  • Cotizaciones
    jueves 22 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Gremiales rurales piden que tarifas de combustibles se ajusten por PPI

    ARU y Federación Rural criticaron al gobierno por no respetar la paramétrica

    El gasoil uruguayo tiene un precio 8% superior al de Concordia (Argentina) y 5% más&nbsp; que en Santana do Livramento (Brasil).&nbsp; &nbsp;

    El gasoil uruguayo tiene un precio 8% superior al de Concordia (Argentina) y 5% más  que en Santana do Livramento (Brasil). 

     

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Los presidentes de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y de la Federación Rural, Rafael Ferber y Rafael Normey, expresaron su descontento con el sobreprecio que cobró el Estado en 2025 por los combustibles, cuando las tarifas superaron el precio de paridad de importación (PPI), y solicitaron que el gobierno revise esa política.

    “Nos parece que hay que reestudiar la paramétrica. Es mucha la diferencia en el año. No puede ser que Uruguay se pierda la baja del precio del petróleo a nivel mundial, que no la capitalice por problemas de competitividad”, dijo Ferber a Búsqueda.

    Leé además

    Estación de servicio.
    Combustibles

    Exportadores creen que “no se hizo nada” para bajar costos de los combustibles y estacioneros piden eliminar sobreprecio en 2026

    Por Redacción Búsqueda
    Directora nacional de Energía, Arianna Spinelli.
    Política energética

    Reforma de los combustibles del gobierno anterior fue “más política que técnica”, dice directora de Energía

    Por Ana Morales

    Agregó que ARU “siempre estuvo en contra” de cambiar el ajuste de mensual a bimensual, porque “cuanto más fielmente copie la paramétrica mejor es para los productores”.

    “La paramétrica tenía el sentido de reflejar lo que pasaba en el mercado mundial, no trasladarle al sector productivo los problemas que pueda tener Ancap, o que pueda tener Uruguay, sin embargo, eso es lo que está pasando”, lamentó.

    La Federación Rural y el valor del dólar

    Por su parte, Normey dijo a Búsqueda que “no hay grandes expectativas de que haya un cambio en el valor del dólar a corto plazo” y que “la otra herramienta para poder hacer algo con respecto a la competitividad es el precio del gasoil”. Sostuvo que se trata de un precio que “atraviesa a toda la economía” y que “afecta directamente al sector productivo”.

    Señaló que el precio del gasoil “está totalmente desacoplado del PPI”, ya que este último bajó más de 20% en todo 2025, sin embargo, el precio del gasoil bajó solo 2%; “esto es muy grave”, enfatizó.

    “El presupuesto del Estado sigue creciendo y la economía está estancada. Nos vamos a una recesión o a un estancamiento, el déficit fiscal va a seguir. Por todos lados se te van cerrando las porteras, y esta, que podría ser una herramienta para ir aliviando la situación, también nos castiga”, dijo el presidente de la Federación Rural.

    Combustibles

    Según un informe del Centro de Estudios de Políticas Públicas, que dirige el expresidente de Ancap Alejandro Stipanicic, en 2025 los uruguayos pagaron por el combustible US$ 88 millones por encima del PPI.

    Según el documento, los precios fijados por el Poder Ejecutivo nunca estuvieron por debajo de la paridad de importación en 2025. El sobreprecio del gasoil fue de $ 2,16 por litro y de la nafta súper 95 $ 2,40 por litro en promedio.

    El gasoil uruguayo tiene un precio 8% superior al de Concordia (Argentina) y 5% más que en Santana do Livramento (Brasil). La participación de los impuestos y costos en la nafta es del 61%.

    Selección semanal
    Acuerdo comercial

    Francia espera que el Parlamento Europeo frustre el acuerdo comercial con el Mercosur

    Por RFI
    Entrevista

    Para Fernando Pereira, la izquierda tiene que batallar la idea instalada por la derecha de que hablar de impuestos es “pecado”

    Por  Victoria Fernández  y Santiago Sánchez
    Acuerdo comercial

    El acuerdo del cuarto de siglo: logros, desafíos y deudas del pacto Mercosur-UE

    Por France 24
    Fiscal de Corte

    El oficialismo plantea como prioridad la designación de un nuevo fiscal de Corte este año, pero la oposición se mantiene firme detrás de Ferrero

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Edinson Lanza durante su intervención en la OEA, en Washington.

    Para Uruguay, la “transición” en Venezuela debe incluir la liberación de presos políticos y restablecer la libertad de expresión

    Por Redacción Búsqueda
    Dólares y pesos uruguayos.

    El dólar profundiza su caída y queda por debajo de los $ 38 en el mercado “interbancario”

    Por Redacción Búsqueda
    Con más de 1 millón de km² distribuidos entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el acuífero Guaraní constituye una de las mayores reservas de agua dulce subterránea del mundo.

    Al igual que Uruguay, la Inteligencia de Brasil advierte por el riesgo de militarización del acuífero Guaraní

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Seccional 2 de Montevideo.

    Citación policial a reportero de 'El País' por un artículo periodístico despierta preocupación

    Por Redacción Búsqueda