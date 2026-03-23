Sebastián Marset sumó a su defensa a un abogado de EE.UU. con extensa experiencia en casos de crimen organizado

El narco uruguayo Sebastián Marset contrató a un exfiscal de Estados Unidos y actual abogado privado para sumar a su estrategia de defensa en el juicio que enfrenta en Alexandria, estado de Virginia.
El juez del caso accedió al pedido de la defensa y postergó la audiencia para el 1 de abril
El narco uruguayo Sebastián Marset contrató a un exfiscal de Estados Unidos y actual abogado privado para sumar a su estrategia de defensa en el juicio que enfrenta en Alexandria, estado de Virginia.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
El abogado Gene Rossi trabajó en el Departamento de Justicia durante tres décadas antes de pasar a la actividad privada, según destaca en su página de internet. En su rol público, integró investigaciones contra el crimen organizado, como una operación que terminó con la condena de más de 200 doctores, farmacéuticos, enfermeras, pacientes y narcos que comercializaban opioides. Por esa investigación, recibió una mención de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés).
En su actividad privada posterior, tuvo clientes en casos de alto perfil, algunos vinculados con el asalto al Capitolio, en Washington DC, el 6 de enero de 2021. También defendió a personas conectadas con la investigación que encabezó el fiscal especial Robert Mueller contra Paul Manafort, un abogado que arreglaba negocios para Donald Trump.
Rossi se sumará a un equipo que ya integran los abogados Rodrigo Da Silva, Michael Padula y Santiago Moratorio.
Al igual que Rossi, Padula y Da Silva registraron sus nombres como abogados defensores de Marset, según los documentos analizados por Búsqueda.
Marset compareció el viernes 20 ante el juez federal del estado de Virginia William B. Porter acompañado de una defensora de oficio, quien adelantó que el uruguayo contrataría abogados. Antes de entrar a la sala, Marset cruzó una sonrisa con Da Silva, quien el martes 17 había brindado una conferencia de prensa en Montevideo para exponer la línea de defensa de su cliente.
El uruguayo, detenido la semana pasada en Bolivia, es acusado de utilizar bancos de EE.UU. y Europa para lavar millones de dólares de su organización, que presuntamente trafica cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, los Países Bajos y Portugal.
El juez Porter negó la solicitud de fianza presentada por la defensa la semana pasada. No obstante, accedió al pedido de postergar la siguiente instancia judicial, prevista para el miércoles 25. Este lunes, el juez reagendó y citó audiencia para el 1 de abril, según confirmó Búsqueda.