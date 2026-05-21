Pastorín negó irregularidades en Agesic y sostuvo que Mordecki firmó las contrataciones cuestionadas

La interna de la Agencia de Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y el Conocimiento ( Agesic ) llegó al Parlamento días atrás. La Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de Diputados recibió a autoridades de Agesic y a Diego Pastorín , secretario general de Presidencia.

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Aunque la convocatoria original estaba centrada en los proyectos de la agencia, varios legisladores aprovecharon la visita para consultar sobre asuntos vinculados a la denuncia que el extitular Daniel Mordecki presentó contra Pastorín ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio (FA). Allí Mordecki describió un funcionamiento “vertical”, habló de “prepotencia”, “avasallamiento”, contrataciones innecesarias, conflictos de intereses y decisiones tomadas desde Torre Ejecutiva sin participación real de la conducción formal del organismo.

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En el Parlamento, Pastorín argumentó que las contrataciones y resoluciones administrativas dependían legalmente del director ejecutivo de Agesic. “Desde el año 2009 existe una resolución donde se delega al director ejecutivo de Agesic la facultad de ordenador primario del presidente de la República. (...) O sea que yo, aunque hubiera querido hacer contrataciones —de empresas, pagos—, no estaba facultado”, dijo.

Tras la comparecencia, la comisión dio por satisfactorias las explicaciones de Pastorín y no impulsará nuevas acciones parlamentarias sobre el tema. La comisión tampoco tiene intención de convocar a Mordecki para ampliar sus denuncias, por lo que el asunto quedó políticamente cerrado.

Pastorin-Mordecki-Agesic Diego Pastorín y Gabriel Mordecki durante una reunión en la Torre Ejecutiva, en setiembre de 2025. Presidencia de la República

Las decisiones en Agesic

La denuncia presentada por Mordecki tomó dimensión política porque involucró directamente al papel de Presidencia dentro de Agesic, la principal agencia tecnológica del Estado, que funciona en Torre Ejecutiva.

Agesic tiene bajo su órbita proyectos vinculados a identidad digital, intercambio de información entre organismos, protección de datos, historia clínica electrónica, ciberseguridad y transformación digital del Estado.

En el texto presentado ante el Tribunal de Conducta Política del FA, Mordecki afirmó que desde el inicio de su gestión existió un “modus operandi” con el que Pastorín tomaba decisiones “arbitrarias” sobre áreas de Agesic.

Uno de los puntos centrales de la denuncia es que, según el exdirector ejecutivo, muchas decisiones ya llegaban decididas desde Presidencia y él quedaba limitado a firmarlas.

En diálogo con Búsqueda, Pastorín rechazó esa afirmación. El jerarca, que además integraba el Consejo Directivo Honorario (CDH) de Agesic, sostuvo que el entonces director ejecutivo tenía autonomía para resolver contrataciones y gastos.

“Él tenía la facultad de no firmar. Puede haber participación, recomendaciones, consejos, propuestas, pero la responsabilidad es de quien firma”, afirmó.

Consultado sobre si entendía que Mordecki estaba faltando a la verdad, Pastorín evitó responder en esos términos y volvió a insistir en que el exdirector ejecutivo tenía capacidad de decisión. “Yo no puedo subestimar a Daniel Mordecki diciendo que él estuvo desde marzo hasta noviembre haciendo todo de forma obligada”, señaló.

Agesic funciona con un CDH integrado por representantes designados por Presidencia. Según explicó Pastorín, el consejo sigue de cerca el funcionamiento de la agencia y mantiene contacto “permanente” con las distintas áreas. El jerarca sostuvo que los integrantes del consejo se vinculan con las gerencias “en función de su expertise” y dijo que esa forma de trabajo es normal allí.

“El CDH define las prioridades, las facultades de control y de seguimiento; es un órgano permanente, colectivo”, señaló.

Información-Entrada-Torre Ejecutiva-Santiago Mazzarovich adhocFOTOS Puerta de entrada a Torre Ejecutiva, sede de Agesic. Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS

La pérdida de confianza

La ruptura entre Pastorín y Mordecki ocurrió en diciembre, después de nueve meses de gestión. En la denuncia, Mordecki sostuvo que Pastorín le pidió la renuncia sin darle explicaciones claras, solo una pérdida de confianza, y relató una reunión tensa en la que participaron también José Clastornik, quien dirigió Agesic durante 13 años y lo recomendó para ocupar la dirección ejecutiva, y Sylvia González, gerenta general de HG.

Consultado sobre por qué perdió la confianza en Mordecki, Pastorín evitó mencionar episodios concretos y habló de una “acumulación de situaciones”.

“No pasa por un tema de confianza personal; sí profesional”, afirmó. Agregó que veía falta de rumbo de control en la conducción del organismo en relación con “los desafíos” que pretendían. El jerarca sostuvo, además, que el cambio en la conducción buscaba que la agencia retomara “su competencia y su rol clave” en la transformación digital del gobierno.

Cuando se le preguntó por la afirmación de Mordecki acerca de que nunca recibió fundamentos claros para su salida, respondió: “Yo no puedo decir si no recibió o no entendió”. Y agregó: “Lo prioritario no somos las personas, sino llevar adelante las prioridades del gobierno”.

Pastorín confirmó, además, que la decisión de remover a Mordecki fue conversada con el presidente Yamandú Orsi y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. “Hubo acuerdo”, respondió.

HG Reunión en HG. Pablo Alvarez

El rol de HG en Agesic

Otro de los puntos de la denuncia refiere al vínculo entre Agesic y HG, empresa propiedad de Antel que presta servicios tecnológicos al Estado. Mordecki sostuvo que existía un alineamiento permanente entre Pastorín y la gerenta de la empresa, Sylvia González, y cuestionó que una representante de HG participara de la reunión en la que se resolvió su salida.

Pastorín defendió el vínculo entre Agesic y HG y sostuvo que se trata de una relación habitual dentro del Estado. “HG es Antel, es una sociedad anónima que se maneja por derecho privado. Por tanto, el vínculo con Antel y sus reparticiones es permanente”, afirmó.

El jerarca agregó que “hay una alianza estratégica” porque “Agesic es el órgano regulador y Antel es la empresa de servicios” y recordó que HG “ganó una licitación en el año 2023”.

También defendió la participación de González en la reunión final con Mordecki. Contó que permanentemente González participaba en las reuniones y que además se consideraba amiga del entonces titular de Agesic. “Todos, incluso Clastornik, querían lo mejor para él (Mordecki) y querían que hiciera una buena gestión”, dijo.

Incluso aseguró que González había colaborado desde el inicio en conversaciones para impulsar la llegada de Mordecki a Agesic. “Hubo reuniones en HG con él antes para conversar sobre Agesic porque había mucha experiencia que necesitaba compartir”, afirmó.

Jorge-Abin Jorge Abín durante un evento de Agesic en 2019. Agesic

El rol de Jorge Abín

La denuncia también cuestiona el rol de Jorge Abín, integrante del CDH y asesor en tecnologías de la información de Médica Uruguaya. Mordecki sostuvo que existía un posible conflicto de interés porque Abín participaba en decisiones vinculadas a salud digital e historia clínica electrónica nacional, mientras mantenía funciones en una mutualista privada.

Pastorín rechazó esa acusación. “Para nada”, respondió cuando se le preguntó si veía una incompatibilidad. “Abín es un técnico reconocido, no es alguien que no conozca nadie; por lo tanto, si hubiera algún tema, se hubiera planteado por algún integrante del sistema de salud mucho antes”, argumentó.

También aseguró que ningún prestador privado tuvo acceso privilegiado a información estratégica del sistema de salud. También dijo que no le constaba que la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, hubiera tenido objeciones sobre la elección de Abín.

Cristina-Zubillaga-Agesic Cristina Zubillaga, directora ejecutiva de Agesic. Agesic

Los asesores y la ciberseguridad

Otro de los cuestionamientos de Mordecki apunta a la contratación de asesores externos. En particular, mencionó a Cristina Zubillaga, nueva directora ejecutiva de Agesic, y cuestionó el rol de asesora que cumplía mientras mantenía vínculos con organizaciones y empresas del sector tecnológico.

Pastorín respondió que Zubillaga “nunca fue contratada por la agencia. “La Agesic y Zubillaga tenían contacto por Presidencia”, explicó.

La denuncia también incluye cuestionamientos a la contratación de un asesor en ciberseguridad cuyo costo, según Mordecki, rondaba los US$ 135.000 anuales.

Pastorín volvió a insistir en que la contratación fue firmada por el entonces director ejecutivo. Consultado sobre cómo explica que Mordecki firmara el contrato y después cuestionara públicamente el gasto, Pastorín respondió: “Todos los contratos, inclusive este, los firmó él. Entonces no entiendo cómo él firma un contrato y después se asombra”. Según explicó, la incorporación respondió a la necesidad de “fortalecer capacidades técnicas” frente a incidentes de seguridad informática.

Durante la entrevista, Pastorín también negó que dentro de Agesic las decisiones se tomaran “desde arriba”. Por el contrario, dijo que existía un “trabajo permanente” para intentar apoyar a Mordecki, que tenía experiencia como proveedor tecnológico pero no en gestión pública. “Él no conoce la gestión pública y no conoce Agesic. Yo le di toda mi experiencia con relación a lo que es Agesic”, afirmó.

Agesic.jpg Evento de Agesic. Agesic

El futuro de Agesic

Tras la salida de Mordecki y la llegada de Zubillaga a la dirección ejecutiva, Pastorín sostuvo que Agesic mantiene un “papel central” dentro del gobierno y que el objetivo ahora es “repensar” la agencia para “adaptarla a nuevos desafíos tecnológicos”. Según explicó, Presidencia trabaja con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en “un análisis” sobre el funcionamiento actual del organismo y “los cambios que necesita hacia adelante”.

“La Agesic de hoy no puede ser la misma que hace veinte años”, opinó Pastorín. Señaló que el gobierno busca revisar el papel de la agencia frente a temas como inteligencia artificial, ciberseguridad, datos e identidad digital. “Hay que analizar cuáles son los desafíos que hay por delante y cuál es la agencia que el gobierno necesita”, sostuvo.