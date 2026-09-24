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Vino y gastronomía en la Grand Wine Experience de Punta del Este

Con más de 100 etiquetas de vino y 32 bodegas uruguayas y extranjeras, se realizó la primera edición de Grand Wine Experience, en The Gran Hotel de Punta del Este

Raven y Morgan Beesley.

Raven y Morgan Beesley.

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Lucila Castillos
Luis Soldo, Silvana Fregossi, Francisco Kantor y Mariela Berrutti.

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Lucila Castillos
wine grand experience botella

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Lucila Castillos
Laura Rinaldi.

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Carlos Scala, Estela de Frutos y Marlene Yankovich.

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Alejandro Chertkoff de Cofradía de la Sierra y Guillermo Bazzan.

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Andrés Castelli y Marcela Lussich.

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Andy Vila y Emiliano Álvarez.

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Nicolás Vivo y Rosario Castex.

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Juan Pablo López, Ana Delisante y Sebastián Ferrés.

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Vicky Rivero, Alejandra Gallardo y Vivían Latourrette.

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Camila Pérez y Florencia Sagasti.

Camila Pérez y Florencia Sagasti.

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Lucila Castillos
Búsqueda | Clementina Delacroix Cardeza
Por Clementina Delacroix Cardeza
Redactora de Galería

Más de 100 etiquetas y 32 bodegas uruguayas y extranjeras fueron parte de la primera edición de Grand Wine Experience, el sábado 19 de setiembre en The Grand Hotel, ubicado en la Parada 10 de la Playa Brava de Punta del Este.

Organizado por el hotel junto a Catadores, institución dedicada a la cultura del vino que este año celebra tres décadas de actividad en el país, el encuentro reunió durante más de cuatro horas a productores, importadores, referentes del sector y público interesado, que recorrió el salón, copa en mano, para detenerse en los distintos estands, conversar con quienes estaban detrás de las etiquetas y probar vinos de diferentes procedencias y estilos.

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La selección tuvo una importante presencia local. De las más de 100 etiquetas, que incluían espumosos, blancos, rosados y tintos, el 60% eran nacionales y el 40% importadas, según explicó Omar Inchuste, director de Catadores. Así, en un mismo recorrido convivieron vinos uruguayos con etiquetas de Argentina, Chile, España e Italia, entre otros orígenes.

La gastronomía, a cargo del equipo de Alimentos & Bebidas de The Grand Hotel, también tuvo un lugar central. Acompañó la degustación durante toda la noche con preparaciones pensadas para disfrutar al paso. Hubo paella, estofado, empanadas, sushi, ceviche, y más.

Gabriel Guerra, director corporativo y gerente general de The Grand Hotel, Mariana Tiscornia, directora de marketing de The Grand Hotel, Ana Caram, ministra interina de Turismo, Omar Inchuste, director de Catadores y Martín Liguori, gerente de marketing de The Grand Hotel.

Gabriel Guerra, director corporativo y gerente general de The Grand Hotel, Mariana Tiscornia, directora

de marketing de The Grand Hotel, Ana Caram, ministra interina de Turismo, Omar Inchuste, director de

Catadores y Martín Liguori, gerente de marketing de The Grand Hotel.

Entre las 20.30 y las 22.30 se abrió además la VIP Zone, donde se reunió una selección de vinos ícono, elegidos entre las etiquetas de mayor nivel de las bodegas participantes y acompañados por una propuesta gastronómica diferente. “Los top de cada bodega”, los definió Inchuste. Durante esas dos horas fue posible probar vinos que no suelen coincidir en una misma degustación como Balasto 2020, de Bodega Garzón; Preludio Tinto 2017, de Familia Deicas; Altura Máxima Pinot Noir 2020, de Colomé; Apartado Gran Malbec 2022, de Rutini; Profundo 2020, de Bressia, y Vinculum Malbec 2018, de Viña Cobos, entre otros.

Bernardo Barrán y Mercedes de Castro.

Bernardo Barrán y Mercedes de Castro.

Además de su peso como destino gastronómico, Maldonado viene ganando terreno como región vitivinícola y Punta del Este es anfitrión desde hace años de encuentros dedicados al vino. The Grand Center, con su infraestructura y un salón amplio y moderno, funcionó bien para un encuentro de este formato.

Tras esta primera edición, la organización anunció que ya trabaja en una segunda prevista para enero de 2027. La intención es darle continuidad al encuentro y sumarlo a la agenda enológica y gastronómica de Punta del Este, donde parece haber público más que dispuesto a volver a levantar la copa y brindar.

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