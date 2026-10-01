El gobierno analiza qué empresa transmitirá la visita de León XIV a Uruguay, con Tenfield entre las oferentes

El Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) realizó un llamado para la producción y transmisión de la visita del papa León XIV a Uruguay, con el objetivo de garantizar la cobertura audiovisual oficial de las actividades previstas durante su estadía y su difusión nacional e internacional.

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El llamado, ya cerrado, recibió ofertas de distintas empresas y productoras locales, algunas de forma individual y otras asociadas. Entre ellas se encuentra Tenfield, que, según indicaron fuentes oficiales a Búsqueda , presentó una de las propuestas económicas más convenientes. Las ofertas están siendo analizadas por el Poder Ejecutivo y la Iglesia católica del Uruguay, que organizan conjuntamente la visita de León XIV al país.

Las actividades del papa en el extranjero se transmiten generalmente bajo un esquema diferente del utilizado en el Vaticano, donde la producción y emisión de imágenes corresponde al medio oficial Vatican Media. En los viajes del pontífice, el país anfitrión paga a una empresa local para la producción técnica de la señal de los principales actos y la generación de una señal internacional que puede ser utilizada por medios en distintos países. Vatican Media, de todas formas, mantiene sus propios equipos y periodistas durante los viajes y produce contenidos audiovisuales propios destinados a los medios y plataformas de la Santa Sede.

Religión “León XIV es mucho más sereno que Francisco, es una persona que escucha mucho más y que habla menos”

La intención del gobierno es que la visita del papa sea transmitida en Canal 5 y en los canales de YouTube oficiales de la Presidencia de la República y de la Conferencia Episcopal del Uruguay.

En el reciente viaje de León XIV a Francia, del 25 al 28 de setiembre, France Télévisions fue la emisora oficial de la visita. El grupo público de televisión francés fue responsable de la cobertura audiovisual y de producir la señal internacional que quedó a disposición de medios franceses e internacionales. Los actos también se transmitieron por KTO, cadena francesa de televisión católica que ofrece misas, debates y programas religiosos, y por Vatican Media.

¿Cómo será la agenda del papa en Uruguay?

El viaje apostólico, el primero de un papa a Uruguay desde la visita de Juan Pablo II en 1988, se desarrollará entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre, según un cronograma oficial que incluye actividades en Montevideo, Paysandú y Florida. León XIV seguirá luego su cronograma en Argentina y Perú.

El cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, había solicitado a la Santa Sede que la gira sudamericana del pontífice comenzara en Uruguay. “Sabíamos que la fecha de la visita iba a ser en noviembre y, en esa fecha, nosotros tenemos la Fiesta de Nuestra Señora de los Treinta y Tres, entonces, podía coincidir su llegada con esa fiesta. Ese fue un motivo. Pero, además, en Uruguay no somos muchos y la Iglesia es pequeña, mientras que en Argentina lo van a esperar multitudes y en Perú, su patria, va a ser la apoteosis. Entonces... no queríamos que la visita del papa a Sudamérica fuera de más a menos, sino de menos a más”, aseguró.

El papa llegará al Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 16.30, procedente de Roma. Será recibido oficialmente y luego se trasladará a la plaza Independencia, donde a las 17.30 tendrá lugar la ceremonia de bienvenida. A las 17.45 está previsto el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, durante el cual pronunciará un discurso. A las 18.15 mantendrá un encuentro privado con el presidente Yamandú Orsi en el Edificio Ejecutivo José Artigas. A las 19.00 recibirá la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo y, cinco minutos después, participará de las vísperas con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas en la Catedral Metropolitana.

Al día siguiente, viajará por la mañana a Paysandú en avión. A las 10.00 celebrará una misa en el parque París Londres y retornará 13.30 a Montevideo, donde a las 17.00 visitará el barrio Casavalle y a las 18.00 participará de un encuentro educativo en la Universidad Católica del Uruguay. A las 19.00 encabezará una vigilia de oración en el Estadio Centenario.

Francisco Casal, propietario de Tenfield. Javier Calvelo/adhocFOTOS

El domingo, durante su última jornada en Uruguay, León celebrará el acto central de su visita: la misa en Florida, en la plaza situada frente a la Catedral-Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres. A las 15.10 se realizará la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Carrasco y a las 15.30 partirá hacia Buenos Aires.

Aunque esa es la agenda oficial ya confirmada por el Vaticano, aún restan definir algunos detalles y otras posibles visitas, mucho más cortas e informales, como conocer la Parroquia Santa Teresita en la ciudad de Juanicó, Canelones, y la Basílica de Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo en la ciudad de Paysandú.

Algunos de sus recorridos serán en un papamóvil construido por Nordex, empresa uruguaya dedicada a la producción y ensamblaje de vehículos, sobre la base de una Fiat Titano doble cabina. El operativo de seguridad, por su parte, está aún bajo diseño con la participación del Ministerio del Interior y la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado.

Fuentes oficiales indicaron que Francisco Casal, propietario de Tenfield, le comunicó a autoridades del gobierno que su empresa está dispuesta a colaborar en otras áreas de la visita del papa, más allá de la audiovisual. Por lo pronto, Casal estuvo la semana pasada en las oficinas de Secan para interiorizarse sobre algunos detalles de la visita.