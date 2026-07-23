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    Una decena de filiales mantienen una deuda “alarmante” con el PIT-CNT, que busca que se regularicen los pagos

    La secretaria de Finanzas reconoce que se sorprendió por el nivel de los atrasos, que alcanza a varios millones de pesos, y destaca la disposición de los sindicatos para ponerse al día

    Movilización del PIT-CNT en el Cerro, en el marco de un paro parcial.

    Movilización del PIT-CNT en el Cerro, en el marco de un paro parcial.

    FOTO

    Maurcio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Martín Mocoroa
    Por Martín Mocoroa

    Luego de hacer un análisis de sus finanzas, el PIT-CNT decidió llamar la atención sobre una “muy importante deuda” de un conjunto de filiales que no están cumpliendo con sus aportes a la organización. Para intentar regularizar la situación, la Secretaría de Finanzas inició una serie de conversaciones con los sindicatos involucrados para procurar acuerdos de pago.

    La situación se planteó en la reunión de la Mesa Representativa del pasado 24 de junio. El tema estuvo incluido en el informe que hizo el Secretariado Ejecutivo ese día.

    “En el marco de la discusión del necesario fortalecimiento de nuestra organización, el Secretariado Ejecutivo ha analizado con responsabilidad la evolución y el estado de situación de nuestras finanzas. En dicho análisis surge una muy importante deuda de filiales que no han cumplido con su obligación de aportes y, en otros casos, el no cumplimiento de convenios firmados en forma sucesiva. En ese sentido se ha resuelto iniciar una ronda de conversaciones con cada una de las filiales en falta, a los efectos de regularizar la situación y promover acuerdos. Tenemos un marco estatutario que es muy claro al respecto, el cual se debe aplicar”, indica una síntesis del informe.

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    Una cifra “alarmante”

    El PIT-CNT, de acuerdo con sus estatutos, tiene distintas vías posibles de financiamiento. La principal es el aporte “directo y regular de los trabajadores a través de las filiales”. De forma complementaria, puede acordar “aportes extraordinarios” de las filiales, puede obtener recursos de los intereses que genere su capital colocado en “instituciones bancarias oficiales”, puede organizar festivales o actos benéficos, y puede obtener donaciones, bonos o entradas no previstas.

    Consultada por Búsqueda, la secretaria de Finanzas del PIT-CNT, Silvia Tejera, explicó que el aporte mensual de las filiales tiene actualmente un valor de $ 27,5 por afiliado. En el último Congreso del movimiento sindical, realizado en mayo del 2025, se registraron 67 filiales y hubo 1.173 delegados. A las filiales les corresponde un delegado cada 200 afiliados o fracción superior a 100. Si se toman en cuenta esas cifras, hay aproximadamente unos 234.600 trabajadores afiliados a sindicatos en total, y al PIT-CNT le deberían ingresar unos $ 6,4 millones cada mes.

    Los números que se declaran para los congresos no necesariamente reflejan la realidad de la afiliación, ya que hay sindicatos o federaciones que, por problemas económicos, cotizan menos afiliados de los que tienen, así como existen organizaciones que aumentan la cantidad de cotizantes en la previa de los congresos para fortalecer su representación de delegados.

    Tejera, que es secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), tomó la secretaría de Finanzas del PIT-CNT tras el Congreso de mayo de 2025. La dirigente prefirió no dar detalles acerca de las deudas, ya que entiende que el tema debe tratarse, en principio, en “reserva” en la interna sindical. Reconoció, sin embargo, que se trata de “atrasos muy importantes”, que alcanzan varios millones de pesos.

    “Me resultó alarmante la cifra”, dijo. También indicó que son “una decena” las filiales con deudas de más de tres meses en sus aportes regulares.

    Silvia Tejera, secretaria de Finanzas del PIT-CNT y secretaria general de Adeom.

    Silvia Tejera, secretaria de Finanzas del PIT-CNT y secretaria general de Adeom.

    La dirigente destacó que tuvo “muy buena recepción” en la ronda de conversaciones que inció para intentar que se regularicen los pagos. Según contó, entre quienes tienen atrasos hay algunas filiales chicas que enfrentan dificultades económicas, pero también hay organizaciones grandes. Entre estas últimas, algunos sindicatos esgrimieron como argumento de las deudas producidas cambios de directiva que causaron problemas organizativos o conflictos en curso que los obligaron a tener mayores gastos.

    Otra situación que se da con frecuencia es la de sindicatos que “se dejan estar con los pagos” y se ponen al día cuando se acercan los congresos para poder participar. Esto, para Tejera, es un problema para la planificación de las finanzas del PIT-CNT, ya que el dinero es necesario para funcionar todos los días.

    La dirigente defendió el proceso de regularización que se empezó a llevar adelante como un asunto de respeto. “Es la plata de los trabajadores del país. La plata de los trabajadores se respeta, se cuida, y se dan los informes que se tengan que dar”, afirmó.

    Obligaciones compartidas

    “Cumplir estrictamente con los aportes económicos regulares o extraordinarios que se fijen” es una de las obligaciones de las filiales del PIT-CNT, según lo establece el estatuto en uno de los puntos del artículo 7. El artículo 53, en tanto, añade que quien se atrase “más de tres meses en sus aportes tendrá suspendidos sus derechos” frente al PIT-CNT, salvo los casos debidamente justificados.

    Las deudas de las filiales es un tema que el Secretariado Ejecutivo “viene discutiendo desde hace un tiempo”, dijo a Búsqueda Sergio Sommaruga, integrante de ese órgano de dirección sindical. La decisión de intentar “regularizar” la situación se tomó por entender que el tema está “impactando negativamente” en la organización. Si bien dijo que el PIT-CNT no tiene dificultades para sostener su funcionamiento cotidiano, existen algunas complicaciones para el despliegue de planes de trabajo resueltos.

    Como ejemplo, recordó que el movimiento sindical está desarrollando una campaña de afiliación, que está ampliando el trabajo de sus brigadas solidarias y que está impulsando la apertura de consultorios jurídicos gratuitos en el territorio, en conjunto con la Universidad de la República. “Para generar las condiciones materiales para desarrollar estos proyectos se necesitan fondos, y vemos que hay deudas importantes”, dijo.

    Sommaruga indicó que el problema de las deudas con el PIT-CNT es transversal a las distintas corrientes sindicales. También sostuvo que la idea no es “penalizar” a las filiales con atrasos, sino alcanzar planes de pagos que se respeten.

    Igual que Tejera, el dirigente señaló que detrás del problema hay más que una situación financiera. “Hay un tema de democracia sindical también, de derechos y obligaciones compartidas”, afirmó.

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