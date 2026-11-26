Cuatro sociólogos que integran el grupo de investigación Juventudes, Violencia y Criminalidad en América Latina de la Universidad de la República se sumergieron en “uno de los hoyos de la sociedad”: la participación adolescente en la división del trabajo del delito de los débiles del mercado de las drogas ilegalizadas, lo que definen como “una de las peores formas de trabajo adolescente en Uruguay”.

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Martín: Agarraba a la gente, ¿oíste? A los enanos de ahí, a los menores. Iba, le dejaba las cosas, vendían y fue.

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Martín: Claro, sí. Cuando yo hice una plata, con otro gurí y yo, metimos a gurises a trabajar ahí y ‘como que gracias, jefe’... Mirá, yo te paso a explicar. Yo tenía a los gurises así, con nosotros, vivían en mi casa, coso, en una casa ahí que yo tenía atrás. Yo los alimentaba siempre a los enanos, les daba plata, les daba cosas para que se compren con la familia y eso. Yo qué sé, hay gente que los tiene de ratas, los tienen las 24 horas ahí en el punto.

Martín: Son gurises que no tienen nada, que agarran para consumir. Con plata se arregla con la familia, ¿oíste?

Martín es un adolescente, uno de los 20 entrevistados por los autores de Delitos de los débiles. Las peores formas de trabajo adolescente en el mercado de las drogas (editorial Debate). Los sociólogos Gabriel Tenenbaum, Ignacio Salamano, Belén Cucchi y Leonel Rivero definen a Martín como “un cuentapropista”, uno de los seis roles que identificaron en este mercado. Su testimonio revela relaciones laborales entre adolescentes y de adolescentes con niños que cuentan, además, con la complacencia de adultos de los entornos familiares.

Los sociólogos combinaron técnicas de investigación para recolectar la evidencia empírica: cuantitativas y cualitativas, desde entrevistas hasta análisis estadístico, de sentencias y de legajos del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) con evaluaciones sociales y psicológicas.

Con estas fuentes, no solo caracterizan este mercado y definen los roles, sino que proponen “una alternativa competitiva a la renta criminal que genera el mercado de las drogas ilegalizadas”. En ese tránsito del diagnóstico hacia posibles acciones para mitigarlo, parten de un concepto clásico que atraviesa la investigación: los menores de edad “trabajan” y en “la división del trabajo” ocupan “los eslabones más violentos y peligrosos del negocio criminal de las drogas”.

Tenenbaum ha investigado en los últimos 15 años a los débiles y a los poderosos, las dos puntas del negocio. En Los protectores del capital. Las conexiones entre el tráfico de drogas mexicano y el lavado de dinero en Uruguay (Debate, 2022) y Vendedores de cuchillos. El lavado de activos en Uruguay (Debate, 2024, en coautoría con Ricardo Gil Iribarne y Daniel Espinosa) puso la lupa en los poderosos. Ahora vuelve sobre los débiles, con novedades. Por ejemplo, se identifican seis “posiciones económicas” en la división del trabajo “criminal” del delito de los débiles para un mismo contexto: vendedor (“perro”) en el punto/quiosco/boca, cadete de punto (“distribuye mercadería al menudeo, recoge y traslada las ganancias delictivas”), cuentapropista en calle (“propietario de pequeño punto de venta que realiza todas las tareas: administra, vende y coordina” y puede tener personal a cargo), cuentapropista de “escritorio” (tiene personal a cargo), gerenciador de punto/s no propietario y gerenciador de punto/s. Tanto los cuentapropistas como el gerenciador de punto/s son beneficiarios finales. Estas posiciones están presentadas en orden jerárquico: el vendedor es el que tiene mayor exposición al riesgo y menor ganancia, y los gerenciadores, los que están menos expuestos y reciben el mayor nivel de ganancia.

La de vendedor es la posición “más visible y probable de ser detectada por el sistema de Justicia, la que está más cerca del riesgo de involucrarse en situaciones de violencia extrema”. Uno de ellos contó que, junto a un par más, trabajaba desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche todos los días. Otro contó: “En la boca corrés peligro, corrés riesgo de que te maten” y que a su tío lo mató “un ratero” en 2023. “Yo no me quedo dentro de una boca, es difícil estar ahí”, asumió. Otro no deja que sus hermanos participen de la venta de drogas.

Tapa del libro Delitos de los débiles. Las peores formas de trabajo adolescente en el mercado de las drogas

Los vendedores son fuerza de trabajo de “bajo costo y alta rotación”, cuya “detención o pérdida” no compromete el funcionamiento general del negocio debido a “la fácil captación” de mano de obra en poblaciones de “alta precariedad material” en situación de búsqueda activa de salidas económicas y simbólicas para dignificar la vida. Allí aparecen disponibles adolescentes que están viviendo un período de transición y experimentan “la imposición del proceso de adultización temprana”.

A los seis roles se suman tareas colaterales o secundarias, como el sicariato. El panorama coincide con el reportado por investigadores en Brasil hace dos décadas y también recientemente. Y la realidad analizada en el libro presenta, además, similitudes con las experiencias de jóvenes descendientes de puertorriqueños en El Barrio (Manhattan, Estados Unidos) o entre las nuevas generaciones de jóvenes de barrios segregados de Rosario (Provincia de Santa Fe, Argentina).

La prologuista, Sabina Frederic, antropóloga y ministra de Seguridad de Argentina durante el gobierno de Alberto Fernández, remarca que el delito de los poderosos —el lavado de activos, la connivencia judicial, policial y política que supone el anonimato de los proveedores de drogas— es “una pieza fundamental de la manifestación territorial del eslabón más expuesto del trabajo en este mercado ilegal”. Además, elogia que se quedan de lado en esta investigación “las categorías ya consagradas” por especialistas, periodistas y funcionarios políticos. Apunta que “narco”, “cartel”, “crimen organizado” o “ajuste de cuentas”, entre otras, “reafirmadas en la ficcionalización del mundo del hampa, poco dejan entender y mucho menos intervenir con políticas eficaces en términos de reducción de daños”. En cambio, los autores de Delitos de los débiles se enfocan en identificar incentivos, valoraciones, objetivos y también emociones y sensibilidades de los adolescentes.

La muerte y el desplazamiento

La población de estudio fueron adolescentes de Montevideo que en mayo de 2025 estaban cumpliendo medidas privativas de la libertad en el Inisa por delitos de drogas ilegalizadas (delitos comprendidos en la Ley de Estupefacientes) cometidos en 2024. De los 60 adolescentes, 20 fueron entrevistados. También entrevistaron a 22 operadores sociales, entre ellos a funcionarios del Inisa, lo que les permitió alcanzar la saturación.“La revisión de los 60 legajos del Inisa, donde consta la sentencia y los informes psicosociales, arrojó que la figura del padre aparece frecuentemente ausente o con vínculo debilitado. La ausencia tiene relación con la muerte física o simbólica (padre abandónico o violento, generalmente), pero también se ha visto que el fallecimiento de familiares cercanos aparece como punto de inflexión o significativo en las trayectorias de vida. La muerte, violenta o no, de abuelas/os, hermanas/os, primas/os o tías/os marca de forma temprana la vida de los adolescentes”, relatan.

Sus vidas también están marcadas por las deudas, uno de los factores que los “orilla” a los márgenes sociales y los acerca al mercado de las drogas ilegalizadas.

Uno de los principales hallazgos de los autores es “un desplazamiento del delito” desde los vinculados a la propiedad hacia el mercado de las drogas ilegalizadas. El Inisa cuenta con información sistematizada entre 2019 y 2024 y, a partir de sus datos, hallaron que el 75% de quienes estaban privados de libertad en 2019 cometieron rapiña, mientras que en 2024 fueron el 60%. En contrapartida, los delitos vinculados a drogas ilegalizadas pasaron de 7% en 2019 a 17% en 2024.

“La hipótesis del desplazamiento del delito toma mayor fuerza cuando se observan las motivaciones de los homicidios” en general, expresan los autores. La curva de los homicidios precipitados por drogas ilegalizadas aumenta “de forma acelerada” en 2021, “acompañando” la tendencia de las denuncias por delitos de drogas, mientras que la curva de los homicidios motivados por rapiña, hurto o copamiento decrece desde 2019. En 2020 se registraron 18 homicidios motivados por drogas ilegalizadas y en 2024 fueron 102. En 2020 hubo 28 asesinatos vinculados a delitos contra la propiedad (rapiña, hurto o copamiento) y en 2024, 26. Esta información fue elaborada por los investigadores con base en datos del Sistema de Gestión de Seguridad Pública del Ministerio del Interior.

La prologuista destaca que “la originalidad” de la investigación radica en el abordaje “desde un punto de vista relacional” del problema de “las violencias letales” que tienen como protagonistas a niños, niñas y adolescentes involucrados en el comercio de drogas ilegales.

En el libro se plantea, además, que las denuncias de delitos consumados por drogas pasaron de 1.652 en 2018 a 3.615 en 2024. Este dato también fue construido por los sociólogos a partir de registros oficiales.

A estos hallazgos suman “evidencia cualitativa”, testimonios de adolescentes que pasaron de robar a invertir en el negocio de las drogas ilegales, que es más rentable. Se trata de una decisión basada en criterios de racionalidad. “Todos los datos permiten pasar de la hipótesis al hallazgo del desplazamiento entre delitos. Es decir, una parte desconocida de los individuos, que se movilizan con base en información sobre oportunidades de beneficios, costos y riesgos, se desplazan de los delitos contra la propiedad a los delitos de drogas ilegalizadas”, concluyen.

Ante estos datos, los autores plantean que el trabajo adolescente en el mercado de las drogas ilegalizadas podría concebirse como “una desmesura de la violación de derechos”.

De boca a quiosco

Los adolescentes resultan “funcionales” al delito de los poderosos porque “se apropian de las tareas de riesgo, evitando la exposición de las jerarquías medias y altas”. Por estos elementos, alertan, “la eliminación” de las peores formas del trabajo adolescente en el mercado de las drogas ilegalizadas es “extremadamente dificultosa” en “un régimen prohibicionista”. En síntesis: “El engranaje de las tareas de las peores formas del trabajo adolescente en ese mercado se ajusta precisamente a la desesperación y las graves privaciones económicas y simbólicas”.

El mercado produce subjetividad e identidad laboral: para muchos es el primer espacio donde se sienten “útiles, competentes, valorados, incluidos y necesarios”. Por ello, se plantea que no es una decisión de los adolescentes incorporarse y participar de este mercado, sino “el resultado de procesos estructurales de largo aliento, experiencias barriales y relaciones sociales configuradas por la territorialización del mercado ilícito de las drogas”.

El libro continúa con un proceso de investigación que busca acercarse a una realidad que muta, incluso en su forma de hablar, de entender el mundo. Esto se traduce, por ejemplo, en el uso frecuente de términos como “quiosco” y “punto” por parte de los adolescentes entrevistados. En un estudio de Tenenbaum, Salamano y otros autores, publicado en 2021, cuando hablaban de boca y traficante de drogas solía ser “desacreditado” por “mata pibes”. Los sociólogos plantean como hipótesis que el uso de estos términos muestren “un reemplazo lingüístico” de la mano de un proceso de mayor “profesionalización del negocio criminal” y de “cambio reputacional”.

Los autores remarcan que el nivel de racionalidad hallado no se había registrado en anteriores estudios. Los adolescentes manejan información sobre precios, proveedores, sitios de venta, hacen transacciones y la contabilidad del negocio, tienen “personal a cargo”, y, además, planifican la compra, la venta y, a veces, el ejercicio de la violencia. Concluyen que, ante este panorama, “se presenta la oportunidad para trabajar un desistimiento delictivo consciente y razonado, siempre que (...) la conformidad social tenga propuestas atractivas, lógicas y competitivas para ofrecer”.

Delito de los débiles, que estará disponible en librerías desde el lunes 30, propone “recanalizar el comportamiento de la masculinidad hegemónica hacia actividades típicas ordenadoras de la vida social y disciplinadoras de los cuerpos”. Los investigadores reclaman “transformaciones reales en el mercado de reconocimiento de la masculinidad, resignificando el peso valorativo de prácticas de violencia, fuerza y poder como el sometimiento al otro, la demostración de fuerza, el ejercicio de la crueldad”. Y alertan sobre “la facilidad de acceso a las armas”.