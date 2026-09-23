La visita del Papa León XIV a Uruguay será oficial y no de Estado

La llegada del papa León XIV a Uruguay, prevista para noviembre , fue calificada por el gobierno como una visita oficial, una categoría inferior a la de visita de Estado, que constituye el máximo rango protocolar. La diferencia implica un nivel distinto de ceremonial y de honores, así como un programa institucional de menor alcance.

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Según el Reglamento de Protocolo y Ceremonial del Estado, aprobado por el Decreto N.º 435/007, la categoría de “visita de Estado” corresponde a los viajes de jefes de gobierno extranjeros cuya agenda incluye encuentros con autoridades de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La categoría de “visita oficial”, en cambio, se aplica cuando el programa no contempla actividades con todos los poderes.

León XIV, que estará en el país del 6 al 8 de noviembre, mantendrá en el primer día de su arribo una reunión privada con el presidente Yamandú Orsi en el Edificio José Artigas. El resto de sus actividades serán de carácter social y religioso. Su llegada se da luego de que la Iglesia Católica del Uruguay lo invitara, a lo que se sumó después una propuesta formal de Orsi durante una audiencia en el Vaticano, en noviembre del año pasado.

Himno papal uruguayo El papa León XIV será homenajeado con música: tendrá su canción oficial que será interpretada en el Centenario

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En un momento se barajó su posible presencia en el Parlamento, luego de una propuesta multipartidaria elevada por legisladores de distintos sectores políticos. El 8 de junio, en un viaje a España, León XIV España asistió al Congreso de ese país. La propuesta de los legisladores uruguayos nunca se oficializó y, además, no fue unánime, con la postura en contra de dirigentes que consideraban la visita al Palacio Legislativo una violación a la laicidad.

El canciller Mario Lubetkin, el cardenal Daniel Sturla y el nuncio apostólico en Uruguay, Gianfranco Gallone, durante el anuncio oficial de la visita del papa León XIV a Uruguay, realizada el 5 de agosto.

“Fueron poquitas las voces discordantes, para algunos era una cuestión de principios, para otros el momento de decir algo y aparecer”, valoró el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, durante una entrevista con Búsqueda . “A mí me hubiera encantado que el Papa hubiera ido al Parlamento porque para Uruguay el Palacio Legislativo es la casa de la democracia, es el lugar nuestro, tiene una carga simbólica muy fuerte que me parece que no la tiene en otros lugres”, añadió.

Más allá de la postura y de los movimientos del Parlamento uruguayo, Sturla dijo que el Vaticano descartó la posibilidad de que el Papa incluyera al Palacio Legislativo en su agenda en el país. “La Santa Sede consideró que no, que lo de España fue una excepción y que si bien hubo alguna otra excepción, no es el anhelo de la Santa Sede que el Papa visite los Parlamentos. Consideraron que para el tiempo y el carácter pastoral que tiene parte de la visita era demasiado tiempo que el Papa fuera a los tres poderes“, explicó.

Uruguay, primera parada

La primera escala en su viaje será Uruguay, donde aterrizará el 6 de noviembre y permanecerá hasta el día 8. Allí visitará Montevideo, Paysandú y Florida.

León XIV llegará al Aeropuerto Internacional de Carrasco desde Roma sobre las 16:30. Tras una breve bienvenida oficial, se trasladará a la Ciudad Vieja. A las 17:30 participará en la ceremonia de bienvenida en la plaza Independencia y luego se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

A las 18:15 mantendrá un encuentro privado con el presidente Yamandú Orsi en el Edificio José Artigas. Luego visitará el Cabildo de Montevideo y, a las 19:15, la Catedral de Montevideo.

Un día más tarde, el sumo pontífice visitará la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, donde conocerá la realidad social del barrio de Casavalle, uno de los más empobrecidos y vulnerables de Montevideo. También se reunirá con autoridades académicas en la Universidad Católica de Uruguay y presidirá una vigilia de oración en el Estadio Centenario de Montevideo.

Paysandú será la segunda parada de la travesía, donde oficiará la primera misa del viaje en el Parque París Londres.

La clausura de la visita a Uruguay será una misa multitudinaria en la plaza de la Catedral Basílica de Florida, Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres —patrona de Uruguay—, en el día de su fiesta, “coincidiendo con la peregrinación nacional que suele organizar el Episcopado uruguayo el segundo domingo de noviembre”, según destacó el Vaticano.