Paro parcial del PIT-CNT con el Presupuesto Nacional y las negociaciones salariales como ejes centrales

El reclamo de un mayor presupuesto para la educación es uno de los puntos principales de la plataforma y los sindicatos de ese sector harán paros de 24 horas

Este miércoles 29 de octubre el PIT-CNT realizará un paro general parcial entre las 9 y las 13 horas. La medida será acompañada de una concentración en la explanada de la Universidad de la República (Udelar), una marcha por la calle Daniel Fernández Crespo hacia el Palacio Legislativo y un acto que tendrá como oradores a la dirigente del sindicato de Antel (Sutel) Carolina Spilman y al de la federación de molineros (Foemya) Álvaro Macedo.

El de este miércoles es el tercer paro general del PIT-CNT desde el cambio de gobierno. Tanto Spilman como Macedo son integrantes del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y ocupan los cargos de vicepresidenta adjunta y secretario de Desarrollo Productivo, respectivamente.

“El pueblo primero; es tiempo de cumplir. Por trabajo, salario y presupuesto” es la consigna central del paro. La plataforma reivindicativa tiene entre sus puntos principales “la asignación de mayores recursos para la enseñanza en el marco del Presupuesto Nacional, la defensa de la negociación colectiva en los Consejos de Salarios y la reducción de la jornada laboral, en momentos en que la Asociación Rural del Uruguay (ARU) propone extender el horario de los peones rurales sin pago de horas extras”, informa la página web del PIT-CNT. La medida también incluye una expresión de “solidaridad con el pueblo palestino ante las agresiones del Estado de Israel y condena el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe”.

Respecto a la marcha de la negociación salarial, el movimiento sindical entiende que existen atrasos importantes buena parte de las 166 mesas de negociación y sostienen que se trata de una actitud deliberada del sector empresarial. En declaraciones al sitio oficial del PIT-CNT, el secretario de Organización, Enrique Méndez, afirmó en los últimos días que “existe una generalizada actitud patronal reticente a avanzar”, que toma “cualquier tipo de excusa” para obstaculizar.

La situación de unos 550.000 trabajadores con salarios inferiores a $ 25.000 mensuales es otra de las prioridades del PIT-CNT en el marco de la discusión salarial.