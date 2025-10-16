Uruguay empuja firma del acuerdo Mercosur-UE, prevista para diciembre

El gobierno uruguayo rechazó un pedido de la Unión Europea para que el Mercosur diera algún tipo de reconocimiento a la “salvaguardia” creada por los europeos para proteger a sus agricultores ante posibles impactos del tratado

Banderas de la Unión Europea y el Mercosur.

El acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur debe superar sus últimas barreras para conseguir su aprobación y puesta en funcionamiento. Los europeos iniciaron el proceso de ratificación en setiembre y para conseguir más apoyos, sobre todo en Francia, anunciaron la creación de una “salvaguardia” que proteja al sector agropecuario.

El documento da “un nivel adicional de seguridad a los agricultores de la UE, más allá de la introducción progresiva cuidadosamente calibrada de los contingentes específicos acordados con Mercosur para las importaciones en sectores sensibles”, explicó la Comisión Europea en un comunicado.

La aparición de ese nuevo instrumento despertó malestar en los países del Mercosur, que consideran el acuerdo ya cerrado. De hecho, los europeos propusieron que los sudamericanos reconocieran formalmente esa salvaguardia, lo que fue rechazado por el bloque regional, dijeron a Búsqueda fuentes diplomáticas uruguayas.

El canciller Mario Lubetkin estuvo en los últimos días en Bruselas para dialogar con autoridades europeas sobre el avance del acuerdo y en esas reuniones volvió a dejar clara la posición ya transmitida por Uruguay.

Para el Mercosur, esa salvaguardia es un “documento interno” de Europa y no puede ser incorporado como una adenda ni otro mecanismo similar a un acuerdo que “ya está cerrado”.