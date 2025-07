Después de una marcha atrás del gobierno por el tema pasaportes, el oficialismo cierra filas y la oposición cambia el foco de su ataque

Un posteo en X del embajador alemán Stefan Duppel el 9 de julio tomó por sorpresa a la Cancillería. “Atención: poseedores de pasaportes. Los pasaportes emitidos después del 23/04/2025 no indican el lugar de nacimiento. Ahora no se puede entrar a (Alemania) con estos pasaportes, ni siquiera para estancias cortas. Actualmente, no se aceptan solicitudes de visa con dicho pasaporte”, decía el mensaje que posteriormente fue eliminado de esa red social.