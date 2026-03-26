Mutualistas de Montevideo apoyan la regulación del funcionamiento de los seguros privados de salud

Las instituciones de asistencia médica colectiva (IAMC, las mutualistas ) de Montevideo se manifestaron afines a la propuesta del diputado frenteamplista Federico Preve de regularizar, además de a los llamados “servicios VIP” de dichas instituciones, a los seguros privados de salud , dijo a Búsqueda el vocero de estos prestadores, Daniel Porcaro.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Según Porcaro —quien ha representado por 15 años a las IAMC ante los Consejos de Salarios y la Junta Nacional de Salud—, hay un desequilibrio actual a consecuencia “de disposiciones regulatorias vigentes” desde la entrada en vigor del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), conformado por ASSE, las mutualistas y los seguros privados. El sistema permite a estos últimos “prestar servicios a la población Fonasa (Fondo Nacional de Salud), cobrar cápitas y hacer una selección de sus afiliados según edad y patologías existentes”. Además del cobro de esas cápitas, “a la misma población le exigen pagos adicionales y no se restringe reglamentariamente el monto de tiques y órdenes”.

Análisis Mutualistas apuntan a que los seguros privados queden fuera del SNIS en una eventual “segunda reforma”

Esto último más lo que llaman “barreras de ingreso” —los usuarios que admiten son los de menos riesgo asistencial, los que cuestan menos al prestador— son elementos que consideran “distorsionantes” del sistema.

El sector mutual recibe la cápita del Fonasa, que se fija reglamentariamente, pero “por el principio de equidad en la asistencia” debe admitir a todos los usuarios sin distinción de edad y condiciones de salud. También tiene restricciones para cobrar órdenes y tiques.

El proyecto de Preve, según el mismo legislador había dicho a Búsqueda días atrás, pretendía “una competencia justa, sin privilegios”. Lo ideal, afirmó el médico, “sería que (los seguros privados) no recibieran cápitas Fonasa, o que no pusieran limitantes al ingreso a los usuarios”. Además, perseguía “que su tasa de aporte por gastos administrativos pase de 6% a 18%”; esto quiere decir que estas empresas —Summum, Hospital Británico, Seguro Americano, Medicina Personalizada y Blue Cross & Blue Shield— reciban menos dinero del Fonasa.

Para Porcaro, los números sustentan el respaldo a esta idea. Hasta noviembre de 2020 los seguros privados se mantenían en alrededor de los 72.000 usuarios del Fonasa. Sin embargo, a partir de entonces —comienzos de la pandemia— el crecimiento estuvo en torno al 5,5% anual. Las últimas mediciones ubican esta cifra en los 90.000. En paralelo, las mutualistas perdieron en ese mismo período unos 16.000 afiliados del Fonasa.

El incremento de los usuarios en los seguros privados fue lo que llevó a varias mutualistas, con la Asociación Española y el Casmu a la cabeza, a presentar a sus usuarios los servicios VIP. Desde la legislatura pasada, el diputado Luis Gallo —también frenteamplista— impulsa un proyecto para regularlos. Su iniciativa tendrá un nuevo empuje en este período.

En 2025, las mutualistas de Montevideo habían barajado la posibilidad de quitar a los seguros privados del SNIS en una eventual reforma del sistema. Este proyecto, que no llega a tal extremo, cuenta con su respaldo.

Para estos prestadores, lo “deseable” sería tratar ambos temas, el de los servicios VIP y los seguros privados, al mismo tiempo, señaló Porcaro. “Pero eso depende de los tiempos políticos”, añadió.

Esta postura no incluye a las mutualistas fuera de Montevideo, aglutinadas en la Federación de Prestadores Médicos del Interior (Fepremi). “Su realidad es otra”, se limitó a decir Porcaro.

Según dijo a El Observador la directora general de Salud, Fernanda Nozar, la de los seguros privados es una “discusión muy fuerte que hay que dar”, ya que en determinadas circunstancias se da una competencia desleal con las mutualistas, como la referida a las barreras de ingreso.