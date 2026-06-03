La pizza infaltable de Lucía Soria: su receta paso a paso

En 2019 abrimos el primer local de Rosa y empezamos haciendo pizzas de fermento lento con sabores diferentes. Hoy, ya mudados a Charrúa y Brito del Pino, nos convertimos en un restaurante y pizzería familiar con un montón de opciones. Pero entre los clásicos sigue estando un infaltable: la pizza de jamón crudo y rúcula.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

¡Les dejo una masa mucho más simple para hacer en casa que sale bárbara!

Receta El tiramisú rioplatense de Lucía Soria: trifle de dulce de leche, chocolate y plantillas

Paso a paso Receta de las empanadas del nuevo restaurante de Lucía Soria

Para la masa

500 ml de agua

20 g de levadura fresca

17 g de azúcar

850 g de harina

17 g de sal

2 cdas. de aceite de oliva

Para armar la pizza

Salsa de tomate italiana

Queso muzzarella de buena calidad

50 g de jamón crudo por pizza, cortado bien fino

Rúcula fresca

Aceite de oliva

Pimienta negra

Procedimiento de la masa

Colocar en un bowl el agua, la levadura, el azúcar y el aceite de oliva. Mezclar bien hasta disolver la levadura.

Agregar la harina de a poco en tres veces. Cuando ya esté integrada casi toda la harina, sumar la sal y comenzar a amasar hasta obtener una masa lisa y pareja, que se despegue de los bordes.

Pasar la masa a un recipiente apenas enharinado o aceitado. Dejar descansar aproximadamente 40 minutos, o hasta que duplique su volumen.

Dividir en cuatro bollos y bollar bien, ajustando la masa hacia abajo. Llevar a heladera y dejar descansar hasta que vuelvan a crecer. Idealmente, de un día para el otro, porque mejora muchísimo la textura y el sabor.

Retirar de la heladera un rato antes de usar y estirar con las manos sobre una superficie apenas enharinada.

Para armar la pizza

Cubrir la masa con salsa de tomate y mozzarella. Cocinar en horno bien fuerte hasta que la pizza esté dorada y el queso fundido.

Al salir del horno terminar con el jamón crudo, la rúcula fresca, la pimienta negra recién molida y un buen chorro de aceite de oliva.