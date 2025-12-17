Daniel Mordecki presentó su renuncia a la Agesic luego de perder la confianza de Presidencia

Daniel Mordecki presentó este miércoles su renuncia como director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) tras diferencias con el director general de Presidencia, Diego Pastorín.
Según confirmó Búsqueda con fuentes del organismo, por el momento no está definido quién será su sucesor.
La salida quedó explícita en una carta pública firmada por el propio Mordecki, donde afirma que hace una semana Pastorín le comunicó que había “perdido su confianza” y le pidió que diera “un paso al costado” sin ofrecerle explicaciones adicionales. “Me ofreció sí una ‘salida elegante’, pero yo creo que no hay nada más elegante que la verdad, y esta es la verdad”, escribió.
En el texto, Mordecki defendió con énfasis el rol del Estado como espacio capaz de atraer talento técnico por propósito y no por salario, y rechazó la idea de que la administración pública no pueda retener profesionales calificados. “El Estado atrae por propósito, no por ingresos”, sostuvo, y destacó el trabajo del equipo técnico de la Agesic, al que definió como “de primerísima línea” y clave para que Uruguay mantenga “una política digital de avanzada”.
La renuncia se produce en un momento en el cual se debate la regulación de las plataformas. En las últimas semanas, Mordecki había tenido una exposición pública relevante, tanto en el Parlamento como en ámbitos oficiales, defendiendo la necesidad de avanzar en una nueva normativa sobre inteligencia artificial con foco en la protección de derechos, además de impulsar proyectos vinculados a datos, ciberseguridad y modernización del Estado.
Durante el evento “El mundo es digital”, realizado el pasado 26 de noviembre en la Torre Ejecutiva, Mordecki habló de la necesidad de “preparar a la ciudadanía para un mundo cada vez más atravesado por lo digital” y de “construir un Estado que funcione de forma integrada”. Puso como ejemplo los trámites públicos y remarcó que el objetivo es evitar que las personas “tengan que ir de oficina en oficina con certificados y papeles para resolver gestiones básicas”.
En esa línea, señaló, los datos deben ser entendidos “como un activo clave para mejorar el funcionamiento del Estado” y adelantó que hay cerca de 50 proyectos en marcha para hacer “más eficientes” los servicios públicos.
La renuncia de Mordecki también produjo reacciones del sistema político. El diputado Rodrigo Goñi, quien el próximo año presidirá la Cámara de Diputados, expresó su sorpresa por la decisión y lamentó la salida del jerarca. “Nos causa una gran sorpresa. Lamentamos muchísimo porque era una persona muy comprometida con todos los procesos de digitalización y de incorporación de inteligencia artificial en los procesos públicos”, afirmó. Goñi destacó además el vínculo de trabajo con el Legislativo: “Con el Parlamento habíamos establecido una muy buena relación, teníamos muchos proyectos en conjunto. Para el Parlamento es una gran pérdida”.