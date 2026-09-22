Guerra en Irán: un costo militar y económico astronómico que debilita el poderío de Estados Unidos

El costo de la guerra en Irán comienza a pesar mucho sobre las finanzas estadounidenses. Según cifras recopiladas por Bloomberg, el último bloqueo marítimo de Irán, iniciado a mediados de julio, ya ha costado más de dos mil millones de dólares en gastos de operación de los buques estadounidenses.

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La flota que actualmente participa en el bloqueo representa más del 30 % de los buques de guerra de la Marina de los Estados Unidos. Unas veinte embarcaciones están movilizadas de manera permanente para interceptar y desviar a los buques vinculados a Irán que intentan cruzar el estrecho de Ormuz. Esta movilización militar representa un gasto de aproximadamente 32 millones de dólares al día.

Según el Congreso de Estados Unidos, la guerra contra Irán ya le había costado 38 mil millones de dólares al Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y, si el conflicto continúa con el mismo nivel de intensidad, habría que contar con entre 2 y 3 mil millones de dólares adicionales cada mes.

El principal gasto corresponde, en particular, a municiones, misiles e interceptores de defensa aérea. Pero para Estados Unidos, el problema no es solo financiero. También es militar.

Washington ha movilizado portaaviones, destructores, aviones, soldados e importantes reservas de misiles para sus operaciones en el Medio Oriente. Sin embargo, estos recursos no pueden utilizarse simultáneamente en otros lugares, especialmente en Asia, donde Estados Unidos lleva años tratando de reforzar su presencia frente a China.

Bloomberg destaca, en particular, la situación de las reservas de misiles interceptores estadounidenses. Se estima que Estados Unidos habría utilizado entre la mitad y dos tercios de su reserva de ciertos interceptores de defensa antimisiles desde junio de 2025. Su reposición podría llevar al menos cinco años. Por lo tanto, el costo de la guerra no desaparecerá necesariamente con el cese de los combates.

Posteriormente habrá que fabricar los misiles utilizados, reparar los aviones y buques dañados, pero también ponerse al día con los atrasos en el mantenimiento. Este desgaste plantea una pregunta estratégica: ¿cuánto tiempo puede el ejército estadounidense mantener tal nivel de compromiso sin reducir sus capacidades militares en otras regiones del mundo?

El conflicto también eleva la factura energética

A esta factura militar se suma otra consecuencia económica, que los hogares perciben de manera más directa: la energía. El estrecho de Ormuz es uno de los principales puntos de paso del petróleo a nivel mundial.

Antes de la guerra, por allí transitaba aproximadamente el 20 % del suministro mundial de petróleo. Las perturbaciones provocadas por el conflicto hacen, por lo tanto, que suban los precios de la energía. Este aumento, a su vez, encarece el transporte, la producción y una gran variedad de bienes y servicios. Estados Unidos tampoco se libra de ello.

Detrás de las decenas de mil millones de dólares gastados por Washington se perfila así una factura mucho mayor: presupuestaria, industrial, militar, pero también energética. La pregunta ahora es cuánto tiempo podrán los Estados Unidos seguir movilizando tantos recursos en el Medio Oriente sin reducir su capacidad para actuar en otras partes del mundo.

FUENTE:RFI