Presos impulsan cooperativa de vivienda para planificar su salida del sistema penitenciario

Fernando cumple una pena de 20 años y lleva 13 privado de libertad. En la cárcel terminó el liceo, comenzó estudios terciarios y se integró a distintos proyectos educativos y laborales. Ahora, cuando le queda poco para recuperar la libertad, la preocupación es otra: dónde va a vivir. “Pienso qué voy a hacer al momento de salir, dónde voy a vivir, cómo voy a trabajar. Ahí empezó mi participación en Covimatices”, dijo a Búsqueda .

Covimatices es una cooperativa de vivienda por ayuda mutua en formación, que fue creada por 25 personas privadas de libertad —en su mayoría alojadas en la Unidad Nº 6 Punta de Rieles—, junto con algunas mujeres de la Unidad Nº 5 y algunos liberados. El objetivo es anticiparse a uno de los principales obstáculos que enfrentan quienes egresan del sistema penitenciario , que es el acceso a una vivienda formal. Matices era el nombre de una Usina Cultural que estuvo instalada en la cárcel de Punta de Rieles en 2016, donde había talleres de teatro, literarios y musicales.

Según explicaron quienes integran la cooperativa, la mayoría se conoce de experiencias compartidas dentro del sistema penitenciario, en proyectos laborales, educativos y culturales, y esa trayectoria en común facilitó la consolidación del grupo y sus objetivos. Además de solucionar el acceso a una vivienda digna, también buscan abordar el plano laboral, otra de las grandes problemáticas a la que se enfrentan quienes son liberados, que tienen dificultades para que los contraten por sus antecedentes.

“Es en la cooperativa donde veo que puedo darle un futuro a mi familia, una casa digna, sustento digno y donde veo que no todo en mi vida está perdido, como pensé al principio”, agrega Fernando.

Edgardo Escobar, otro recluso de la Unidad N° 6 que representa al colectivo, señaló que el 80% de quienes integran la cooperativa son estudiantes universitarios. “No es un detalle menor, porque no buscamos solamente ser albañiles y peones, sino la oportunidad de brindar nuestros conocimientos”, dijo. Algunos son alumnos de las carreras de contador público, la Licenciatura en Psicología, de Educación Social y de Comunicación.

Para avanzar en el proyecto, el pasado 20 de febrero, los reclusos mantuvieron una reunión con las direcciones de las cárceles, integrantes de la Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua (Fucvam), la organización Familias Presentes, autoridades de la Dirección Nacional del Liberado (Dinali) y representantes de la oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario.

Antecedente como aprendizaje

Hace unos seis años se impulsó otra cooperativa integrada por personas privadas de libertad que aún no logró acceder al préstamo para construir. Eso llevó a que ninguno de los integrantes originales permanezca en el grupo, porque al salir de la cárcel en muchos casos la necesidad de vivienda es urgente.

Por esa razón, frente a la iniciativa de Covimatices, buscan que se genere una línea de financiación diferente a la tradicional y así acortar los plazos, dijo el presidente de Fucvam, Enrique Cal, a Búsqueda, por lo que están en conversaciones tanto con el Ministerio de Vivienda como con la Intendencia de Montevideo y están a la espera de la respuesta de la comuna canaria. Cal indicó que los privados de libertad buscan instalarse en Canelones, para “estar alejados de los circuitos cotidianos que los llevaron a la cárcel”.

Además del proyecto de los reclusos, contó que existen otras dos cooperativas que están en una situación similar con relación a la necesidad de que se concrete la financiación en el corto plazo, una de personas en situación de calle y otra formada por mujeres trans. “La principal preocupación son los tiempos que le lleva a una cooperativa llegar a la financiación, que estas cooperativas no pueden esperar, porque lo necesitan de inmediato”, aseguró Cal.

Según señaló, “la respuesta es positiva” en las instituciones con las que comenzaron a intercambiar y “hay voluntad política para avanzar”, pese a que “el presupuesto para cooperativas es muy pequeño”.

“Esto es inserción”

Gabriela Rodríguez, la presidenta del colectivo Familias Presentes, una asociación civil creada por familiares de personas privadas de libertad en Uruguay, destacó la iniciativa que surgió de los propios reclusos y dijo a Búsqueda que la van a “apoyar y acompañar”.

“Si hablamos de que la gente se tiene que reinsertar, y como sociedad queremos apuntar a eso, estas son señales claras de las cosas que tenemos que apoyar”, aseguró.

Rodríguez señaló que desde la organización ven muy positiva la posibilidad de que las personas privadas de libertad puedan crear la cooperativa de viviendas durante su tiempo de reclusión, porque les parece fundamental para que puedan anticiparse a resolver situaciones a las que se van a enfrentar cuando salgan de la cárcel. “Tener el proyecto de vida hacia adelante es fundamental para la inserción. Y esto es inserción”, afirmó.

Para el director nacional de Apoyo al Liberado, Luis Parodi, “es un buen proceso que se inicia” porque la vivienda es un derecho básico. También destacó que la iniciativa “recogió varios de los errores” de la experiencia previa de la cooperativa en la cárcel de Punta de Rieles, que surgió cuando él la dirigía.

“Considero que las cosas se ganan, no se regalan, y el Estado necesita que la gente se organice y venga a exigir las cosas que consideran son sus derechos”, aseguró Parodi, y agregó que para eso se deben “generar las condiciones”.

Los reclusos que impulsan Covimatices esperan que el Instituto Nacional de Rehabilitación y la Justicia puedan habilitarles salidas transitorias, tanto para realizar trámites, participar de reuniones y en última instancia poder construir las viviendas.