza de jamón crudo y rúcula de Lucía Soria. 

FOTO

William Hereford para Mesa Garzón
Búsqueda | Lucía Soria
Por Lucía Soria

En 2019 abrimos el primer local de Rosa y empezamos haciendo pizzas de fermento lento con sabores diferentes. Hoy, ya mudados a Charrúa y Brito del Pino, nos convertimos en un restaurante y pizzería familiar con un montón de opciones. Pero entre los clásicos sigue estando un infaltable: la pizza de jamón crudo y rúcula.

¡Les dejo una masa mucho más simple para hacer en casa que sale bárbara!

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Masa de pizza rápida

(Para 4 pizzas)

Ingredientes

Para la masa

500 ml de agua

20 g de levadura fresca

17 g de azúcar

850 g de harina

17 g de sal

2 cdas. de aceite de oliva

Para armar la pizza

Salsa de tomate italiana

Queso muzzarella de buena calidad

50 g de jamón crudo por pizza, cortado bien fino

Rúcula fresca

Aceite de oliva

Pimienta negra

Procedimiento de la masa

Colocar en un bowl el agua, la levadura, el azúcar y el aceite de oliva. Mezclar bien hasta disolver la levadura.

Agregar la harina de a poco en tres veces. Cuando ya esté integrada casi toda la harina, sumar la sal y comenzar a amasar hasta obtener una masa lisa y pareja, que se despegue de los bordes.

Pasar la masa a un recipiente apenas enharinado o aceitado. Dejar descansar aproximadamente 40 minutos, o hasta que duplique su volumen.

Dividir en cuatro bollos y bollar bien, ajustando la masa hacia abajo. Llevar a heladera y dejar descansar hasta que vuelvan a crecer. Idealmente, de un día para el otro, porque mejora muchísimo la textura y el sabor.

Retirar de la heladera un rato antes de usar y estirar con las manos sobre una superficie apenas enharinada.

Para armar la pizza

Cubrir la masa con salsa de tomate y mozzarella. Cocinar en horno bien fuerte hasta que la pizza esté dorada y el queso fundido.

Al salir del horno terminar con el jamón crudo, la rúcula fresca, la pimienta negra recién molida y un buen chorro de aceite de oliva.

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