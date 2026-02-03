Los gobiernos de Uruguay y China aspiran “un próximo inicio” de las negociaciones de un acuerdo comercial con el Mercosur

El presidente Yamandú Orsi cumple esta semana uno de los hitos de política exterior que llevaron adelante todos sus antecesores desde el retorno a la democracia: una visita oficial a Beijing. En ese marco, el mandatario y su contraparte Xi Jinping firmaron casi 20 convenios y declararon su interés de que China y el Mercosur inicien pronto las “negociaciones para un acuerdo de libre comercio”.

Orsi se reunió este martes 3 con Xi, el evento más importante de la misión oficial que también integra una treintena de jerarcas y unos 100 empresarios y representantes sindicales. Al final de ese encuentro, los dos países emitieron una declaración conjunta que resume puntos de acuerdo en diversos temas, desde política exterior a aspectos bilaterales.

Los dos países “reafirman su voluntad de continuar impulsando la cooperación comercial en sus diversas dimensiones y, en ese sentido, destacan su aspiración de un próximo inicio de negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y China”, dice la declaración.

En el documento, Uruguay “valora altamente” o “aprecia” varias iniciativas chinas en el contexto internacional, como la “Iniciativa de Desarrollo Global” lanzada por el gobierno de Xi y expresa que está dispuesto a trabajar en conjunto para “poner en práctica el espíritu de la Iniciativa de Seguridad Global y fortalecer la cooperación en la promoción de la paz y la estabilidad regional y global”.

Uruguay también “aprecia” la “Iniciativa para la Gobernanza Global de la Inteligencia Artificial propuesta por China, y expresa su disposición a trabajar con la parte china para implementar la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el fortalecimiento de la cooperación internacional en el desarrollo de capacidades en inteligencia artificial y el Plan Inclusivo de Desarrollo de Capacidades en Inteligencia”.

En el comunicado conjunto, Uruguay afirma que el gobierno mantiene la “neutralidad tecnológica”, “reconoce la participación de empresas chinas en la construcción de la red 5G” a nivel local y expresa su voluntad de “continuar analizando diferentes soluciones tecnológicas basadas en estándares internacionales abiertos y en criterios de eficiencia, seguridad y competitividad”.

Situación de Taiwán

Sobre uno de los puntos más complejos de las relaciones internacionales, Uruguay reiteró su respaldo a China sobre la situación de Taiwán: “En el marco de la larga amistad y el respeto mutuo a los principios de la soberanía nacional y la integridad territorial, así como la comprensión y el apoyo recíprocos a los intereses fundamentales y preocupaciones trascendentales de la otra Parte, la Parte uruguaya reafirma su adhesión al principio de una sola China, reconoce que el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China y que Taiwán forma parte inalienable del territorio chino, que cualquier forma de ‘independencia de Taiwán’ es contraria a dicho principio y por lo tanto se opone, y respalda los esfuerzos del gobierno chino para materializar la reunificación nacional. Asimismo, la Parte uruguaya reafirma su apoyo a la posición justa de China sobre los asuntos relacionados con sus intereses medulares, como el de Hong Kong, y a los esfuerzos de China por salvaguardar la soberanía y seguridad nacional“.

En declaraciones distribuidas a la prensa, el canciller Mario Lubetkin sostuvo que el comunicado final “la profundización de un largo recorrido de las relaciones entre Uruguay y China adecuado a la nueva fase que vivimos en el mundo”.

“Los acuerdos que firmamos esta mañana para aumentar la cooperación en los aspectos comerciales, ambientales , industriales , pesquero, aviario, del manejo de emergencias y de propiedad intelectual, entre otros aspectos, llevan a lo concretos los acuerdos entre los dos presidentes”, añadió. “El próximo paquete de acuerdos que firmaremos antes de culminar la visita en Shangai esta semana sobre innovación, ciencia y tecnología, completan los principales temas que iremos abordando bilateralmente en los próximos meses y años”.