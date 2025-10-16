  • Cotizaciones
    jueves 16 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Perú: protestas contra el gobierno dejan un muerto y más de 100 heridos

    La protesta juvenil y de gremios culturales y del transporte contra el gobierno y el Parlamento, realizada la noche del miércoles al jueves frente al Congreso en Lima, terminó con un muerto y más de 100 heridos, en medio de la crisis de inseguridad que llevó a la destitución de Dina Boluarte y la designación del derechista José Jeri como mandatario interino hasta julio de 2026.

    Una persona sostiene una bandera de Perú durante una manifestación este miércoles, en Lima (Perú).&nbsp;

    Una persona sostiene una bandera de Perú durante una manifestación este miércoles, en Lima (Perú). 

    FOTO

    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Los enfrentamientos ocurridos la noche del miércoles frente a la sede del Congreso en Lima durante una protesta juvenil contra el nuevo gobierno y el Parlamento peruano dejaron un muerto y más de 100 heridos.

    El presidente José Jeri anunció en la red X “la muerte del ciudadano de 32 años Eduardo Ruiz Sanz”, mientras que la Defensoría del Pueblo actualizó la cifra de heridos a más de un centenar.

    Leé además

    El presidente interino de Perú, José Jerí tras jurar su cargo ante el Pleno del Congreso en Lima.
    Video
    Perú

    El Congreso destituye a Dina Boluarte; José Jerí nuevo presidente interino de Perú

    Por France 24
    Banderas de la Unión Europea y el Mercosur.
    Próxima definición

    Uruguay empuja firma del acuerdo Mercosur-UE, prevista para diciembre

    Por Guillermo Draper

    Una multitud marchó en el centro de la capital peruana en rechazo a la clase política y contra la ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado.

    La crisis de inseguridad precipitó la destitución de la mandataria Dina Boluarte en un juicio político exprés el 10 de octubre.

    El derechista José Jerí, de 38 años y hasta entonces jefe del parlamento, asumió el mando de manera transitoria hasta julio de 2026, cuando deberá entregar el poder al elegido en los comicios generales del próximo año.

    Antes del inesperado cambio de presidente, la Generación Z, un colectivo de jóvenes de 18 a 30 años, y gremios de artistas y del transporte público habían convocado la protesta de este miércoles.

    Perú ha pasado por siete gobiernos en la última década, incluido el que se instaló en sustitución de la impopular Boluarte.

    Al caer la noche, manifestantes intentaron derribar las vallas de seguridad que habían sido instaladas a las afueras del Congreso.

    La fuerza pública los dispersó con gases lacrimógenos y cargó con sus escudos y bastones contra los grupos que les lanzaban piedras y fuegos artificiales.

    Al menos "55 policías" quedaron heridos, informó Jerí en su cuenta en X.

    También reportó "20 civiles" en igual condición citando a la Defensoría del Pueblo.

    “Descontento general”

    Las manifestaciones contra la clase política y la inseguridad se intensificaron desde hace un mes en Lima. Sin embargo, esta es la más violenta hasta el momento.

    "Yo creo que hay un descontento general porque no se ha hecho nada. No hay un plan de seguridad desde el Estado", dijo a la AFP la trabajadora independiente Amanda Meza, de 49 años, mientras marchaba hacia la sede del Congreso. "La inseguridad ciudadana, la extorsión, el sicariato (..) ha crecido enormemente en el Perú", agregó la mujer en medio del grito de la multitud "ni un muerto más".

    Durante el enfrentamiento, uno de los agentes recibió una pedrada y quedó con el rostro ensangrentado, según captó un equipo de la AFP.

    Con los enfrentamientos de este jueves, son al menos 149 los heridos durante las últimas protestas incluyendo uniformados, manifestantes y periodistas, de acuerdo con autoridades y fuentes independientes.

    El presidente Jerí denunció que la "manifestación pacífica" fue infiltrada por delincuentes "para generar caos".

    "Todo el peso de la ley para ellos", advirtió.

    Este miércoles, también se movilizaron organizaciones feministas contra el nuevo presidente, a raíz de una denuncia por un presunto caso de violación sexual en diciembre de 2024, cuando Jerí era legislador.

    La denuncia fue archivada en agosto por la fiscalía por falta de pruebas, según el ministerio Público.

    Sin embargo, las activistas desplegaron una gran bandera peruana con la frase en letras negras "presidente del Perú José Jerí violador".

    Generación Z, un colectivo de jóvenes de 18 a 30 años, lidera desde el movimiento de protesta, que en sus marchas ondea la bandera One Piece, el nuevo símbolo de protesta juvenil global contra el mal gobierno dondequiera que exista.

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Estafa

    Caso Goldring: liquidador llama a adherir a acuerdo privado como “algo concreto” frente a “meras promesas”

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Senado aprobó ley que regula ingresos a intendencias sin los votos del Partido Colorado

    Por Redacción Búsqueda
    Salud

    El desafío de descentralizar la salud, fortalecer la inversión y avanzar en prevención, en una región más endeudada

    Por Martín Mocoroa
    Desayunos Búsqueda

    El Ministerio del Interior fortalecerá su principal cuerpo de élite para enfrentar operativos de crisis

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Gabriel Oddone. 

    Gabriel Oddone transmite en Washington respaldo legislativo al proyecto de Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda
    Nacional fue sancionado deportivamente por el lanzamiento de una bengala por parte de un hincha. 

    Los dirigentes de Nacional aseguran que ya no lidian con barras bravas, sino con “mafias organizadas”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Manifestación de la Organización Sionista del Uruguay bajo el lema “Basta de antisemitismo en el Uruguay” 

    Nivel de antisemitismo en Uruguay enciende “una luz amarilla”, según informe de Opción

    Por Redacción Búsqueda
    Para escribir este libro, la escritora italiana Francesca Cavallo investigó, y la investigación le dio vuelta las certezas.

    Francesca Cavallo: “Los hombres tienen la mayoría del poder económico, pero eso no los hace más felices”

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires