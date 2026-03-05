Mónica Xavier: aunque el presidente planteó un año atrás “jerarquizar” el Inmujeres, “no hubo cambios”

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El próximo lunes 9 de marzo, un día después de la jornada en que decenas de miles de mujeres marchan por la avenida 18 de Julio, el gobierno llevará a cabo su acto institucional en conmemoración del Día de la Mujer. En esa actividad se realizará una rendición de cuentas del avance de unos 90 compromisos vinculados a políticas de género que los 14 ministerios asumieron un año atrás en una instancia similar.

Mientras trabaja contra reloj para completar ese balance, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres ( Inmujeres ), Mónica Xavier , reconoce que hay una meta clave sin avance. El programa del Frente Amplio establece el objetivo de “otorgar” al Inmujeres un “rango jerárquico acorde” a las responsabilidades que tiene. En la conmemoración del Día de la Mujer de 2025 el presidente Yamandú Orsi reforzó el compromiso con esa meta al afirmar que era necesario “jerarquizar” y “empoderar” la institución.

El Inmujeres tiene dos grandes líneas de trabajo: por un lado, es el rector de las políticas de género en el Estado; por otro, atiende a víctimas de violencia de género con distintos mecanismos, como 25 locales en los 19 departamentos, cinco casas y la línea telefónica 0800 4141.

La atención a víctimas de violencia concentra buena parte de los esfuerzos del Inmujeres y el 95% de su presupuesto. Xavier afirma que “el trabajo en esa área es de una intensidad extraordinaria” y advierte que es un tema en el que Uruguay no muestra mejoras, a diferencia de otros.

Pero en el 8M el instituto elige poner en el centro otras aristas de las políticas de género. Aunque todavía está recopilando la información, Xavier habla de avances en varios compromisos asumidos, anuncia que este año quedará definido el Plan Nacional de Género por el que se empezarán a guiar, y cuestiona que Uruguay, con su historia pionera en muchos temas, todavía no haya alcanzado la representación paritaria en la política.

Lo que sigue es una síntesis de la entrevista que Xavier concedió a Búsqueda.

—¿Cómo van a conmemorar el Día de la Mujer?

—Lo vamos a conmemorar con un acto institucional el lunes 9. Es una definición nuestra que, en función de que hay movilizaciones de la sociedad civil el 8 de marzo, ese día puedan tener libertad y no haya interferencias de actos oficiales. Además, hay organizaciones sociales que impulsan un paro y muchos funcionarios del Estado paran ese día, en particular mujeres. En el acto vamos a rendir cuentas de los compromisos que los 14 ministerios adquirieron en el 8M del 2025. Llegaron a ser 90 compromisos. Fue toda una hazaña. Tuvimos que ir a las carreras. A partir del año que viene la rendición de cuentas del Estado va a seguir dándose pero a través del Plan Nacional de Género que estamos elaborando en el Consejo Nacional de Género (órgano interinstitucional que preside el Inmujeres) de manera participativa y con el que vamos a hacer, de acá a abril o mayo, instancias de consulta con la ciudadanía. Creemos que la propia evolución y el cumplimiento del plan nos van a permitir hacer esa evaluación en los próximos 8M.

—¿Cuál es el panorama de cumplimiento de los 90 compromisos?

—Hay mucha voluntad de trabajar. Estamos en esa elaboración todavía. Vamos a llegar con el agua al cuello. Nosotros no tenemos capacidad de monitoreo. Sacarle la evaluación a cada institución… Ese es un tema.

Una cosa que resulta muy importante señalar es que la ley de igualdad (Nº 19.846) mandata la creación de las unidades especializadas en género en cada lugar de la administración central. Tener esas unidades nos permite articular los esfuerzos. Porque el instituto, con sus capacidades, no puede desplegarse tanto.

—¿No había unidades de género en toda la administración central?

—Había pocas. Ahora están cumpliendo todos. Si no las instalaron, tuvieron previsión presupuestal para hacerlo. La ley obliga a la administración central. Pero también por fuera de la administración central se pueden crear. El INE (Instituto Nacional de Estadística) la creó, por ejemplo. Que el INE haya creado su unidad de género y tenga esta perspectiva ayuda muchísimo.

Algo también importante que hace Inmujeres junto al Latu (Laboratorio Tecnológico del Uruguay) es la aplicación de un modelo de calidad con equidad. Ese modelo tiene diferentes momentos evolutivos. Lo que estudia es, desde el punto de vista organizacional, qué brechas de desigualdad se generan en las estructuras. Acabamos de auditar el último tramo de UTE, que aplicó este modelo de calidad con equidad. Es el primer organismo que finaliza todo el proceso; hay muchos que lo tienen iniciado. Las mujeres, cuando se asciende en las pirámides de las organizaciones, desaparecen. El modelo estudia de qué forma promover que no haya impedimentos para que las mujeres lleguen hasta las máximas responsabilidades. Y es un proceso muy interesante porque, en general, ninguna organización cree que tenga situaciones de discriminación. Pero, cuando empiezan a avanzar en el proceso, empiezan a encontrar obstáculos para que las mujeres lleguen.

—Dice que están todavía en plena elaboración de la rendición de cuentas de los compromisos. ¿Tiene algún balance más general?

—El gran concepto es que Uruguay es muy robusto en materia legislativa y es ejemplo en el mundo. Pero, después, en la aplicación de las políticas públicas, ahí descaece. Y entonces hemos querido poner en marcha lo que ya está escrito. El tener ambiciosas metas por ley, pero no tener jerarquía institucional, es un desfasaje importante que nos genera en Inmujeres un hándicap para la evaluación. Porque presidir los consejos es importante (también preside el Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género y el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas), pero ser una dirección de un ministerio (el Ministerio de Desarrollo) con 10 direcciones nos dificulta.

—El año pasado, en la conferencia por el 8M, Orsi habló de la necesidad de “jerarquizar” y “empoderar” institucionalmente el Inmujeres. ¿Eso pasó?

—¡Teléfono, Orsi! No. No hubo cambios.

Yamandú Orsi en el acto oficial del Día de la Mujer en la Torre Ejecutiva.

—El Frente Amplio hasta discutió la posibilidad de crear un ministerio de la mujer, que después no quedó en el programa.

—Van tres congresos del Frente Amplio en que se discute tener un rango institucional más elevado. Y hay diferentes ideas, desde un ministerio, un órgano descentralizado, una secretaría de presidencia, o formar parte de algún otro ministerio, que no sea necesariamente de la mujer, como un ministerio de la igualdad. Pero hasta ahora no hemos pasado de la frase de “jerarquizar la institucionalidad” de Inmujeres.

—Usted dice que “no hubo cambios”, pero ¿hay alguna otra alternativa que sí estén hablando, como integrar el Inmujeres al Consejo de Ministros?

—No. Ese tema no está hoy en conversaciones. Desde nuestro lado lo ponemos siempre, por supuesto, pero no ha habido eco por el momento.

—¿Y a qué lo atribuye? ¿Son resistencias internas de gobierno, de cultura patriarcal? ¿O son cuestiones del contexto político? Como esto que tanto se habla de la falta de mayorías en el Parlamento, de no tensar un escenario complejo.

—Hay de todo eso un poquito, pero yo creo que el sustrato es una visión patriarcal. Aún no hemos llegado a consolidar en los decisores políticos la idea de que un modelo de desarrollo incluye a las mujeres de manera decidida. Y para que las mujeres de forma decidida sean parte de ese modelo tienen que estar plenamente integradas al mundo del trabajo, tienen que tener un sostén en el sistema de cuidados que les permita incorporarse al mercado de trabajo, continuar capacitándose… Necesitamos más mujeres en lugares de decisión política. Tenemos mujeres muy potentes en este gobierno, pero no llegamos a los números deseables ni en el gobierno ni en el Parlamento ni en todas las empresas públicas. Y nosotros reclamamos la paridad total, como lo reclama la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por su sigla en inglés) de la que somos un Estado parte. Hay que volver a iniciar el proceso de discusión del proyecto de ley de paridad. Siempre habrá quien no quiera una ley de esta naturaleza, pero sin duda la paridad es parte de la necesidad de fortalecimiento democrático. Uruguay es una de las 20 democracias consolidadas en el mundo, pero está promedialmente por debajo en participación de mujeres en el legislativo en la región. Es cierto que la región mejoró mucho con relación a los promedios mundiales ya desde hace muchos años, pero Uruguay con su historia, con un voto que se dio en 1927, y estamos para la conmemoración de los 100 años…, ¡que no pueda aprobar una ley de paridad es toda una señal! Son los partidos políticos los que no toman la decisión de efectivamente tener una representación paritaria. Por eso ves que, una vez que el Frente Amplio presentó listas paritarias en la elección de 2024, la Cámara de Representantes, por ejemplo, por primera vez igualó el porcentaje con relación al Senado, que siempre estaba muy desfasado. Y están en menos del 30% ambas cámaras.

Monica Xavier

—Además de la rendición de cuentas sobre compromisos, ¿qué otros temas van a poner sobre la mesa en el marco del 8M? Algunos contenidos de comunicación del Inmujeres divulgados en estos días ponen foco en la autonomía económica.

—En Uruguay una mujer y un varón no cobran lo mismo. Las mujeres cobran 22% menos. A ver, en algunos casos podés tener el mismo valor hora en la función pública e incluso en la función privada. Pero una mujer, en general, por tener que dedicarse a los cuidados, no va a hacer horas extra, no va a preparar concursos, no va a estar disponible para determinadas opciones que el varón lo va a hacer. Diez años después de ser madres las mujeres ganan un 40% que las que no lo fueron, algo que no sucede entre los hombres. Esto lo llamamos penalización de la maternidad. Y es un cinismo de la sociedad, ¿no? Porque pondera a la maternidad y después al momento de tomar la decisión es un castigo. Próximamente vamos a difundir datos también sobre la ronda salarial y las propuestas de género y de cuidados, que también fue algo que salimos rápidamente a preparar con la Secretaría de Cuidados y el Ministerio de Trabajo. Hay experiencias muy lindas, como el impulso a los centros Siempre: Si, de sindicato; empre, de empresa. En eso de la sociedad del cuidado y de que todos tenemos algo para aportar, esta también es una solución que hace sustentable el cuidado, ¿no? Es un entramado que hay que mostrarnos para contagiar también. Y, cuando la sociedad se involucra en estos temas, es cuando las cosas se hacen más sostenibles en el tiempo. Este ministerio, este instituto, le da gran importancia a que territorialicemos al máximo las políticas públicas para involucrar a la comunidad.

El lunes en el Parlamento el presidente destacó que se crearon 26.000 nuevos empleos, donde 19.000 son para mujeres. En la parte de autonomía económica es importante señalar eso en un mundo donde lo que está habiendo es mucha relocalización y reconversión de empleos. Por eso para nosotros la capacitación de las mujeres en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) es clave. Porque este es un mundo que avanza hacia lo digital, es un mundo de conocimiento, y nuestras mujeres tienen que poder cerrar esa brecha que aún teniendo políticas fuertes como las que tenemos se da. Eso muestra lo fuerte que es la desigualdad entre varones y mujeres. Y no se da solo cuando las personas son adultas, se da a lo largo del ciclo de vida. Tiene diferentes manifestaciones: la económica, la de la formación y su máxima expresión de desigualdad es la violencia. En todas las demás, Uruguay muestra avances. La violencia sigue siendo una herida en la que, si bien no tenemos números que se disparen, estamos en una meseta muy elevada en comparación con los países de América Latina y el Caribe, que es una región donde la violencia tiene cifras escandalosas. Y las tasas, que es como uno puede comparar poblaciones muy grandes con la nuestra, que es tan chica, nos ubican lamentablemente en lugares muy destacados en la cifra de la región.

—En el acto institucional por el 8M de 2025 el Ministerio de Vivienda planteó el objetivo de impulsar programas de acceso a vivienda para mujeres en situaciones de violencia; el de Salud Pública propuso mejorar los niveles de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE); en educación estaba la meta de la incorporación en todos los niveles de educación sexual integral. ¿En qué están esas iniciativas?

—Se está trabajando firmemente en la educación sexual integral. En IVE se vienen elaborando alternativas para mejorar la ley. No sé en qué momento se presentarán. Y tenemos un convenio muy importante con el Ministerio de Vivienda para el acceso de mujeres víctimas de violencia a subsidios de alquiler. Pero sentimos que, en esto de reexaminar las políticas públicas a la luz de los cambios en la sociedad, tenemos que conversar para fortalecer otras modalidades y que efectivamente la paleta sea más diversa. ¿Por qué ocurre esto? Las mujeres que hoy llegan a nuestro servicio víctimas de violencia vienen en condiciones más complejas que anteriormente, con vínculos familiares y territoriales más rotos, muchas veces insertas en violencias territoriales, producto del crimen organizado, y todo eso complejiza las alternativas. Entonces, el subsidio de alquiler para viviendas es una alternativa, pero estamos necesitando más diversificación.