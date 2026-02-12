Con votos del Frente Amplio y de colorados, la Inddhh logró un aumento presupuestal que deja cosas “en el debe”

La búsqueda de personas detenidas desaparecidas durante la última dictadura estuvo en el centro de la discusión parlamentaria sobre el presupuesto de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo ( Inddhh ), que finalmente fue aprobado este miércoles 10 en la Cámara de Senadores, con 17 votos del Frente Amplio y tres de legisladores del Partido Colorado : Tabaré Viera, Robert Silva y Heber Duque.

El Partido Nacional votó en bloque en contra, como había resuelto antes de la sesión, y cuestionó el incremento del presupuesto, a pesar de que la institución había reducido un 40% su solicitud inicial, de un 27% a un 16,5%.

“El presupuesto de la Inddhh era suficiente para el cumplimiento de sus objetivos y nos parecía que de acuerdo a las restricciones presupuestales este incremento no era de recibo. Muchas cosas se pueden solucionar poniendo un poco más de expertise a la hora de ejecutar el dinero de los contribuyentes”, dijo Sebastián da Silva. Fue el primer senador nacionalista en tomar la palabra durante la sesión y cuestionó, entre otras cosas, el gasto en el alquiler de una retroexcavadora destinada a la búsqueda de detenidos desaparecidos , una de las principales responsabilidades de la institución, porque con ese dinero podría comprar una propia. Aunque dijo que es un cometido que le parece “importante”, consideró que “se pueden lograr las cosas sin incremento presupuestal”.

“Dejemos que el instituto trabaje”, dijo por su parte el senador frenteamplista Rafael Michelini, y llamó a respaldar la búsqueda como una política de Estado. “Hay una deuda del Estado uruguayo, muy lejana, que deberíamos apoyar todos. Hay una deuda que debió pagarse antes, porque los cuarteles no son cementerios y la gente tiene derecho a enterrar a sus seres queridos”, afirmó.

Por su parte, José Luis Falero planteó que el Partido Nacional “apoya dar continuidad al trabajo”, pero que se haga “buscando la eficiencia del gasto, para no tener que caer en aprobar un aumento”, un argumento que también utilizó el colorado Gabriel Gurméndez, quien votó en contra. “No voy a acompañar incrementos de este presupuesto porque los recursos que tenía el instituto son importantes y le permiten llevar adelante su tarea”, aseguró.

La discusión en el Senado había quedado en suspenso durante una semana luego de que desde la oposición se cuestionara el pedido de la Inddhh de un incremento de 27% en los recursos que recibe, pero luego el organismo envió un proyecto sustitutivo que se aprobó primero en la comisión y luego en la Cámara Alta.

El senador del Frente Amplio Sebastián Sabini, el miembro informante, explicó en sala que la institución ajustó “al mínimo posible” la solicitud y la reducción se explica “fundamentalmente en la eliminación de nuevos cargos y contrataciones que estaban previstas para llevar adelante tareas que este Parlamento le ha encomendado”.

“Este presupuesto es mínimo, estamos hablando del 0,003% del Presupuesto Nacional. Se lo tenemos que dar (…). Tenemos que apoyar la búsqueda”, y “sin presupuesto no se puede apoyar”, dijo Daniel Borbonet.

Un incremento “cuidadoso”

Durante su primera comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores el lunes 2 de febrero, el directorio de la institución defendió el incremento del presupuesto, y argumentó que responde a que el organismo tiene mayores competencias asignadas por los legisladores.

Además de la defensa de los derechos humanos dada por la “ley madre”, luego surgieron responsabilidades que no estaban previstas cuando se creó. Entre ellas, el monitoreo de la Ley de Salud Mental, la coordinación de la búsqueda de detenidos desaparecidos, la implementación de políticas de memoria histórica y el seguimiento del cumplimiento de derechos de personas con discapacidad. También funciona el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que supervisa las cárceles, los centros de privación de libertad para adolescentes y otros dispositivos. Para sostener ese monitoreo se reclama la creación de cargos propios porque parte del equipo funcionó con contratos financiados por Unicef, pero los apoyos internacionales se redujeron.

Según consta en la versión taquigráfica, la presidenta del organismo, Mariana Mota, dijo que buscaron “ser cuidadosos en el incremento” y que el aumento de los recursos busca “mejorar” determinadas áreas, como “consolidar el rol de la defensoría del pueblo”, obtener cargos propios de funcionarios para el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y dos nuevos investigadores para el equipo encargado de la búsqueda de detenidos desaparecidos, con énfasis en el trabajo en Argentina. “Tengamos presente que el 70% de los uruguayos fue detenido y desaparecido en Argentina”, dijo Mota en la comisión.

Con el presupuesto aprobado, se mantiene el aumento para la búsqueda de desaparecidos en un 30%, con el objetivo de contratar investigadores y antropólogos —también del Equipo Argentino de Antropología—, así como mantener el alquiler de una retroexcavadora, la cual se suma a otra prestada por la Intendencia de Canelones.

En diálogo con Búsqueda, Mota explicó que no se pidió el alquiler de una nueva y que es costoso tener una propia por el costo del mantenimiento, cuando solo precisan una retroexcavadora extra para “lugares puntuales” de posibles enterramientos clandestinos, para un trabajo por un “tiempo concreto”. Para dicho trabajo por un “tiempo concreto” buscan que la retroexcavadora sea prestada por otro organismo del Estado, tal como habían informado en la comisión, según consta en la versión taquigráfica.

También consideró que “se requiere el trabajo de equipos de antropólogos”, y “no se puede esperar a que se formen nuevos” en el trabajo especializado que se debe realizar, y que los lugares serán definidos a partir de una investigación que están por terminar. Según adelantó, se trata de “líneas de investigación hacia un cementerio”, que “en Argentina fue una modalidad de ocultamiento de desaparecidos” y eso justifica la contratación de expertos de ese país.

El presupuesto solicitado para la búsqueda de detenidos desaparecidos es de $ 62 millones por año para el próximo quinquenio.

“No hay interés” del Partido Nacional

La presidenta de la Inddhh consideró “satisfactorio” que se haya aprobado un incremento de recursos del 16,5%, aunque “se renunció a muchas cosas”, algo que la institución ya “ha transitado en instancias anteriores”.

“En términos generales, es un presupuesto que nos ayuda a crecer un poco más”, aunque “siempre quedamos en el debe”, agregó.

Mota lamentó la negativa del Partido Nacional pese a las explicaciones que realizaron a los senadores sobre la “necesidad del incremento”. “Evidentemente, no hay interés en apoyar este organismo y sus funciones. Lo leo así”, aseguró.

Desde el Partido Colorado, Silva, uno de los senadores que apoyó el incremento del presupuesto para la Inddhh, dijo que es una entidad que “tiene un cometido sustantivo e importante” y que “requiere recursos para poder funcionar”.

“La institución está llamada a cumplir un rol protagónico en protección de los más desvalidos”, aseguró, y agregó que “nadie está en contra de que se siga con la búsqueda” de detenidos desaparecidos, porque “es una deuda que se tiene” y “todos los gobiernos han invertido en ello”.