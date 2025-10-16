Uruguay empuja firma del acuerdo Mercosur-UE, prevista para diciembre
El gobierno uruguayo rechazó un pedido de la Unión Europea para que el Mercosur diera algún tipo de reconocimiento a la “salvaguardia” creada por los europeos para proteger a sus agricultores ante posibles impactos del tratado
El acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur debe superar sus últimas barreras para conseguir su aprobación y puesta en funcionamiento. Los europeos iniciaron el proceso de ratificación en setiembre y para conseguir más apoyos, sobre todo en Francia, anunciaron la creación de una “salvaguardia” que proteja al sector agropecuario.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El documento da “un nivel adicional de seguridad a los agricultores de la UE, más allá de la introducción progresiva cuidadosamente calibrada de los contingentes específicos acordados con Mercosur para las importaciones en sectores sensibles”, explicó la Comisión Europea en un comunicado.
La aparición de ese nuevo instrumento despertó malestar en los países del Mercosur, que consideran el acuerdo ya cerrado. De hecho, los europeos propusieron que los sudamericanos reconocieran formalmente esa salvaguardia, lo que fue rechazado por el bloque regional, dijeron a Búsqueda fuentes diplomáticas uruguayas.
El canciller Mario Lubetkin estuvo en los últimos días en Bruselas para dialogar con autoridades europeas sobre el avance del acuerdo y en esas reuniones volvió a dejar clara la posición ya transmitida por Uruguay.
Para el Mercosur, esa salvaguardia es un “documento interno” de Europa y no puede ser incorporado como una adenda ni otro mecanismo similar a un acuerdo que “ya está cerrado”.
Objetivo 2025
En su misión oficial, que incluyó varias capitales europeas, como Berlín y Roma, Lubetkin recogió buenas señales sobre el compromiso de sus contrapartes con respecto al acuerdo.
En Italia, un país donde había dudas acerca de apoyar el acuerdo, Lubetkin se reunió con su par, Antonio Tajani, con quien habló de la ratificación del tratado.
Durante la reunión con el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefovi, evaluaron “los avances hacia la firma del acuerdo” y “los próximos pasos para concretarlo durante 2025”, informó el canciller uruguayo en su cuenta de X.
El objetivo de la Comisión Europea y del Mercosur es que el acuerdo sea firmado en diciembre durante una cumbre en Brasil. Si luego obtiene la aprobación del Parlamento Europeo, el área comercial del acuerdo puede entrar en vigor.