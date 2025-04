UAM: autoridades reconocen estar al borde del abismo financiero en medio de graves conflictos internos

Tensión interna

La comparecencia dejó al descubierto también el tenso clima interno que vive hoy la UAM. Según consta en el acta de la Mesa de Entrada del directorio mencionada por el diputado colorado Carlos Rydström, la representante de los productores, Grisel Moizo, quien también es presidenta de la Confederación Granjera, manifestó que Garín tuvo un “accionar inaceptable hacia el gerente general, desautorizándolo públicamente, expresándole que no comparte nada de lo que dice o hace y ordenándole que se retire”.

Moizo confirmó estas situaciones ante la comisión: “Hemos tenido varios episodios en el relacionamiento (...) principalmente se dan cuando tenemos problemas en la votación. En una ocasión, el presidente expulsó a un representante de los productores; hubo reuniones con gritos y peleas por determinados temas”, contó. Además, Moizo señaló dificultades en la gestión interna, como la demora en la firma de contratos de funcionarios, y cuestionó la información financiera que se brindaba en el directorio previamente, lo que llevó a la realización de una auditoría interna que reveló problemas serios y la desvinculación del gerente financiero.

Otro punto álgido durante la comparecencia fue la discusión sobre un subsidio prometido por la Intendencia de Montevideo (IM) que nunca se habría efectivizado, que incluía descuentos y un apoyo financiero anual de 600.000 UI. En esa línea, tanto el gerente general como los miembros del Comité de Auditoría Interna de la UAM negaron haber recibido esos fondos.

Garín explicó que la intendencia ofreció mecanismos para transferir el dinero, pero la UAM no firmó la documentación correspondiente debido a que “a mitad de 2023 el directorio estableció que no iba a firmarlo, sujeto a otras condiciones” relacionadas con un convenio y un comodato por los terrenos de la UAM, cuya propiedad pasó a la IM. Paulina Silva, del Comité de Auditoría, detalló que el comodato contenía una cláusula resolutoria que ponía en riesgo la continuidad de la UAM en caso de modificarse ciertos aspectos de la ley que la creó. Esta situación derivó en la no firma del comodato y, por ende, en la no recepción de los fondos ofrecidos por la IM.