MSP recibió 60 proyectos en el llamado para la Acción País por la Salud Mental y espera otros 200

Hasta la semana pasada el Ministerio de Salud Pública (MSP) había recibido unos 60 proyectos presentados por organizaciones sociales, privadas, públicas o mixtas, en el marco de la Acción País por la Salud Mental , una iniciativa que busca trabajar en la temática con un sentido comunitario y territorial. En total eran 275 las iniciativas sobre las que la cartera detectó potencialidad real; las restantes tendrán hasta el 31 de enero para hacer una presentación formal, incluyendo plan de trabajo, presupuesto, responsables y sus calificaciones.

El llamado responde "a necesidades que el sistema sanitario tenía que atender", dijo a Búsqueda el director general de Secretaría del MSP, Rodrigo Márquez. Sus enfoques tenían que ser "complementarios" a la actuación médica. En tal sentido, los coordinadores departamentales de Salud Mental (cargos ministeriales), encargados de hacer un plan para cada distrito, "pueden incluir a los proyectos de la Acción País" en los casos que correspondan.

Las 275 propuestas potenciales (las 60 presentadas y las que aún están en trámite) están distribuidas en todos los departamentos. La gran mayoría están en Montevideo, 129; pero también Maldonado registró 12, Canelones 11, Rocha, Salto y San José 6 cada uno, Colonia 5, Soriano y Artigas 4, Flores, Florida y Rivera 3, Tacuarembó, Paysandú y Río Negro 2 y, finalmente, en Lavalleja, Cerro Largo, Durazno y Treinta y Tres (el departamento con la peor tasa de suicidios de los últimos cuatro años ) se anotó 1 en cada uno. En otros 72 casos el proyecto era interdepartamental. También se registró uno anclado en Buenos Aires, Argentina.

La atención a la salud mental es uno de los temas "urgentes" a atacar por el MSP, como lo señaló la propia ministra Cristina Lustemberg el día en que asumió . Este llamado culmina semanas después de que quien fuera designada por la jerarca como coordinadora del Programa Nacional de Salud Mental de la cartera, Julia García, dejara su cargo para ponerse al frente de la Comisión Nacional de Apoyo a la Salud Mental (Conasam, el exPatronato del Psicópata), en la órbita de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Según dijo Márquez, este pase, que ocurrió en diciembre, fue "un acuerdo", que ocurrió de forma "muy tranquila" y que "no afecta" la operativa del tema.

Otras fuentes ministeriales dijeron a Búsqueda que García no se sentía cómoda con la dinámica de trabajo de su cargo en el Ministerio, que funcionaba en la Dirección General de la Salud (Digesa). "Quería algo más operativo y menos reuniones", expresaron. García, médica psiquiatra y una de las firmantes de la Estrategia Nacional de Salud Mental y Bienestar 2025-2030 que el MSP presentó en noviembre, no quiso formular declaraciones. Su rol en ASSE será ahora más articulador y proactivo.

En el Ministerio el rol de coordinadora del Programa Nacional de Salud Mental estará a cargo ahora de Sandra Pérez, una licenciada en Enfermería con experiencia en la dirección del Hospital Vilardebó. Junto a ella actuará un núcleo asesor de la Universidad de la República (Udelar), afirmó la directora general de Salud del MSP, Fernanda Nozar.

Fondos

"Hay que tomar en cuenta que es enero. Y los funcionarios del Ministerio dijeron que nunca trabajaron tanto en enero", señaló Márquez sobre la convocatoria a este llamado, iniciado el 3 de diciembre. Esperan que en estos últimos diez días, sobre el filo del plazo, lleguen la mayoría de los 200 proyectos que quedan. Es el paso final al camino iniciado entre agosto y setiembre pasados cuando se abrió la convocatoria a organizaciones, instituciones y colectivos que trabajan en el tema. Las ideas presentadas inicialmente alcanzaron las 322, pero luego de los filtrados correspondientes los planes aptos a concursar por fondos resultaron ser 275.

En este primer llamado se asignarán $ 10 millones para los proyectos ganadores. "Son fondos complementarios, no están destinados a la creación de nuevos servicios, no es para una propuesta que arranque de cero", dijo Márquez. Hay un complemento de otros $ 4 millones para los proyectos en red, que abarquen a más de un departamento. Para los proyectos culturales hay fondos por $ 6 millones.

Entre los proyectos ya presentados y los aguardados hay trabajo en adicciones, en prevención del suicidio, en el seguimiento de los tratamientos y otros con énfasis en actividades lúdicas y culturales. El enfoque, tal como se indica en la Estrategia Nacional, cuyo cumplimiento será responsabilidad de la Digesa, es la atención con una pata tan fuerte en lo comunitario como en lo sanitario. La premisa es que la soledad es el gran problema de la salud mental, subrayó el funcionario.

"Hay que fortalecer el trabajo de los psiquiatras y los psicólogos porque el sistema sanitario tiene que responder y atender lo que tenga que atender. Pero la salud mental es más que eso, más de lo que te puedan hacer en un hospital. La gente que lo requiera tiene que encontrar espacios de seguimiento y tratamiento, talleres de música, de lectura, de expresión cultural, tener lugares adónde ir. Lo mismo para la rehabilitación. El diagnóstico grueso que tenemos es que hay que intervenir más allá de lo sanitario. No todo se resuelve con llenar la falta de psiquiatras. Es una combinación de ambas cosas", expresó.

Prevención

Entre 2021 y 2024 la tasa de suicidio en Uruguay promedió 21,89 casos cada 100.000 personas, una de las mayores del mundo (globalmente, ese indicador ronda los 9 casos cada 100.000 habitantes por año). Es la expresión más cruda del problema de salud mental en el país. El abordaje del suicidio como un tema de salud comunitaria ya había sido instalado en Uruguay por especialistas como Pablo Hein, sociólogo e integrante del Grupo Interdisciplinario de Prevención del Suicidio de la Udelar.

"Es un tema de salud comunitaria, de la comunidad, de todos. Si ponemos el foco en salud mental, vamos a hablar del cerebro, de las enfermedades mentales y de los problemas individuales (...) Si hablamos de salud mental, hablamos del individuo, y no es un tema que necesariamente pasa por tu cabeza, sino por las condiciones impuestas, el contexto. Por ejemplo, ¿qué es una distimia (depresión leve)? Es una desmoralización. Pero, si te digo que tenés una distimia, vas a recurrir a las pastillas. Si te digo que estás desmoralizado, seguramente podemos empezar a trabajarlo con tu familia, con tus compañeros de trabajo", dijo Hein a Búsqueda en una entrevista en 2023. "La intervención son psiquiatras y psicólogos, cuando la cosa ya está heavy. Pero la prevención la podemos hacer yo, vos, un asistente social, un profesor de educación física", añadió.