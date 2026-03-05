En 2025 hubo conflictividad laboral de intensidad intermedia y la construcción lideró en paros por sector

El Índice de Conflictividad Laboral de 2025 elaborado por la Universidad Católica muestra intensidad intermedia de la conflictividad, concentración temporal en determinados meses, incidencia de paros generales en las jornadas perdidas globales y una distribución y peso sectorial focalizado en pocas ramas.
El reporte de este índice, que la universidad elabora desde hace 30 años, presenta tres picos: febrero, agosto y octubre. Los conflictos fueron principalmente “reactivos” y “no reivindicativos”, en el sentido de que respondieron a paros por accidentes laborales, violencia y cierres de empresas, dice el documento al que accedió Búsqueda. No se observa una escalada sostenida de conflictos, sino una dinámica de “sube y baja” a raíz de situaciones de “coyuntura”.
En cuanto a la conflictividad por sectores, la construcción acumula la mayor cantidad de jornadas perdidas en el año. Esto responde a la recurrencia de accidentes laborales y a que, por estatuto, el sindicato declara un paro general parcial ante el fallecimiento de trabajadores en horario laboral.
En segundo lugar, se ubica la industria, con conflictos por cierres de plantas, despidos y tensiones en los procesos de negociación colectiva, especialmente en ramas como la frigorífica.
El sector educación ocupa el tercer lugar, con conflictos vinculados a reclamos presupuestales y episodios de violencia en centros educativos.