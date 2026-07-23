Frente al aumento de los homicidios, la Policía busca mejorar el seguimiento de las “venganzas” entre bandas

El Ministerio del Interior presentó este lunes 20 las estadísticas de criminalidad del período enero-junio de 2026. En los primeros seis meses del año se registraron 195 muertes, 12 más que en el mismo período del año pasado. La suba en la cantidad de homicidios ya había sido adelantada por las autoridades, pero se desconocían los detalles.

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La variación representa un incremento del 6,6%. “Se mantiene dentro de una relativa estabilidad que tenemos en Uruguay desde 2019”, afirmó Diego Sanjurjo, gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior.

A pesar de relativizar el incremento, desde el Ministerio del Interior acordaron tomar nuevas medidas para intentar frenar la tendencia al alza, centrándose especialmente en las muertes entre grupos dedicados al narcotráfico en zonas metropolitanas de Montevideo y Canelones.

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Ayer miércoles, tras una reunión con directores de diversas unidades de la Policía Nacional, el ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó que se decidió reforzar el canal de comunicación con fiscales para mejorar los operativos y las investigaciones contra bandas de crimen organizado.

“Somos integrantes de un mismo equipo, el de la persecución penal, y estamos del mismo lado del mostrador. Queremos aceitar e intensificar los mecanismos de coordinación”, afirmó Negro en conferencia de prensa. El objetivo, aseguró, es lograr más información, y más rápida, sobre la movilidad de las bandas criminales, sus luchas violentas por los territorios para vender drogas y “las venganzas que establecen ciclos de violencia” en barrios de Montevideo y Canelones.

Negro se refirió específicamente a homicidios que se vienen “abordando en los últimos días”. De acuerdo a las cifras del Ministerio del Interior, el aumento del 6,6% en los homicidios se dio principalmente en el trimestre abril-mayo-junio. El mes de julio comenzó con una situación similar: un quíntuple homicidio ocurrido en el barrio El Monarca, en el límite entre Montevideo y Canelones, atribuido a enfrentamientos por narcotráfico.

El crecimiento del 6,6% en asesinatos estuvo acompañado por un aumento del 11% en aquellos cometidos con armas de fuego. Además, Montevideo y Canelones, los dos departamentos que históricamente registran los mayores guarismos, también experimentaron más homicidios de enero a junio en comparación al mismo período del año pasado.

El director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, indicó que tienen identificados focos especialmente violentos en la zona norte de Montevideo y en la zona sur de Canelones, que incluye El Monarca. “En esos lugares de mayor incidencia criminal vamos a utilizar todas las unidades que sean convenientes para neutralizar las amenazas”, sostuvo Azambuya. Confirmó que, a partir del viernes 31, los operativos policiales comenzarán a desplegarse con los vehículos blindados militares RZ Cóndor, prestados por el Ejército Nacional.

¿Cuáles son las cifras de otros delitos en 2026?

Las cifras de delitos en Uruguay fueron presentadas por la AECA, una división creada en esta administración dentro de Interior, en reemplazo del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad. La presentación fue liderada por Sanjurjo.

Al igual que Sanjurjo, el ministro Negro enmarcó la suba de asesinatos dentro de un panorama de estabilidad de este delito. El lunes 20, Negro siguió la presentación del informe desde la audiencia, pero se había referido al tema la semana pasada, durante una comparecencia en el Parlamento para discutir el proyecto de Rendición de Cuentas.

“Los homicidios, que es el delito que más preocupa a todos y todas, no logran bajar sus registros. Esta suba en el semestre, la cual no marca de ninguna manera una tendencia, va a ser, de todas formas, bastante leve y no va a alterar esa gráfica de estabilidad que viene dándose luego de la pandemia”, indicó el jueves 16.

A diferencia de los homicidios, la mayoría de los principales delitos registró una caída durante el primer semestre de 2026. Las rapiñas disminuyeron 4%, al pasar de 8.087 a 7.762 casos. Los hurtos tuvieron uno de los descensos más pronunciados, con una reducción de 7,5%, al bajar de 53.154 a 49.187 denuncias.

También se redujo el hurto de vehículos, que cayó 8,3%, de 6.943 a 6.370 casos. Los abigeatos registraron la mayor baja porcentual entre los delitos contra la propiedad, con un descenso de 20,1%, al pasar de 427 a 341 casos. Asimismo, las denuncias por daños disminuyeron 7,1%, de 9.756 a 9.062.

La única excepción fue el rubro de estafas y fraudes informáticos, que mostró un leve incremento: las denuncias pasaron de 13.780 en el primer semestre de 2025 a 14.035 en igual período de 2026.