“León XIV es mucho más sereno que Francisco, es una persona que escucha mucho más y que habla menos”

“No es un papa de ‘hagan lío’, es un papa de serenidad”, asegura Daniel Sturla sobre el actual pontífice

El papa Francisco durante la oración del Ángelus en el Vaticano, en diciembre de 2024.

Robert Francis Prevost, estadounidense de nacimiento, agustino y con décadas de experiencia pastoral en Perú, fue elegido como el papa León XIV el 8 de mayo de 2025 en el cuarto escrutinio, después de que el cónclave de cardenales buscara inicialmente un perfil capaz de mantener los principales ejes del pontificado de Francisco sin reproducir las fuertes divisiones internas de la Iglesia. Los análisis de los medios especializados en el Vaticano señalaron que había una preferencia importante por la continuidad, pero también por un perfil capaz de generar consensos entre sectores diferentes.

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El cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, participó de aquella votación, aunque tiene prohibido hablar sobre lo que sucedió a puertas cerradas. Hoy asegura que León XIV representa justamente “una serena continuidad con lo mejor de Francisco, pero al mismo tiempo con un rumbo distinto”.

“Por su cultura, por su formación, por su experiencia y por su carácter personal, le da mayor serenidad a la marcha de la Iglesia”, sostuvo Sturla entrevistado por Búsqueda. Aseguró que León XIV recoge de su antecesor iniciativas positivas como “poner a los pobres en primer lugar”, la evangelización y la sinodalidad, con la cual Francisco buscó una Iglesia más participativa, basada en la escucha, el diálogo y el discernimiento conjunto entre sus distintos integrantes.

Francisco junto al entonces cardenal Robert Prevost, quien posteriormente fue elegido papa con el nombre de León XIV. Vatican News “Esas tres cosas son muy importantes, y León XIV las lleva adelante con un carácter mucho más sereno que Francisco, porque me parece que él es una persona que escucha mucho más y que habla menos, con una experiencia de vida muy fuerte que, me atrevo a decir, Francisco tal vez no tenía”, indicó Sturla, quien se refirió en concreto al origen estadounidense de León XIV, su larga experiencia misionera y episcopal en Perú y su paso por Roma como superior general de los agustinos y luego como prefecto del Dicasterio para los Obispos. También destacó que habla inglés, español, italiano y francés.

“Todo le da otra perspectiva. No es un papa de ‘hagan lío’, es un papa de serenidad”, indicó en referencia a una de las expresiones más emblemáticas de Francisco, pronunciada durante la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, en 2013, donde animó a los jóvenes católicos a no quedarse pasivos ni conformarse con el estado de las cosas.