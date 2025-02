La verdad de los alimentos afrodisíacos, según expertos

Los llamados alimentos afrodisíacos han sido celebrados durante milenios, pero su eficacia como catalizadores de más y mejores encuentros sexuales no está respaldada por evidencia científica. Sin embargo, ¿significa eso que una copa de vino blanco, una sopa de ostras y un postre de frutillas con chocolate no pueden convertirse en el preámbulo perfecto para una noche inolvidable? Definitivamente, no.