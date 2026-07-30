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    Exdirector nacional de Educación cuestiona “descoordinación” entre el sistema educativo y el de salud

    Juan Pedro Mir dice que a él, como maestro de un grupo de quinto al que concurren niños y niñas de 11 años, no le llegó nada “oficialmente” sobre la campaña de vacunación contra el meningococo

    Juan Pedro Mir durante la conmemoración de los 200 años de la creación de la República Oriental del Uruguay en el Museo Histórico Nacional, en Montevideo.

    Juan Pedro Mir durante la conmemoración de los 200 años de la creación de la República Oriental del Uruguay en el Museo Histórico Nacional, en Montevideo.

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Nicolás Delgado
    Por Nicolás Delgado

    Juan Pedro Mir pide decir “basta” a la “descoordinación” y la “desarticulación” entre el sistema de salud y el educativo. “Como maestro de clase no tengo datos de lo que les pasa a los chiquilines a nivel de salud, a no ser que vayan una vez al año 15 minutos al pediatra para que me traigan el certificado para hacer gimnasia”, expresó, y agregó: no se logró “que haya alertas entre el sistema sanitario y el educativo”. Reclama ”una mutua alimentación”.

    “Todos los días entran a la escuela 300.000 chiquilines”, dice quien fuera director nacional de Educación durante los primeros ocho meses de la segunda presidencia de Tabaré Vázquez. “¿Cuántas comunicaciones hicieron a través de la escuela para promover la vacunación del meningococo?”, se pregunta. “Yo le mando las capturas de pantalla de la prensa a los padres por el grupo de WhatsApp” que formó en la escuela de Punta de Rieles donde es maestro de quinto año. “Pero a mí oficialmente no me llegó nada”, protesta. Sus estudiantes tienen 11 años, edad a la que desde el año 2025 se le ofrece vacunación gratuita.

    Mir, que integra el Partido Independiente, apunta contra “la progresía biempensante”, que “cree que los sectores más excluidos usan la plataforma Crea” de Ceibal para informarse sobre las actividades escolares. Señaló que, en cambio, “hay clases enteras donde menos de la mitad de los chiquilines tienen ceibalita”.

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    Otros países —entre los que mencionó a Corea del Sur, Suecia, Argentina y Brasil— han resuelto los desafíos asociados a la salud de forma “mucho más económica” al invertir en enfermeros escolares que articulan con el sistema sanitario. “Un enfermero escolar que promueve la salud en tres instituciones, que está atendiendo a 1.500 niños, son chauchas y palitos” en términos económicos. “Y el efecto que tiene a largo plazo es infinito”, opinó.

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