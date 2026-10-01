  • Cotizaciones
    jueves 01 de octubre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El gobierno analiza qué empresa transmitirá la visita de León XIV a Uruguay, con Tenfield entre las oferentes

    El llamado fue realizado por el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional; está previsto que Canal 5 se encargue de la emisión

    El papa León XIV realizará una vigilia de oración en el Estadio Centenario, donde en 2023 fue beatificado Jacinto Vera.&nbsp;

    El papa León XIV realizará una vigilia de oración en el Estadio Centenario, donde en 2023 fue beatificado Jacinto Vera. 

    FOTO

    Javier Calvelo/adhocFOTOS
    Búsqueda | Juan Francisco Pittaluga
    Por Juan Francisco Pittaluga

    El Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) realizó un llamado para la producción y transmisión de la visita del papa León XIV a Uruguay, con el objetivo de garantizar la cobertura audiovisual oficial de las actividades previstas durante su estadía y su difusión nacional e internacional.

    El llamado, ya cerrado, recibió ofertas de distintas empresas y productoras locales, algunas de forma individual y otras asociadas. Entre ellas se encuentra Tenfield, que, según indicaron fuentes oficiales a Búsqueda, presentó una de las propuestas económicas más convenientes. Las ofertas están siendo analizadas por el Poder Ejecutivo y la Iglesia católica del Uruguay, que organizan conjuntamente la visita de León XIV al país.

    Las actividades del papa en el extranjero se transmiten generalmente bajo un esquema diferente del utilizado en el Vaticano, donde la producción y emisión de imágenes corresponde al medio oficial Vatican Media. En los viajes del pontífice, el país anfitrión paga a una empresa local para la producción técnica de la señal de los principales actos y la generación de una señal internacional que puede ser utilizada por medios en distintos países. Vatican Media, de todas formas, mantiene sus propios equipos y periodistas durante los viajes y produce contenidos audiovisuales propios destinados a los medios y plataformas de la Santa Sede.

    Leé además

    Daniel Sturla en la Casa de Retiros Vianney, un centro de espiritualidad y formación perteneciente a la Arquidiócesis de Montevideo de la Iglesia católica.
    Religión

    La visita de León XIV es una “ola positiva” para Uruguay, donde aún quedan resabios del “antiguo laicismo, medio trasnochado”

    Por  Guillermo Draper  y Juan Francisco Pittaluga
    El papa Francisco durante la oración del Ángelus en el Vaticano, en diciembre de 2024.
    Religión

    “León XIV es mucho más sereno que Francisco, es una persona que escucha mucho más y que habla menos”

    Por  Guillermo Draper  y Juan Francisco Pittaluga
    Edificio del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional en Montevideo, donde funciona Canal 5.

    Edificio del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional en Montevideo, donde funciona Canal 5.

    La intención del gobierno es que la visita del papa sea transmitida en Canal 5 y en los canales de YouTube oficiales de la Presidencia de la República y de la Conferencia Episcopal del Uruguay.

    En el reciente viaje de León XIV a Francia, del 25 al 28 de setiembre, France Télévisions fue la emisora oficial de la visita. El grupo público de televisión francés fue responsable de la cobertura audiovisual y de producir la señal internacional que quedó a disposición de medios franceses e internacionales. Los actos también se transmitieron por KTO, cadena francesa de televisión católica que ofrece misas, debates y programas religiosos, y por Vatican Media.

    ¿Cómo será la agenda del papa en Uruguay?

    El viaje apostólico, el primero de un papa a Uruguay desde la visita de Juan Pablo II en 1988, se desarrollará entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre, según un cronograma oficial que incluye actividades en Montevideo, Paysandú y Florida. León XIV seguirá luego su cronograma en Argentina y Perú.

    El cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, había solicitado a la Santa Sede que la gira sudamericana del pontífice comenzara en Uruguay. “Sabíamos que la fecha de la visita iba a ser en noviembre y, en esa fecha, nosotros tenemos la Fiesta de Nuestra Señora de los Treinta y Tres, entonces, podía coincidir su llegada con esa fiesta. Ese fue un motivo. Pero, además, en Uruguay no somos muchos y la Iglesia es pequeña, mientras que en Argentina lo van a esperar multitudes y en Perú, su patria, va a ser la apoteosis. Entonces... no queríamos que la visita del papa a Sudamérica fuera de más a menos, sino de menos a más”, aseguró.

    El papa llegará al Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 16.30, procedente de Roma. Será recibido oficialmente y luego se trasladará a la plaza Independencia, donde a las 17.30 tendrá lugar la ceremonia de bienvenida. A las 17.45 está previsto el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, durante el cual pronunciará un discurso. A las 18.15 mantendrá un encuentro privado con el presidente Yamandú Orsi en el Edificio Ejecutivo José Artigas. A las 19.00 recibirá la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo y, cinco minutos después, participará de las vísperas con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas en la Catedral Metropolitana.

    Al día siguiente, viajará por la mañana a Paysandú en avión. A las 10.00 celebrará una misa en el parque París Londres y retornará 13.30 a Montevideo, donde a las 17.00 visitará el barrio Casavalle y a las 18.00 participará de un encuentro educativo en la Universidad Católica del Uruguay. A las 19.00 encabezará una vigilia de oración en el Estadio Centenario.

    Francisco Casal, propietario de Tenfield.

    Francisco Casal, propietario de Tenfield.

    El domingo, durante su última jornada en Uruguay, León celebrará el acto central de su visita: la misa en Florida, en la plaza situada frente a la Catedral-Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres. A las 15.10 se realizará la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Carrasco y a las 15.30 partirá hacia Buenos Aires.

    Aunque esa es la agenda oficial ya confirmada por el Vaticano, aún restan definir algunos detalles y otras posibles visitas, mucho más cortas e informales, como conocer la Parroquia Santa Teresita en la ciudad de Juanicó, Canelones, y la Basílica de Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo en la ciudad de Paysandú.

    Algunos de sus recorridos serán en un papamóvil construido por Nordex, empresa uruguaya dedicada a la producción y ensamblaje de vehículos, sobre la base de una Fiat Titano doble cabina. El operativo de seguridad, por su parte, está aún bajo diseño con la participación del Ministerio del Interior y la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado.

    Fuentes oficiales indicaron que Francisco Casal, propietario de Tenfield, le comunicó a autoridades del gobierno que su empresa está dispuesta a colaborar en otras áreas de la visita del papa, más allá de la audiovisual. Por lo pronto, Casal estuvo la semana pasada en las oficinas de Secan para interiorizarse sobre algunos detalles de la visita.

    Selección semanal
    Finanzas públicas

    Impuestos: tras dos meses de suba, la recaudación de DGI bajó 0,4% real en agosto

    Por Redacción Búsqueda
    Detrás de los números

    Nuestra (deficitaria) conversación económica: ¿quiénes hablan y de qué?

    Por Ismael Grau
    Ana Ribeiro

    Ana Ribeiro y Gerardo Caetano fueron incorporados a la Comisión de Nomenclatura de Montevideo

    Por Redacción Búsqueda
    Transporte

    Puerto: terminal de contenedores y trabajadores firmaron preacuerdo propuesto por el Poder Ejecutivo

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Fachada de centro del INAU.

    Como el triage de una emergencia, el INAU aplicará un nuevo protocolo para evaluar el riesgo de menores que se van de los centros sin autorización

    Por Leonel García
    Caroline Clark, Sofía Dutra, Viviana Batalla, Lucía Perdomo y Milagros Herrera.

    Una minoría que crece en la Expo Prado: cinco mujeres referentes y sus trayectorias en el agro uruguayo

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    Billete de dólar.

    El precio del dólar sigue casi plano; un banco prevé una leve suba para el resto del año y 2027

    Por Redacción Búsqueda
    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Por Ana Balsa