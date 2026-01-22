Gremiales rurales piden que tarifas de combustibles se ajusten por PPI

Los presidentes de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y de la Federación Rural , Rafael Ferber y Rafael Normey, expresaron su descontento con el sobreprecio que cobró el Estado en 2025 por los combustibles , cuando las tarifas superaron el precio de paridad de importación (PPI), y solicitaron que el gobierno revise esa política.

“Nos parece que hay que reestudiar la paramétrica. Es mucha la diferencia en el año. No puede ser que Uruguay se pierda la baja del precio del petróleo a nivel mundial, que no la capitalice por problemas de competitividad”, dijo Ferber a Búsqueda .

Agregó que ARU “siempre estuvo en contra” de cambiar el ajuste de mensual a bimensual, porque “cuanto más fielmente copie la paramétrica mejor es para los productores”.

“La paramétrica tenía el sentido de reflejar lo que pasaba en el mercado mundial, no trasladarle al sector productivo los problemas que pueda tener Ancap, o que pueda tener Uruguay, sin embargo, eso es lo que está pasando”, lamentó.

Por su parte, Normey dijo a Búsqueda que “no hay grandes expectativas de que haya un cambio en el valor del dólar a corto plazo” y que “la otra herramienta para poder hacer algo con respecto a la competitividad es el precio del gasoil”. Sostuvo que se trata de un precio que “atraviesa a toda la economía” y que “afecta directamente al sector productivo”.

Señaló que el precio del gasoil “está totalmente desacoplado del PPI”, ya que este último bajó más de 20% en todo 2025, sin embargo, el precio del gasoil bajó solo 2%; “esto es muy grave”, enfatizó.

“El presupuesto del Estado sigue creciendo y la economía está estancada. Nos vamos a una recesión o a un estancamiento, el déficit fiscal va a seguir. Por todos lados se te van cerrando las porteras, y esta, que podría ser una herramienta para ir aliviando la situación, también nos castiga”, dijo el presidente de la Federación Rural.

Según un informe del Centro de Estudios de Políticas Públicas, que dirige el expresidente de Ancap Alejandro Stipanicic, en 2025 los uruguayos pagaron por el combustible US$ 88 millones por encima del PPI.

Según el documento, los precios fijados por el Poder Ejecutivo nunca estuvieron por debajo de la paridad de importación en 2025. El sobreprecio del gasoil fue de $ 2,16 por litro y de la nafta súper 95 $ 2,40 por litro en promedio.

El gasoil uruguayo tiene un precio 8% superior al de Concordia (Argentina) y 5% más que en Santana do Livramento (Brasil). La participación de los impuestos y costos en la nafta es del 61%.