Una salsa de Lucía Soria ideal para guardar en el freezer y tener siempre pronta

Dip de zanahoria y porotos blancos, simple y delicioso

Dip de zanahoria y porotos blancos de Lucía Soria&nbsp;

Dip de zanahoria y porotos blancos de Lucía Soria 

FOTO

Álvaro Gargiulo Cor
Búsqueda | Lucía Soria
Por Lucía Soria

Me gusta mucho probar diferentes versiones de dips similares al clásico humus, para sumar a picadas o utilizar como base de ensaladas o platos vegetales. En este caso utilizamos porotos blancos, que tienen una textura bien cremosa y van bárbaros con el sabor de la zanahoria. También se puede utilizar boniato, zapallo o calabaza, y queda delicioso.

Es un proceso muy simple y lo podés guardar en el freezer para tener siempre listo.

Leé además

el ingrediente secreto de lucia soria para que el falafel quede mas humedo y sabroso
Receta

El ingrediente secreto de Lucía Soria para que el falafel quede más húmedo y sabroso

Por Lucía Soria
Ensalada de verdes, peras, queso azul y nueces acarameladas de Lucía Soria.
Receta

Una ensalada de Lucía Soria fresca e infalible con peras y queso azul

Por Lucía Soria

Ingredientes

200 g de porotos blancos remojados, garbanzos o cualquier legumbre de color claro o naranja que tengas

2 zanahorias medianas

1 cebolla blanca grande

2 dientes de ajo

1 hoja de laurel

1 limón, ralladura y jugo

Aceite de oliva

Sal

Dukkah o alguna otra especia para terminar

Procedimiento

Lavamos los porotos previamente remojados, pasándolos varias veces por agua limpia, y los colocamos en una olla amplia. Está bueno usar una olla a presión para hacerlo mas rápido. Pelamos las zanahorias, las cortamos en cuartos y las sumamos a la olla. Pelamos y cortamos la cebolla en cuartos, pelamos el ajo y agregamos ambos ingredientes a la olla. Tapar con agua, agregar sal, pimienta, laurel y llevar a cocinar hasta que todo esté bien tierno.

Cuando todo esté cocido, colar dejando del líquido de cocción. Guardamos un poco más de líquido por si se necesita.

Procesamos la mezcla con mixer o procesadora, hasta que se forme una pasta homogénea. En este momento, con el mixer andando, vamos emulsionando con aceite de oliva. Agregamos la ralladura y el jugo de limón, chequeamos el sabor y llevamos a enfriar.

Servimos en un plato o bowl con aceite de oliva y dukkah, o algunas semillas y especias que tengas.

Del libro En tu casa, Editorial Grijalbo­, Penguin Random House.

