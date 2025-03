La Ley Campoamor

Y si no, pregúntenle a la fiscal Stella Alciaturi, que lo mandó en cana al canario Besozzi, lo hizo ir a buscar por un batallón de policías en un patrullero con rejas en las ventanillas y le hizo poner una tobillera porque, buscando en los cajones de su escritorio, no encontró unos grilletes que le había regalado su tío Braulio, cuando ella jugaba a ladrón y poli con los niños del barrio (y las niñas, que si no lo pongo así, me denuncian a mí también en Fiscalía).