  • Cotizaciones
    jueves 05 de marzo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Presos impulsan cooperativa de vivienda para planificar su salida del sistema penitenciario

    A través de Fucvam, el colectivo gestiona con el Ministerio de Vivienda una línea de crédito específica que contemple su situación y reduzca los plazos para comenzar

    Unidad N° 6 del INR en Punta de Rieles.

    Unidad N° 6 del INR en Punta de Rieles.

    FOTO

    Javier Calvelo / adhocFOTOS
    Búsqueda | Macarena Saavedra
    Por Macarena Saavedra

    Fernando cumple una pena de 20 años y lleva 13 privado de libertad. En la cárcel terminó el liceo, comenzó estudios terciarios y se integró a distintos proyectos educativos y laborales. Ahora, cuando le queda poco para recuperar la libertad, la preocupación es otra: dónde va a vivir. “Pienso qué voy a hacer al momento de salir, dónde voy a vivir, cómo voy a trabajar. Ahí empezó mi participación en Covimatices”, dijo a Búsqueda.

    Covimatices es una cooperativa de vivienda por ayuda mutua en formación, que fue creada por 25 personas privadas de libertad —en su mayoría alojadas en la Unidad Nº 6 Punta de Rieles—, junto con algunas mujeres de la Unidad Nº 5 y algunos liberados. El objetivo es anticiparse a uno de los principales obstáculos que enfrentan quienes egresan del sistema penitenciario, que es el acceso a una vivienda formal. Matices era el nombre de una Usina Cultural que estuvo instalada en la cárcel de Punta de Rieles en 2016, donde había talleres de teatro, literarios y musicales.

    Leé además

    Director periodístico de Búsqueda Andrés Danza, prosecretario de Presidencia Jorge Díaz y editora de política de Búsqueda Victoria Fernández
    Desayunos Búsqueda

    Jorge Díaz: “La cárcel no puede ser la única respuesta, pero tampoco se puede soltar sin control”

    Por  Katherine Kilian  y Felipe Barbeito
    Discurso de Yanandú Orsi ante la Asamblea General, en el Palacio Legislativo.
    Primer año de gobierno

    Orsi anunció cuatro proyectos de ley y la construcción de dos cárceles de máxima seguridad ante la Asamblea General

    Por Redacción Búsqueda

    Según explicaron quienes integran la cooperativa, la mayoría se conoce de experiencias compartidas dentro del sistema penitenciario, en proyectos laborales, educativos y culturales, y esa trayectoria en común facilitó la consolidación del grupo y sus objetivos. Además de solucionar el acceso a una vivienda digna, también buscan abordar el plano laboral, otra de las grandes problemáticas a la que se enfrentan quienes son liberados, que tienen dificultades para que los contraten por sus antecedentes.

    “Es en la cooperativa donde veo que puedo darle un futuro a mi familia, una casa digna, sustento digno y donde veo que no todo en mi vida está perdido, como pensé al principio”, agrega Fernando.

    Edgardo Escobar, otro recluso de la Unidad N° 6 que representa al colectivo, señaló que el 80% de quienes integran la cooperativa son estudiantes universitarios. “No es un detalle menor, porque no buscamos solamente ser albañiles y peones, sino la oportunidad de brindar nuestros conocimientos”, dijo. Algunos son alumnos de las carreras de contador público, la Licenciatura en Psicología, de Educación Social y de Comunicación.

    Para avanzar en el proyecto, el pasado 20 de febrero, los reclusos mantuvieron una reunión con las direcciones de las cárceles, integrantes de la Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua (Fucvam), la organización Familias Presentes, autoridades de la Dirección Nacional del Liberado (Dinali) y representantes de la oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario.

    Antecedente como aprendizaje

    Hace unos seis años se impulsó otra cooperativa integrada por personas privadas de libertad que aún no logró acceder al préstamo para construir. Eso llevó a que ninguno de los integrantes originales permanezca en el grupo, porque al salir de la cárcel en muchos casos la necesidad de vivienda es urgente.

    Por esa razón, frente a la iniciativa de Covimatices, buscan que se genere una línea de financiación diferente a la tradicional y así acortar los plazos, dijo el presidente de Fucvam, Enrique Cal, a Búsqueda, por lo que están en conversaciones tanto con el Ministerio de Vivienda como con la Intendencia de Montevideo y están a la espera de la respuesta de la comuna canaria. Cal indicó que los privados de libertad buscan instalarse en Canelones, para “estar alejados de los circuitos cotidianos que los llevaron a la cárcel”.

    Además del proyecto de los reclusos, contó que existen otras dos cooperativas que están en una situación similar con relación a la necesidad de que se concrete la financiación en el corto plazo, una de personas en situación de calle y otra formada por mujeres trans. “La principal preocupación son los tiempos que le lleva a una cooperativa llegar a la financiación, que estas cooperativas no pueden esperar, porque lo necesitan de inmediato”, aseguró Cal.

    Según señaló, “la respuesta es positiva” en las instituciones con las que comenzaron a intercambiar y “hay voluntad política para avanzar”, pese a que “el presupuesto para cooperativas es muy pequeño”.

    “Esto es inserción”

    Gabriela Rodríguez, la presidenta del colectivo Familias Presentes, una asociación civil creada por familiares de personas privadas de libertad en Uruguay, destacó la iniciativa que surgió de los propios reclusos y dijo a Búsqueda que la van a “apoyar y acompañar”.

    “Si hablamos de que la gente se tiene que reinsertar, y como sociedad queremos apuntar a eso, estas son señales claras de las cosas que tenemos que apoyar”, aseguró.

    Rodríguez señaló que desde la organización ven muy positiva la posibilidad de que las personas privadas de libertad puedan crear la cooperativa de viviendas durante su tiempo de reclusión, porque les parece fundamental para que puedan anticiparse a resolver situaciones a las que se van a enfrentar cuando salgan de la cárcel. “Tener el proyecto de vida hacia adelante es fundamental para la inserción. Y esto es inserción”, afirmó.

    Para el director nacional de Apoyo al Liberado, Luis Parodi, “es un buen proceso que se inicia” porque la vivienda es un derecho básico. También destacó que la iniciativa “recogió varios de los errores” de la experiencia previa de la cooperativa en la cárcel de Punta de Rieles, que surgió cuando él la dirigía.

    “Considero que las cosas se ganan, no se regalan, y el Estado necesita que la gente se organice y venga a exigir las cosas que consideran son sus derechos”, aseguró Parodi, y agregó que para eso se deben “generar las condiciones”.

    Los reclusos que impulsan Covimatices esperan que el Instituto Nacional de Rehabilitación y la Justicia puedan habilitarles salidas transitorias, tanto para realizar trámites, participar de reuniones y en última instancia poder construir las viviendas.

    Selección semanal
    Oficialismo

    Renuncias, leyes aprobadas, revisión del período pasado y otros hechos marcaron el primer año del gobierno

    Por Santiago Sánchez
    Oficialismo

    El primer año de gobierno en cifras: economía desacelerada, 64 leyes aprobadas y seis interpelaciones

    Por Redacción Búsqueda
    Partido Nacional

    Olivera pide un Partido Nacional que “proponga” y marque agenda

    Por Federico Castillo
    Sistema penal

    Carlos Negro propone fijar en 12 horas el plazo para detener “in fraganti”, porque la legislación es “demasiado restrictiva”

    Por Macarena Saavedra

    Te Puede Interesar

    Canciller Mario Lubetkin.
    Video

    Uruguay expresa “extrema preocupación” por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán y llama a “la desescalada de la violencia”

    Por Redacción Búsqueda
    Una invitación y una reflexión

    Una invitación y una reflexión

    Por Guillermo Draper
    Los chiítas iraquíes llevan un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta contra los ataques estadounidenses e israelíes a Irán en Bagdad, el 28 de febrero de 2026.
    Video

    Israel afirma que el líder supremo de Irán murió en los bombardeos conjuntos con Estados Unidos

    Por France 24
    Presidente Yamandú Orsi.

    Opción: aprobación del gobierno de Yamandú Orsi cae a 23%

    Por Redacción Búsqueda
    // Leer el objeto desde localStorage