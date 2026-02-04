La receta vegana y fresca con la que Lucía Soria recibe a sus amigos en verano

Para recibir amigos en verano me gustan las recetas frescas, fáciles y con algo distinto.
Este crocante de pepino con crema de palta y lima, maní especiado y cilantro es ideal para abrir una mesa con algo distinto y fácil de hacer
Para recibir amigos en verano me gustan las recetas frescas, fáciles y con algo distinto.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
Esta es una opción vegana que conquista a todos los paladares, se arma en minutos y funciona perfecto para abrir una mesa o una picada: crocante, fresca y llena de sabor.
Para 4 personas
2 pepinos grandes
Sal fina
Para la crema de palta:
2 paltas maduras
Ralladura y jugo de 1 lima
1 cucharada de aceite de oliva
Sal
Pimienta blanca (opcional)
Para el maní crocante especiado:
½ taza de maní tostado sin sal
1 cucharadita de aceite
Pimentón ahumado
Comino
Ají molido o chile seco
Sal
Para terminar
Cilantro fresco
Pelamos los pepinos, los cortamos a lo largo y les sacamos bien las semillas. Después los cortamos en medias rodajas gruesas, los salamos apenas, los dejamos unos minutos sobre papel para que larguen agua y los secamos bien.
Pisamos las paltas con la ralladura y el jugo de lima, agregamos aceite de oliva, sal y un poco de pimienta si hace falta. Tiene que quedar fresca y liviana.
En una sartén chica, tostamos el maní con una gota de aceite. Cuando está dorado, sumamos pimentón, comino, ají molido y sal. Retiramos y dejamos enfriar.
Para armar, ponemos el pepino, arriba la crema de palta y terminamos con el maní crocante y cilantro fresco.