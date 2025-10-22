El gobierno rescinde el contrato con el astillero Cardama y anuncia denuncia por presunto fraude en la compra de las OPV

El presidente Yamandú Orsi afirmó que existen “fuertes indicios” de una estafa o fraude al Estado uruguayo en el contrato firmado por el gobierno anterior con el astillero español Cardama

El presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció este miércoles que el gobierno rescindirá el contrato con el astillero español Cardama, encargado de construir dos patrullas oceánicas (OPV) para la Armada Nacional, tras detectar “fuertes indicios” de que el Estado uruguayo pudo haber sido víctima de una estafa o fraude.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Acompañado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, Orsi informó en conferencia de prensa en Torre Ejecutiva que el lunes firmó la resolución para rescindir el contrato y ejecutar la garantía, equivalente al 5% del monto total del acuerdo, que había sido sellado durante la administración de Luis Lacalle Pou.

“Decidí iniciar acciones para rescindir el contrato con la empresa Cardama para la compra de las dos patrullas oceánicas. Hay fuertes indicios de que estaríamos ante una estafa o un fraude al Estado uruguayo”, declaró el mandatario.

Embed Las características de los OPV El acuerdo entre Uruguay y el astillero Cardama establecía el pago total de 82 millones de euros por dos patrullas oceánicas cero millas, un monto que se abonaría en partes según los avances en el diseño y la construcción. En diciembre de 2023, con el contrato ya rubricado, el entonces director general de Material Naval de la Armada, Héctor Magliocca, había valorado a los OPV como “ideales para la misión de control, custodia y atención de las emergencias en los puntos más lejanos de las aguas territoriales del país”.

Los buques iban a tener 86,75 metros de eslora, 12,2 metros de manga, un desplazamiento de 1.700 toneladas, tripulación para 64 personas, velocidad de 21 nudos y autonomía de 7.700 millas.