Daniel Mordecki presentó su renuncia a la Agesic luego de perder la confianza de Presidencia

El ahora exdirector ejecutivo de la agencia dijo que perdió la confianza del director general de Presidencia, Diego Pastorín; la salida del jerarca abre un período de incertidumbre sobre la conducción de la política digital del Estado

Daniel Mordecki presentó este miércoles su renuncia como director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) tras diferencias con el director general de Presidencia, Diego Pastorín.

Según confirmó Búsqueda con fuentes del organismo, por el momento no está definido quién será su sucesor.

La salida quedó explícita en una carta pública firmada por el propio Mordecki, donde afirma que hace una semana Pastorín le comunicó que había “perdido su confianza” y le pidió que diera “un paso al costado” sin ofrecerle explicaciones adicionales. “Me ofreció sí una ‘salida elegante’, pero yo creo que no hay nada más elegante que la verdad, y esta es la verdad”, escribió.

En el texto, Mordecki defendió con énfasis el rol del Estado como espacio capaz de atraer talento técnico por propósito y no por salario, y rechazó la idea de que la administración pública no pueda retener profesionales calificados. “El Estado atrae por propósito, no por ingresos”, sostuvo, y destacó el trabajo del equipo técnico de la Agesic, al que definió como “de primerísima línea” y clave para que Uruguay mantenga “una política digital de avanzada”.

La renuncia se produce en un momento en el cual se debate la regulación de las plataformas. En las últimas semanas, Mordecki había tenido una exposición pública relevante, tanto en el Parlamento como en ámbitos oficiales, defendiendo la necesidad de avanzar en una nueva normativa sobre inteligencia artificial con foco en la protección de derechos, además de impulsar proyectos vinculados a datos, ciberseguridad y modernización del Estado.