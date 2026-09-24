Sectores del papel y el cartón reclaman al Ministerio de Ambiente una normativa específica de recuperación de envases

A partir de mayo de este año, la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) comenzó a controlar el cumplimiento de la adhesión al denominado Plan Vale, un programa creado por la Cámara de Industrias con el aval de la cartera de Ambiente, que busca que las empresas nacionales o importadoras que ponen envases en el mercado —sean de plástico, lata, cartón, vidrio u otros— se hagan cargo de financiar y organizar su recuperación y valorización.

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Empresas fabricantes de papel y cartón corrugado han manifestado su desacuerdo, argumentando que la normativa vigente no contempla las particularidades de esta industria y que pone en una misma categoría a materiales con realidades muy diferentes. Así lo planteó el presidente de la Asociación de Fabricantes de Papel, Paul Morgan, durante una comparecencia de representantes del sector ante la Comisión de Industria, Energía y Minería del Parlamento el pasado 2 de setiembre, instancia en la que la delegación aseguró que el sector ya cuenta con circuitos de recolección, recuperación y reciclaje consolidados, por lo que una gran parte del material vuelve hoy al circuito productivo.

Incluso, afirmó que la cantidad de cartón que actualmente se valoriza supera a la que las industrias nacionales colocan en el mercado interno, alrededor de 60.000 toneladas al año. Por eso, piden que los envases descartables de papel y cartón tengan un marco normativo específico y no uno pensado, según entienden, para envases plásticos. Señalan que ya existen otros sectores, como la construcción y los neumáticos, que tienen normativa propia de recuperación de residuos.

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Al mismo tiempo, las empresas manifiestan que sumarse al Plan Vale —que implica un sistema de depósito-reembolso, por el que las personas podrán entregar los envases descartables en distintos puntos de venta a cambio de dinero— pone “en serio riesgo de cierre a varias de las industrias del sector”, que no podrían hacer frente a los costos asociados.

En una línea similar, Gerardo Longo, en representación de la empresa Costa Bella-Myrbox, aseguró que nunca fueron “convocados ni consultados por el Ministerio de Ambiente para hablar” sobre la reglamentación y opinó que “sería bueno” que la cartera “estudiara la posibilidad de rever esa resolución, y hacerla más coherente y más factible de llevar adelante”, antes de que venza el plazo para que las empresas se adhieran al Plan Vale, el 30 de setiembre.

Negociaciones

Consultada por Búsqueda la gerenta del Área de Información, Planificación y Calidad Ambiental de la Dinacea, Marisol Mallo, dijo que el Ministerio de Ambiente hoy “no está evaluando elaborar ninguna normativa específica para los envases de papel y de cartón”. Según explicó, los fabricantes de papel hacen referencia a la resolución 271 del 2021 que establece las metas de recuperación para el Plan de Envases y amplía el alcance del decreto reglamentario para que contemple elementos como film, bandejas y cajas de cartón, bolsas y vajilla descartable.

“En principio no está prevista una normativa diferente. Independientemente, desde el ministerio estamos en este momento reuniéndonos con los distintos sectores y particularmente la semana que viene hay una reunión prevista con el sector de papel y cartón, justamente porque estamos abiertos a analizar con cada uno de ellos la problemática que identifican y que puedan hacer los planteos correspondientes”, dijo Mallo. Sostuvo que el Ministerio de Economía y Finanzas también les manifestó la misma voluntad y afirmó que con los encuentros evaluarán si es necesario “ajustar” algún aspecto.

“Si hay un aspecto específico que se tenga que contemplar, obviamente que se va a contemplar. Estamos teniendo reuniones con empresas y con gremiales, y el ministerio está actuando para tratar de entender cuáles son sus preocupaciones y encontrar los caminos de salida”, enfatizó.

Respecto a las normativas específicas que se aplican en otros sectores a los que hacían referencia los fabricantes de papel, la jerarca señaló que “hay una confusión”, y explicó que lo que hay son “normativas específicas en el tema de residuos”.

“Tenemos un paquete normativo que está regulado bajo la responsabilidad del generador, como es la parte de residuos de construcción. Y después está toda la normativa que se regula con la responsabilidad extendida al productor importador, que es una normativa que aborda la gestión de los residuos posconsumo de baterías, envases, envases de agroquímicos y neumáticos”, indicó.

Sin embargo, explicó que la ley de envases y el decreto reglamentario del 2007, en el marco de una responsabilidad extendida del productor importador, le transfiere al que pone envases de un solo uso en el mercado la responsabilidad por su gestión, incluido el financiamiento. “Entonces no hay una normativa sectorial para los materiales, sino que es para todos los envases de un solo uso. La resolución 271 no es solo para el plástico”, afirmó.

Mallo prefirió no hacer declaraciones respecto a los circuitos de recolección y valorización que, según los fabricantes de papel, ya existen en la actualidad, hasta no tener la reunión con el sector. De todas formas, aseguró que hoy “hay capacidades de reciclado de materiales en el Uruguay para distintos materiales”.

“Eso no quita que no esté la obligación de hacerse cargo después de que los residuos se dispersan, de poderlos recuperar”, agregó.

Otro de los reclamos de los fabricantes de papel es que hoy no todos los materiales tienen el mismo final (algunos son más proclives a terminar en el agua, como el plástico). Sobre ese punto, la gerenta explicó que abordarlo implica “entrar en los conceptos de la ecomodulación, hacia los que claramente en algún momento el país tiene que evolucionar”.

“Es el diferenciar los aportes por tipo de material según la facilidad que tiene o no de ser reciclado. Pero eso es una parte de un conjunto mucho más amplio de medidas, que es cómo lográs recuperar todos los materiales después de que el consumidor los utilizó”, comentó. Según Mallo, en el caso de los envases, “no importa si el material es celulósico o es plástico”, si es rígido o flexible, en todos los casos se trata de un material que se descarta “en muy poco tiempo”.

“Ahí hay toda una política de reducir los materiales de descarte de un solo uso, que va a traccionar un cambio de modelo de producción y consumo, tratando de que los que queden en el mercado se puedan recuperar efectivamente y entren en un circuito de valorización”, explicó.

Algunas empresas consultadas por Búsqueda señalaron que gran parte de las trabas por no estar adheridas al Plan Vale se dan en la Aduana, al intentar ingresar al país materiales importados, como tintas para impresión y otros insumos. Mallo explicó que este año se reforzaron los mecanismos de control, por lo que hoy se lleva adelante una fiscalización “estricta” de la normativa, que, entre otras cosas, impide la importación en caso de incumplimiento. En esa línea, contó que desde hace un tiempo se han incorporado también más códigos arancelarios en el control con Aduana y, en breve —a principios de octubre—, dará comienzo una nueva etapa de fortalecimiento de control.

“La obligación está para todos y, al ser un plan grupal, los aportes son en función de la cantidad de peso de residuos que cada una pone en el mercado. Entonces pagan más las que ponen más volumen de envases”, aseguró.