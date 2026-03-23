Sebastián Marset sumó a su defensa a un abogado de EE.UU. con extensa experiencia en casos de crimen organizado

El juez del caso accedió al pedido de la defensa y postergó la audiencia para el 1 de abril

El narco uruguayo Sebastián Marset contrató a un exfiscal de Estados Unidos y actual abogado privado para sumar a su estrategia de defensa en el juicio que enfrenta en Alexandria, estado de Virginia.

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El abogado Gene Rossi trabajó en el Departamento de Justicia durante tres décadas antes de pasar a la actividad privada, según destaca en su página de internet. En su rol público, integró investigaciones contra el crimen organizado, como una operación que terminó con la condena de más de 200 doctores, farmacéuticos, enfermeras, pacientes y narcos que comercializaban opioides. Por esa investigación, recibió una mención de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés).

En su actividad privada posterior, tuvo clientes en casos de alto perfil, algunos vinculados con el asalto al Capitolio, en Washington DC, el 6 de enero de 2021. También defendió a personas conectadas con la investigación que encabezó el fiscal especial Robert Mueller contra Paul Manafort, un abogado que arreglaba negocios para Donald Trump.

Rossi se sumará a un equipo que ya integran los abogados Rodrigo Da Silva, Michael Padula y Santiago Moratorio.

Al igual que Rossi, Padula y Da Silva registraron sus nombres como abogados defensores de Marset, según los documentos analizados por Búsqueda.