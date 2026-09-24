Vino y gastronomía en la Grand Wine Experience de Punta del Este

Con más de 100 etiquetas de vino y 32 bodegas uruguayas y extranjeras, se realizó la primera edición de Grand Wine Experience, en The Gran Hotel de Punta del Este

Más de 100 etiquetas y 32 bodegas uruguayas y extranjeras fueron parte de la primera edición de Grand Wine Experience, el sábado 19 de setiembre en The Grand Hotel, ubicado en la Parada 10 de la Playa Brava de Punta del Este.

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Lucila Castillos Organizado por el hotel junto a Catadores, institución dedicada a la cultura del vino que este año celebra tres décadas de actividad en el país, el encuentro reunió durante más de cuatro horas a productores, importadores, referentes del sector y público interesado, que recorrió el salón, copa en mano, para detenerse en los distintos estands, conversar con quienes estaban detrás de las etiquetas y probar vinos de diferentes procedencias y estilos.

La selección tuvo una importante presencia local. De las más de 100 etiquetas, que incluían espumosos, blancos, rosados y tintos, el 60% eran nacionales y el 40% importadas, según explicó Omar Inchuste, director de Catadores. Así, en un mismo recorrido convivieron vinos uruguayos con etiquetas de Argentina, Chile, España e Italia, entre otros orígenes.

Lucila Castillos La gastronomía, a cargo del equipo de Alimentos & Bebidas de The Grand Hotel, también tuvo un lugar central. Acompañó la degustación durante toda la noche con preparaciones pensadas para disfrutar al paso. Hubo paella, estofado, empanadas, sushi, ceviche, y más.

Gabriel Guerra, director corporativo y gerente general de The Grand Hotel, Mariana Tiscornia, directora de marketing de The Grand Hotel, Ana Caram, ministra interina de Turismo, Omar Inchuste, director de Catadores y Martín Liguori, gerente de marketing de The Grand Hotel. Lucila Castillos Entre las 20.30 y las 22.30 se abrió además la VIP Zone, donde se reunió una selección de vinos ícono, elegidos entre las etiquetas de mayor nivel de las bodegas participantes y acompañados por una propuesta gastronómica diferente. “Los top de cada bodega”, los definió Inchuste. Durante esas dos horas fue posible probar vinos que no suelen coincidir en una misma degustación como Balasto 2020, de Bodega Garzón; Preludio Tinto 2017, de Familia Deicas; Altura Máxima Pinot Noir 2020, de Colomé; Apartado Gran Malbec 2022, de Rutini; Profundo 2020, de Bressia, y Vinculum Malbec 2018, de Viña Cobos, entre otros.