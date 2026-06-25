Empresa que denunció adjudicación de traslados de ASSE a ITHG habla de oferta “sospechosamente barata”

El vínculo entre la Administración de los Servicios de Salud del Estado ( ASSE ) y la empresa ITHG fue motivo de permanente cuestionamiento durante el anterior período de gobierno. En 2025 cambió el gobierno y también la firma, que pasó a llamarse UTAM . Lo que no cambió es la nube de cuestionamientos que sobrevuela esa relación.

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En su sesión del directorio del jueves 18, ASSE decidió adjudicar a UTAM la licitación pública 10.021/2026 para hasta 150.000 kilómetros anuales de traslados no medicalizados en Montevideo, Canelones y la zona metropolitana. Hubo otros 16 postulantes, incluyendo la Gremial Única del Taxi, Celeritas y Cabify, más las empresas de ambulancias Drot y Russomando, además de compañías de logística y carga.

En declaraciones a El País, el presidente de ASSE, Álvaro Danza, celebró que ahora se le pagará a la empresa el 1% de lo que se le pagaba antes. El diario indicó que el prestador público abonará $ 4.185.000 por año por esos 150.000 kilómetros de traslados. Según dijeron a Búsqueda fuentes del organismo, en 2024 —último año completo de la anterior administración— a esa empresa se le pagó $ 440 millones.

La puntualización, resaltada por dirigentes de la oposición con manejo en temas de salud, es que esa última cifra corresponde a todo tipo de traslados, medicalizados o no medicalizados. Desde la actual administración de ASSE se reconoció ese punto, pero se precisó que “todos los traslados estaban metidos en la misma bolsa”, por lo que resulta “muy difícil discriminar los tipos” de traslados que “se le pagaban a la misma empresa”. También, que “todos esos gastos fueron observados” por el Tribunal de Cuentas (TCR) y que “el 80% (de esos traslados) eran no medicalizados”.

Una auditoría realizada a la unidad ejecutora SAME 105, el servicio de emergencia de ASSE, ordenada por los actuales directores del prestador, reflejaron gastos hasta ocho veces superiores a la pauta establecida en la Ley de Presupuesto . Este fue uno de los motivos que los llevó a denunciar en Fiscalía a las anteriores autoridades.

De acuerdo con esas mismas fuentes, hoy ASSE pagará $ 500 pesos por “los mismos traslados” no medicalizados por los que antes se abonaba “entre $ 12.000 y $ 15.000”. Esto, destacaron, en el marco de un proceso licitatorio que no fue observado por el TCR.

Recursos

Las empresas Drot y Russomando impugnaron el pliego de la licitación ante ASSE, interponiendo recursos administrativos de revocación, jerárquico y anulación —lo que suspendió temporalmente la licitación, según informó El País— y denuncias a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas. El gerente general de Drot, Francisco Puignau, dijo a Búsqueda que están dispuestos a seguir el reclamo en el ámbito que sea necesario.

Esta empresa sostiene que hay un cambio “enorme” de los precios pagos y ofrecidos, además de las “múltiples ventajas” con las que contó una firma que desde que comenzó su vinculación con ASSE —incluyendo los primeros meses de la actual administración— no dejó de facturarle.

“Lo que nosotros cuestionamos es el precio ofrecido. Es sospechoso cómo se pueden bajar tanto los precios. Yo puedo entender una reducción, pero tiene que ser a precios normales. Los de antes (en referencia a las contrataciones directas a ITHG en el período anterior) eran disparatadamente caros. Pero esto de ahora es sospechosamente barato”, afirmó Puignau.

El gerente general de Drot señaló que tanto ITHG como JD&A (Solidar, íntimamente vinculada con la anterior y cuyo trato con ASSE también fue muy cuestionado) son dos empresas “que salieron de la nada, en la pandemia”, cuando “contrariamente a lo que se dijo todas las empresas de ambulancias sin traslado teníamos mucha capacidad ociosa y le resolvió (a ASSE) un problema que no sabíamos que existía”. A eso, agregó, le siguieron “exoneraciones” y “facilidades para compra de flota”.

El anterior Directorio de ASSE, presidido por Leonardo Cipriani, siempre justificó las compras a ITHG. Según dijo el entonces director de SAME 105 a Búsqueda en enero de 2023, José Antonio Rodríguez, la suya fue la mejor oferta entre todas las que se presentaron a precios para traslados durante la pandemia. “En ese momento fue una de las firmas que se presentó al llamado, fue la única que ofertó los insumos, sobre todo vehículos, que era lo que más se precisaba entonces. No sé si es llamativo o no; sí había un servicio que teníamos que cumplir cuando nadie los brindaba”, señaló en esa ocasión. Hoy Rodríguez es uno de los funcionarios sumariados luego de las últimas auditorías.

Drot, que ha tenido adjudicaciones en ASSE para hacer traslados en unidades ejecutoras como los hospitales Pereira Rossell, Pasteur y Las Piedras, así como el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología, critica que se dé como ganadora en la licitación “a precios disparatados” a una empresa cuestionada cuando a ellos mismos “no se les paga desde hace meses”, afirmó Puignau.

La otra empresa en cuestionar el proceso es Russomando, cuya presidenta, Jenny Carballo, es la también titular de la Cámara Uruguaya de Ambulancias sin Asistencia, que nuclea a unas 15 firmas. Búsqueda intentó sin éxito comunicarse con ella.

ITHG nació en enero de 2020 como servicio de prooveduría marítima, sin experiencia previa en el rubro de traslados médicos, y comenzó a trabajar con ASSE, a través de SAME 105, desde junio de 2021. Eso fue a través de un llamado a precios por servicios de ambulancias especializadas y no especializadas, según divulgó este semanario en enero de 2023.

El TCR observó en reiteradas oportunidades los gastos de ASSE en las contrataciones —compras directas— de ITHG. El prestador público incluso decidió dejar sin efecto dos licitaciones para traslados, así como suspender otra, que habían sido duramente objetadas por el TCR (ambas ganadas por ITHG), y un convenio marco con ese mismo fin durante la anterior administración. Sin embargo, el vínculo con la ahora UTAM se mantuvo hasta hoy.