    miércoles 22 de octubre de 2025

    El gobierno rescinde el contrato con el astillero Cardama y anuncia denuncia por presunto fraude en la compra de las OPV

    El presidente Yamandú Orsi afirmó que existen “fuertes indicios” de una estafa o fraude al Estado uruguayo en el contrato firmado por el gobierno anterior con el astillero español Cardama

    Yamandú Orsi en conferencia de prensa.

    Yamandú Orsi en conferencia de prensa.

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció este miércoles que el gobierno rescindirá el contrato con el astillero español Cardama, encargado de construir dos patrullas oceánicas (OPV) para la Armada Nacional, tras detectar “fuertes indicios” de que el Estado uruguayo pudo haber sido víctima de una estafa o fraude.

    Acompañado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, Orsi informó en conferencia de prensa en Torre Ejecutiva que el lunes firmó la resolución para rescindir el contrato y ejecutar la garantía, equivalente al 5% del monto total del acuerdo, que había sido sellado durante la administración de Luis Lacalle Pou.

    “Decidí iniciar acciones para rescindir el contrato con la empresa Cardama para la compra de las dos patrullas oceánicas. Hay fuertes indicios de que estaríamos ante una estafa o un fraude al Estado uruguayo”, declaró el mandatario.

    Las características de los OPV

    El acuerdo entre Uruguay y el astillero Cardama establecía el pago total de 82 millones de euros por dos patrullas oceánicas cero millas, un monto que se abonaría en partes según los avances en el diseño y la construcción. En diciembre de 2023, con el contrato ya rubricado, el entonces director general de Material Naval de la Armada, Héctor Magliocca, había valorado a los OPV como “ideales para la misión de control, custodia y atención de las emergencias en los puntos más lejanos de las aguas territoriales del país”.

    Los buques iban a tener 86,75 metros de eslora, 12,2 metros de manga, un desplazamiento de 1.700 toneladas, tripulación para 64 personas, velocidad de 21 nudos y autonomía de 7.700 millas.

    Cardama tenía previsto entregar el primer buque en el segundo semestre de 2026 y recibir un cuarto pago de Uruguay a mediados de enero, una vez que demostrara ante el gobierno la recepción de los motores principales del barco en su astillero.

    El contrato había establecido una liberación de crédito inicial del 10% del costo total de ambos OPV, equivalente a 8,2 millones de euros. Para acceder a la segunda entrega —otros 8,2 millones de euros—, Cardama presentó en febrero el plano de la cuaderna maestra, una de las principales piezas estructurales que daban forma y soporte al casco de la patrullera. En junio se autorizó un tercer pago de 12,3 millones de euros tras confirmarse la colocación de la quilla del primer barco en fabricación.

    Para recibir el pago completo del primer buque, denominado OPV C-250, Cardama debía proceder con la botadura y la entrega final. Paralelamente, se iniciaría el ciclo de hitos y desembolsos para la construcción del segundo buque.

