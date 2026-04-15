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Una equilibrada receta de Lucía Soria para la época de mandarina

Ensalada fresca de la remolacha, con mandarina y queso de cabra de Lucía Soria, una receta simple y con mucho contraste, ideal para esta época

Ensalada de remolacha, mandarina y queso de cabra de Lucía Soria&nbsp;

Ensalada de remolacha, mandarina y queso de cabra de Lucía Soria 

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Ingredientes

Para 4 personas

2 remolachas

2 mandarinas

1 puñado grande de rúcula (u otra hoja verde)

½ radicchio

1 puñado de pistachos tostados

100 g de queso de cabra blando

Para la vinagreta

Jugo de ½ limón

3 cdas. de aceite de oliva

½ cda. de miel

Sal y pimienta

Procedimiento

Cocinar las remolachas enteras con piel en agua con sal hasta que estén tiernas; también se pueden hacer al horno envueltas para un sabor más concentrado. Una vez listas, dejarlas entibiar, pelarlas y cortarlas en gajos o cubos.

Pelar las mandarinas a vivo, retirando bien la parte blanca, y separar los gajos, tratando de aprovechar el jugo que larguen. Lavar y secar bien la rúcula y el radicchio­, y cortarlos en trozos medianos.

Para la vinagreta, mezclar el jugo de limón con el aceite de oliva, la miel, la sal y la pimienta, emulsionando hasta que quede bien integrada.

Para el armado, colocar en la base del plato el queso de cabra apenas batido, como una crema. Disponer por encima las remolachas. En un bowl aparte, mezclar las hojas verdes con los gajos de mandarina, salpimentar, agregar la vinagreta y mezclar suavemente. Colocar esta mezcla por encima de las remolachas y el queso de cabra, y terminar con los pistachos tostados.

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