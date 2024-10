IM rechazó recurso presentado por La Trasnochada tras ser sancionada por "presión" a una integrante del jurado

La murga en sus descargos reafirmó su posición de que la actitud de Larrama determinaba “ausencia de imparcialidad, objetividad y ecuanimidad” para ejercer su tarea, “entendiendo que se configura un prejuzgamiento”. No obstante, un informe elaborado por el asesor del presidente del jurado, Mauricio Núñez, señala que de acuerdo con el reglamento se entiende que “la vía utilizada por la murga no fue la formal” —en referencia al comunicado público— y que se “estaría menoscabando y vulnerando la integridad moral de la persona, pudiendo considerarse que se trata posiblemente de una injuria, ya que la comunicación elegida no le otorga a la jurado la posibilidad de defenderse en un proceso formal con las garantías correspondientes”. Esto constituiría, además, “una presión indebida”, señala la resolución.