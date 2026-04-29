Restaurantes para el Día de la Madre 2026: dónde comer en Montevideo y alrededores

El Día de la Madre es una de las fechas en que más uruguayos eligen salir a comer afuera, y eso tiene como consecuencia directa que muchos restaurantes trabajan con sala llena desde varios días antes. Por eso, reservar dejó de ser un gesto de organización para convertirse, en muchos casos, en una condición.

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Para aquellos que prefieren improvisar o simplemente el tiempo se fue sin que se dieran cuenta, no todo está perdido. La clave está en apostar a la geografía. Una zona con alta concentración de restaurantes, un mercado gastronómico o un barrio conocido por su movimiento son el mejor seguro para quienes prefieren decidir sobre la marcha. Porque, si en un restaurante no hay lugar, muchas veces alcanza con cruzar la calle. Con o sin plan previo, Montevideo y sus alrededores despliegan un mapa amplio para celebrar alrededor de la mesa el domingo 10 de mayo.

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A 18 kilómetros de Montevideo, unos 35 minutos en auto, Pizzorno ofrece este Día de la Madre una experiencia de disfrute junto a sus viñedos, como una opción más de la oferta gastronómica de la ciudad y sus alrededores. Un plan diferente, sin protocolo, que no busca convertirse en una visita de todo el día, sino simplemente disfrutar de un restaurante en un entorno campestre y relajado a pocos minutos de la ciudad.

El chef Matías Olivera encabeza una carta que incluye entradas como el ceviche de pesca del día con leche de tigre y ají amarillo o camarones al ajillo, y platos principales que van desde pesca fresca grillada con gremolata hasta el bife angosto con reducción de tannat y milhojas de papa. El domingo 10 proponen un plan flexible: quienes no quieran comer a la carta podrán optar por un menú para dos personas, con una entrada, dos platos principales y un postre a elección de la carta, con la posibilidad de elegir una copa de vino distinta en cada paso o la misma opción sin vino. Funcionarán en dos turnos, de 11 a 14 y de 13.30 a 16 h. Para quienes lo deseen, cada turno inicia con un recorrido por el viñedo y la bodega sin costo adicional. Quienes no quieran manejar pueden sumarse a un transporte por 900 pesos, que tiene al Shopping Tres Cruces como punto de partida y de retorno. Las mamás recibirán una atención especial.

Ruta 32, km 23, Canelón Chico, Canelones. Abierto todos los días, mediodía y noche. Menú por pareja $ 3.500. Reservas: 098 940 444. Ig: @pizzornowines.

La Perla

La Perla Club Aleman La Perla.

En el entorno verde del Club Alemán, frente al lago Ton Ton, La Perla propone una experiencia relajada y familiar, con deck, pérgola, jardines y espacios al aire libre. Con juegos para niños y opción pet friendly, es un plan cómodo para celebraciones en familia acompañado por una atención cercana que refleja la gestión familiar del proyecto, liderado por el chef Massimo Perrotta junto con Horacio Maglione y Flavia Palleiro.

La cocina es casera, con algunos guiños alemanes como el kassler con chucrut, aunque el destaque está en las pastas, en especial los ñoquis al cartoccio, gratinados con salsa de cuatro quesos. La carta incluye algunos platos de carne, pero no parrilla.

Para el Día de la Madre proponen un menú fijo, con pan artesanal y dip como abreboca, un plato principal a elección (ñoquis al cartoccio o salmón a la plancha con guarnición y salsa de cuatro quesos) y postre (tiramisú o tarta de manzana con helado) acompañado de refresco o agua y café. Si bien ese día la propuesta es cerrada, contemplan restricciones alimentarias y realizan ajustes según la necesidad. El servicio funcionará en dos turnos, a las 12/12.30 y a las 14.30 horas. Las madres recibirán un obsequio especial y también habrá menú infantil.

Av. Giannattasio 9339, Club Alemán, Canelones. De martes a domingos de 10 a 16 h. Menú adulto, $ 1.500, y menú infantil, $ 900. Reservas: 2602 7171, 099 582 556. Ig: @laperla.carrasco.

Hugo

Restaurante Hugo Hugo.

El nuevo proyecto del reconocido chef Hugo Soca marca una evolución en su recorrido gastronómico: un espacio moderno y canchero que combina restaurante, café y punto de encuentro sin perder el anclaje en la cocina de raíz. Con cocina abierta, cava de vinos y quesos, y ambientes que integran diseño y naturaleza, Hugo resume la historia del chef en una propuesta personal y contemporánea.

Para el Día de la Madre, la invitación se aleja de los formatos cerrados: durante toda la jornada funcionarán con carta, poniendo el foco en preparaciones clásicas, de esas que remiten a la cocina familiar. Buñuelos, croquetas, pastas caseras y platos al horno a leña, como pastel de carne con puré gratinado o pesca del día, conviven en una propuesta que celebra lo casero desde una mirada actual.

Un diferencial está en la flexibilidad y la amplitud de la propuesta, se puede ir a desayunar, almorzar, merendar o cenar, según el ritmo de cada familia, sin turnos rígidos ni menú único. A eso se suma la presencia del propio Soca, que estará recibiendo a las madres durante todo el día, lo que reforzará el carácter cercano de la experiencia. A pesar de la variedad de horarios disponibles, se recomienda reservar para asegurarse el lugar.

Héctor Miranda 2432. Abierto de martes a domingos de 9 a 0 h. Reservas: 099 777 965. Ig: @hugo_restocafe.

Arazá Cocina Nativa

Arazá Cocina Nativa Arazá.

Con una propuesta que pone el acento en el producto local y la cocina de estación, Arazá se posiciona como una opción diferente para celebrar el Día de la Madre. A 10 años de su apertura, el restaurante liderado por la chef Catherine Rivero mantiene una identidad sólida, donde la sensibilidad por el ingrediente y la intención de mostrar los sabores de la gastronomía local hacia dentro y fuera del Uruguay es primordial.

El espacio, de impronta cuidada y atmósfera relajada, suma un gran diferencial: el jardín que permite disfrutar de la experiencia al aire libre, ideal para quienes buscan vivir un almuerzo distendido, rodeado de verde.

La cocina sigue una lógica sensible y actual, con ingredientes frescos, combinaciones sutiles y una presentación delicada. Para esta fecha especial preparan un menú alineado con ese espíritu, que se servirá en turnos durante el mediodía, permitiendo organizar la experiencia sin perder flexibilidad. La propuesta se acompaña con una selección de vinos y bebidas acorde.

Ramón Estomba 3332, Prado, Montevideo. De miércoles a domingos de 12.30 a 16 h y jueves, viernes y sábados de 20 a 0 h. Menú adulto, $ 1.700, y menú infantil, $ 850. Reservas al 099 003 265. Ig: @arazacocinanativa.

Pacharán Taberna Vasca

Pacharan-Situacion 2 Pacharán.

Con 17 años de trayectoria en el Centro, Pacharán mantiene viva la esencia de una taberna vasca, con una propuesta pensada para compartir y una mesa que invita a extender la sobremesa. En el Día de la Madre, ese espíritu cobra especial sentido: platos al centro, ritmo relajado y una experiencia que pone el foco en el encuentro.

La carta recorre clásicos como tortillas, pulpo a la plancha, bacalao a la vizcaína, gambas al ajillo o chipirones encebollados, junto con preparaciones como paellas y fideuá de mariscos. También aparecen opciones como huevos estrellados, mejillones a la provenzal y arroz negro con gambas, además de carnes, pollo y una sección de tapeo y picadas que refuerzan la lógica de compartir. Entre los postres, destaca la pantxineta, un clásico del País Vasco que aquí reinterpretan en clave de restaurante: capas de masa hojaldrada rellenas de crema pastelera y terminadas con almendras tostadas, en una versión propia que mantiene la esencia del original.

Para el domingo trabajan con turnos escalonados al mediodía, con franjas de llegada entre las 12 y las 12.30, y entre las 14.00 y las 14.30, lo que permite organizar el servicio sin perder el carácter distendido.

San José 1168, primer piso, Centro, Montevideo. De lunes a domingos de 19.45 a 0 h. Mediodía de jueves a domingos de 12 a 15.30 h. Reservas al 2902 3519, 098 280 478. Ig: @pacharantaberna.





Vicenta

Vicenta Vicenta.

Es uno de esos lugares donde la cocina tiene historia personal. El proyecto, que cumplió ocho años, toma su nombre de la abuela de su chef, Marco Bonino, cuya receta de ñoquis —que se repite cada 29— funciona como punto de partida de una propuesta que cruza memoria y recorrido propio.

La carta se mueve entre una base mediterránea, con fuerte presencia italiana y española, y guiños más lejanos que aparecen en detalles o combinaciones influidos por viajes del chef por el sudeste asiático. Hay una carta fija y, además, sugerencias que cambian semana a semana, con opciones vegetarianas, algunas veganas y alternativas sin gluten (aunque no aptas para celíacos, ya que se elaboran en la misma cocina).

Para el Día de la Madre trabajarán a la carta, manteniendo la variedad como eje de la experiencia. La posibilidad de pedir medias porciones suma un diferencial interesante que permite armar la mesa con varios platos y compartir. Como idea especial para ese domingo, podría aparecer una lasaña elaborada de forma casera, con masa de sémola de grano duro y rellenos preparados en el momento. Entre las sugerencias actuales se destacan los camarones de Valizas con queso de cabra, crema de limón y chile o, en lo dulce, membrillos en almíbar con mascarpone y almendras tostadas. Además, habrá un detalle especial para las madres.

Tomás Diago 796, Trouville, Montevideo. De miércoles a domingos de 12 a 16 h y jueves y viernes de 19.30 a 23.30 h. Reservas al 099 729 334. Ig: @vicentabonino.

Cocinar para celebrar (antes del domingo)

Cenas Perfectas por el Día de la Madre de MdPaula Cenas Perfectas por el Día de la Madre de MdPaula.

Para quienes buscan salir del formato clásico, la propuesta de MdPaula plantea una experiencia distinta: cocinar para luego compartir. En su edición especial de Cenas Perfectas: Día de la Madre, la celebración se adelanta a la fecha y propone festejar el sábado 9 de mayo a las 19 horas, armando una cena completa en equipo, desde la mise en place hasta el momento de sentarse a la mesa.

La dinámica es práctica y participativa. Los asistentes preparan un menú de cuatro pasos que incluirá crumble de hongos y queso azul, arroz con camarones y alioli, rótolo de cordero y una panna cotta de dulce de leche. Más que una clase, se trata de una experiencia integral que combina técnica, organización y disfrute, con maridaje de vinos, aperitivos y bebidas sin alcohol incluidos.

La propuesta, liderada por Marina de Paula, está pensada como un plan íntimo y diferente para homenajear desde el hacer: cocinar juntos, brindar y compartir el resultado. Tiene una duración aproximada de tres horas, incluye materiales, delantal, recetario y degustación de las preparaciones. Dirigida a mayores de 18 años, cuenta con cupos limitados y requiere reserva previa.

Juan Paullier 1410, Cordón, Montevideo. Precio: $ 3.250. Reservas al 091 664 163. Cupos limitados. Ig: @mdpaula.uy.