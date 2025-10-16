Perú: protestas contra el gobierno dejan un muerto y más de 100 heridos

Los enfrentamientos ocurridos la noche del miércoles frente a la sede del Congreso en Lima durante una protesta juvenil contra el nuevo gobierno y el Parlamento peruano dejaron un muerto y más de 100 heridos.

El presidente José Jeri anunció en la red X “la muerte del ciudadano de 32 años Eduardo Ruiz Sanz”, mientras que la Defensoría del Pueblo actualizó la cifra de heridos a más de un centenar.

Una multitud marchó en el centro de la capital peruana en rechazo a la clase política y contra la ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado.

La crisis de inseguridad precipitó la destitución de la mandataria Dina Boluarte en un juicio político exprés el 10 de octubre.

El derechista José Jerí, de 38 años y hasta entonces jefe del parlamento, asumió el mando de manera transitoria hasta julio de 2026, cuando deberá entregar el poder al elegido en los comicios generales del próximo año.

Antes del inesperado cambio de presidente, la Generación Z, un colectivo de jóvenes de 18 a 30 años, y gremios de artistas y del transporte público habían convocado la protesta de este miércoles.

Perú ha pasado por siete gobiernos en la última década, incluido el que se instaló en sustitución de la impopular Boluarte.

Al caer la noche, manifestantes intentaron derribar las vallas de seguridad que habían sido instaladas a las afueras del Congreso.

La fuerza pública los dispersó con gases lacrimógenos y cargó con sus escudos y bastones contra los grupos que les lanzaban piedras y fuegos artificiales.

Al menos "55 policías" quedaron heridos, informó Jerí en su cuenta en X.

También reportó "20 civiles" en igual condición citando a la Defensoría del Pueblo.

“Descontento general”

Las manifestaciones contra la clase política y la inseguridad se intensificaron desde hace un mes en Lima. Sin embargo, esta es la más violenta hasta el momento.

"Yo creo que hay un descontento general porque no se ha hecho nada. No hay un plan de seguridad desde el Estado", dijo a la AFP la trabajadora independiente Amanda Meza, de 49 años, mientras marchaba hacia la sede del Congreso. "La inseguridad ciudadana, la extorsión, el sicariato (..) ha crecido enormemente en el Perú", agregó la mujer en medio del grito de la multitud "ni un muerto más".

Durante el enfrentamiento, uno de los agentes recibió una pedrada y quedó con el rostro ensangrentado, según captó un equipo de la AFP.

Con los enfrentamientos de este jueves, son al menos 149 los heridos durante las últimas protestas incluyendo uniformados, manifestantes y periodistas, de acuerdo con autoridades y fuentes independientes.

El presidente Jerí denunció que la "manifestación pacífica" fue infiltrada por delincuentes "para generar caos".

"Todo el peso de la ley para ellos", advirtió.

Este miércoles, también se movilizaron organizaciones feministas contra el nuevo presidente, a raíz de una denuncia por un presunto caso de violación sexual en diciembre de 2024, cuando Jerí era legislador.

La denuncia fue archivada en agosto por la fiscalía por falta de pruebas, según el ministerio Público.

Sin embargo, las activistas desplegaron una gran bandera peruana con la frase en letras negras "presidente del Perú José Jerí violador".

Generación Z, un colectivo de jóvenes de 18 a 30 años, lidera desde el movimiento de protesta, que en sus marchas ondea la bandera One Piece, el nuevo símbolo de protesta juvenil global contra el mal gobierno dondequiera que exista.

FUENTE:FRANCE24