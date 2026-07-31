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    Hamás confirma un acuerdo sobre su desarme y la retirada gradual de Israel de Gaza

    Hamas aceptó el viernes 31 de julio un acuerdo de desarme en la Franja de Gaza. Este acuerdo forma parte de la segunda fase de la tregua entre Israel y Hamas y vincula el desarme del movimiento islamista palestino con la retirada israelí de ese territorio palestino

    Vista de edificios destruidos en Gaza desde un mirador en Sderot, en el sur de Israel este viernes 31 de julio de 2026. Trump anuncia acuerdo para el desarme total de Hamás como parte de su plan para Gaza.

    Vista de edificios destruidos en Gaza desde un mirador en Sderot, en el sur de Israel este viernes 31 de julio de 2026. Trump anuncia acuerdo para el desarme total de Hamás como parte de su plan para Gaza.

    FOTO

    EFE/Magda Gibelli
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El movimiento islamista Hamás afirmó el viernes que había aceptado un acuerdo para terminar la guerra en Gaza que incluye disposiciones relativas a su desarme y la retirada gradual del ejército israelí de este territorio palestino.

    El acuerdo fue anunciado el jueves por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien lo definió en su red Truth Social como “un acuerdo HISTÓRICO” y “un paso monumental hacia una PAZ y SEGURIDAD duraderas”.

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    Por RFI

    El desarme del grupo islamista, que controla la Franja de Gaza desde 2007, era uno de los principales obstáculos para poner fin a la guerra con Israel tras el alto el fuego firmado en octubre.

    Según Trump, el desarme es una fase clave para avanzar hacia la instalación de un nuevo gobierno palestino en el territorio.

    Dos altos responsables de Hamás, que hablaron bajo condición de anonimato, confirmaron a la AFP un acuerdo con el Estado hebreo para el desarme del grupo y la retirada del ejército israelí de Gaza.

    Las fuentes afirmaron que esperan que los mediadores y la Junta de Paz garanticen que los israelíes cumplan con lo pactado y supervisen el proceso de desarme del grupo.

    “Concesiones”

    Hamás está haciendo “concesiones por el bien de nuestro pueblo en la Franja de Gaza, para salvarlo de la muerte y el desplazamiento”, declaró Ghazi Hamad, uno de los negociadores del movimiento.

    “Israel no intervendrá en la cuestión del desarme”, dijo Hamad, quien señaló que la tarea correrá a cargo del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG).

    Según una fuente diplomática informada de las negociaciones, las armas se entregarán a este órgano de tecnócratas palestinos que debe gestionar, durante el período de transición, la vida cotidiana en Gaza.

    Desde hace semanas había negociaciones en Egipto para implementar la segunda fase del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, que tiene como objetivo poner fin a la guerra.

    El conflicto estalló con el ataque terrorista de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, con un saldo de 1.221 muertos, según cifras oficiales israelíes, y la toma de 251 rehenes.

    La represalia israelí contra Gaza dejó más de 73.000 muertos, según Hamás.

    Escepticismo israelí

    En Israel, reinaba el escepticismo en la mañana del viernes 31 de julio respecto al acuerdo anunciado por Donald Trump, informa nuestro corresponsal en Jerusalén, Michel Paul.

    Las fuentes políticas se muestran muy cautelosas. En Jerusalén, el desarme previo y total de Hamás sigue siendo una condición imprescindible: ninguna tropa se retirará del terreno mientras no se hayan entregado las armas. Por parte palestina, el discurso también choca con la versión estadounidense. Hamás afirma que no habrá entrega de armas antes de una retirada efectiva del ejército israelí, aunque admite estar dispuesto a ceder el control sus armas.

    Pese a la tregua, la violencia ha continuado en la Franja. El jueves, bombardeos israelíes mataron al menos a cuatro personas, entre ellos dos niños, según funcionarios de salud de la Franja.

    Con Michel Paul, corresponsal de RFI en Jerusalén

    FUENTE:RFI

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