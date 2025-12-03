La receta de Lucía Soria para un escabeche que dure todo el verano

Todos los años, cuando empezamos la temporada de Mesa Garzón hacemos varios escabeches y pickles para que nos duren todo el verano. Este escabeche es uno de los que más éxito tiene: es muy fácil de hacer y la combinación de vegetales hace que sea mucho más divertido y rico. Lo guardás en la heladera siempre cubierto de líquido y dura muchísimo.
½ taza de aceite de oliva (o mezcla de oliva + neutro)
1 taza de vinagre de vino
La cebolla en pluma
Los ajos en láminas
La rama de romero
1 cda. de ají molido
Preparación
Pelamos las zanahorias y las cortamos en rodajitas finas. Cortamos las berenjenas en rodajas de 1 cm, las salamos y las dejamos reposar unos 20 minutos para que larguen el líquido. Después las enjuagamos y las secamos.
Ponemos a hervir el agua con el vinagre, el laurel y un poco de sal. Primero van las zanahorias unos 5 minutos. Después sumamos las berenjenas y las cocinamos otros 5 minutos, solo hasta que estén tiernas pero firmes. Colamos y reservamos.
Para el líquido del escabeche, calentamos el aceite en una olla chica y sumamos la cebolla en pluma, el ajo, el ají molido y el romero. Lo dejamos cocinar despacio, sin que tome color, para que se perfume bien.
Para armar, en un frasco o bowl grande vamos haciendo capas de berenjenas y zanahorias, intercalando la cebolla, el ajo y el romero. Cubrimos con el líquido del escabeche (si falta un poquito, sumamos un chorrito más de aceite y vinagre). Ajustamos la sal, dejamos enfriar y lo llevamos a la heladera.
Al día siguiente está perfecto. Ideal para la mesa del asado, para sumar a una picada o para tener siempre listo en verano. n
Del libro En tu casa, Editorial Grijalbo, Penguin Random House.