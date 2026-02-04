¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

La receta vegana y fresca con la que Lucía Soria recibe a sus amigos en verano

Este crocante de pepino con crema de palta y lima, maní especiado y cilantro es ideal para abrir una mesa con algo distinto y fácil de hacer

Receta Lucia Soria

FOTO

William Hereford para Mesa Garzón
Búsqueda | Lucía Soria
Por Lucía Soria

Para recibir amigos en verano me gustan las recetas frescas, fáciles y con algo distinto.

Esta es una opción vegana que conquista a todos los paladares, se arma en minutos y funciona perfecto para abrir una mesa o una picada: crocante, fresca y llena de sabor.

Leé además

Romesco de Lucía Soria 
Receta

La forma más rica y fresca de comer morrón en verano, por Lucía Soria

Por Lucía Soria
lucia soria comparte su secreto para dar un contraste especial a las ensaladas
Receta

Lucía Soria comparte su secreto para dar un contraste especial a las ensaladas

Por Lucía Soria
un plato de lucia soria que hace brillar al zapallito
Receta

Un plato de Lucía Soria que hace brillar al zapallito

Por Lucía Soria

Ingredientes

Para 4 personas

2 pepinos grandes

Sal fina

Para la crema de palta:

2 paltas maduras

Ralladura y jugo de 1 lima

1 cucharada de aceite de oliva

Sal

Pimienta blanca (opcional)

Para el maní crocante especiado:

½ taza de maní tostado sin sal

1 cucharadita de aceite

Pimentón ahumado

Comino

Ají molido o chile seco

Sal

Para terminar

Cilantro fresco

Procedimiento

Pelamos los pepinos, los cortamos a lo largo y les sacamos bien las semillas. Después los cortamos en medias rodajas gruesas, los salamos apenas, los dejamos unos minutos sobre papel para que larguen agua y los secamos bien.

Pisamos las paltas con la ralladura y el jugo de lima, agregamos aceite de oliva, sal y un poco de pimienta si hace falta. Tiene que quedar fresca y liviana.

En una sartén chica, tostamos el maní con una gota de aceite. Cuando está dorado, sumamos pimentón, comino, ají molido y sal. Retiramos y dejamos enfriar.

Para armar, ponemos el pepino, arriba la crema de palta y terminamos con el maní crocante y cilantro fresco.

Selección semanal
Partido Nacional

Con distintos tonos y discursos, sectores blancos reformulan sus estrategias políticas hacia adentro y hacia afuera

Por Federico Castillo
Infecciones respiratorias

Médicos esperan que vacunación contra el VRS supere el 80% de las embarazadas este año y que se reduzca brecha

Por Leonel García
Fútbol Uruguayo

Yamandú Orsi recibió a Alonso y Ache, que le pidieron exoneraciones impositivas a la reforma del Centenario

Por Juan Francisco Pittaluga
Parlamento

Fiscal de Corte: el oficialismo evalúa negociar dos votos en el Senado para lograr la designación de un nuevo titular

Por Victoria Fernández

TE PUEDE INTERESAR

Lucía Garibaldi y Sofía Gala.

Lucía Garibaldi y Sofía Gala: dos rebeldes tras un cine sin respuestas

Por Federica Chiarino Vanrell
Holzweiler presentó diseños urbanos con toques originales, desde chaquetas bomber de cuero hasta polos a rayas.

Copenhague refuerza su lugar como capital de la moda sustentable

Por Redacción Galería
Yogur griego: una textura cremosa que conquistó la cocina mundial

Yogur griego: una textura cremosa que conquistó la cocina mundial

Por Clementina Delacroix Cardeza
Uno de cada cuatro adultos de entre 18 y 24 años nunca tuvo un encuentro sexual.

Los más jóvenes tienen menos frecuencia sexual, ¿por qué?

Por María Inés Fiordelmondo Blaires