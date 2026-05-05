Encuesta: se deterioró la percepción empresarial sobre la economía, el clima de negocios y el gobierno

Si bien el clima de expectativas empresariales no es abiertamente negativo, las últimas ediciones de la Encuesta de Expectativas Empresariales de la consultora Exante captó un progresivo corrimiento hacia posturas más cautas e incluso, en algunos casos, desfavorables.

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Según el sondeo más reciente, respondido entre el 24 de marzo y el 29 de abril por 344 ejecutivos de firmas que operan en el país y cuyos resultados fueron difundidos este martes 5, un 54% piensa que la situación económica actual es “peor” que la de un año atrás. Es la primera vez desde el 2020, en el contexto de la pandemia de Covid-19, que predomina esa visión.

A su vez, otro 43% considera que la economía está “igual” que hace un año y solo un 3% cree que la situación mejoró. En promedio, los encuestados proyectan que el Producto Interno Bruto crecerá en 2025 un 1,1%, e incluso algunos (6%) anticipan una contracción de la actividad económica.

Si bien son leve mayoría (54%) los que afirman que la situación general de sus empresas no cambió respecto a un año atrás, en esta última encuesta casi se equiparó la proporción que describe una realidad “peor” (22%) con los que señalan una “mejora” (24%).

En sintonía con esto, la percepción sobre el clima de negocios empeoró por tercera medición consecutiva y ahora las evaluaciones “regulares” (54%) superaron a los juicios positivos (37%). Las calificaciones negativas —“malo” o “muy malo”— dejaron de ser casi nulas como en las ediciones anteriores, y aumentaron a un 9%.

La “seguridad jurídica”, la “estabilidad” económica y política, además del “control de la inflación” surgieron de esta última encuesta como los aspectos “más positivos” relacionados con el clima de negocios en Uruguay. Como la otra cara de la moneda, conceptos como la burocracia, los costos altos, la falta de competitividad, el reducido tamaño del mercado interno, la falta de competitividad y la conflictividad sindical, entre otros, fueron mencionados como los “más negativos” del entorno en el que actúan las empresas.

Perspectivas

El futuro cercano —dentro de un año— no luce mucho mejor, según las respuestas que recogió Exante.

Aproximadamente la mitad de los encuestados considera que la producción y la inversión en sus empresas “no variará” en los próximos 12 meses, a la vez que aumentó levemente —en torno a uno cada 10— la proporción de los pronósticos de disminución en ambas dimensiones.

Los empresarios mantienen una visión cauta sobre el empleo: más de la mitad no prevé cambios en sus plantillas y son algo más los que anticipan reducciones (23%) que los que esperan aumentos (20%). “Este balance levemente negativo es consistente con un entorno de baja o nula creación de empleo, aunque no hay que perder de vista que se da desde niveles récord de ocupación en Uruguay”, contextualiza el informe de la consultora.

La valoración sobre la rentabilidad y competitividad de las empresas es, en general, positiva o regular (solo 11%, en cada caso, las califican como “mala” o “muy mala”). Sin embargo, desde esos niveles, “apenas un cuarto de los ejecutivos espera que la rentabilidad” aumente el próximo año —un mínimo desde 2020— y un 87% identifica factores que afectan la competitividad, liderados por los costos salariales.

Respecto del uso de tecnologías “ahorradoras”, el 60% de los ejecutivos asegura que introdujo recientemente o planea introducir aplicaciones de inteligencia artificial en su empresa.

Evaluación del gobierno

Los juicios sobre el accionar del gobierno se deterioraron respecto a la edición de octubre de 2025 y frente a abril del mismo año, cuando se relevaban los “primeros pasos” de la administración encabezada por el presidente Yamandú Orsi. En ambas instancias predominaba una postura neutral, mientras que actualmente hay un 57% de empresarios que no aprueban la gestión (con 34% que “ni aprueba ni desaprueba” y 9% que la aprueba). Exante observa que “el entorno luce peor que el observado al cabo del primer año del gobierno anterior y similar al que prevalecía” al inicio del segundo gobierno de Tabaré Vázquez.

“Puede conjeturarse que en 2025 predominaba mesura a la espera de definiciones de la nueva administración, pero tras el primer año de gestión se advierten juicios más desfavorables, en un entorno que se consolida como de bajo crecimiento y con varios desafíos para la actividad de las empresas”, infiere la consultora.

Por áreas de gestión, predominan en general los juicios regulares o negativos; solo surgió un saldo neto favorable en cuanto a la inflación y la promoción de inversiones. La pobreza, la educación y la seguridad pública continuaron siendo, por amplia distancia, las dimensiones peor evaluadas, mientras que en las del plano económico hubo un “deterioro importante en la percepción del manejo de la situación fiscal, del crecimiento económico y del desempleo”, según el informe.

La única mejora se dio en la opinión sobre la inserción externa, lo que para Exante probablemente esté asociado al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que entró en vigor el viernes 1 de mayo, pocos días después de concluido el relevamiento. No obstante, cuando se preguntó por el impacto que cabría esperar sobre los negocios de las empresas, un 55% contestó que prevé efectos nulos en su firma, aunque son más los que aguardan impactos positivos (37%) que negativos (8%).