Una villa olímpica en el Parque Batlle: el proyecto deportivo y político que empieza a tomar forma

“Me sumo, señor presidente, a este acuerdo entre el Frente Amplio y el Partido Nacional”, dijo, un poco en broma y un poco en serio, el senador colorado Pedro Bordaberry durante la última sesión de la Comisión de Deportes y Juventud de la Cámara de Senadores. Es que unos minutos antes se había dado uno de esos extraños intercambios con absoluta coincidencia entre el blanco Sergio Botana y la frenteamplista Liliam Kechichian.

El asunto: la necesidad de mejorar y potenciar la infraestructura deportiva ya instalada alrededor del Estadio Centenario, en el Parque Batlle, y construir una ciudad deportiva o villa olímpica que tenga distintos centros de rendimiento para los atletas. Los políticos sostienen que es una idea ambiciosa pero posible. Y desde el Comité Olímpico Uruguayo (COU) acotan que es “muy necesaria”.

La senadora del Frente Amplio dijo a Búsqueda que esto es algo que ronda su cabeza desde hace “varios años”, por lo menos desde que estuvo al frente del Ministerio de Turismo. Y aseguró que en esta coyuntura actual “no es difícil de realizar”. Botana agregó que también trabaja desde el gobierno anterior en un proyecto similar y que con el Mundial de Fútbol 2030 en un horizonte cada vez más cercano —y con las obligadas obras en la zona del estadio que albergará al menos un partido de este evento global— la cuestión se vuelve “viable”.

Por lo pronto ya hay algunas acciones concretas. Este jueves 11, una delegación del COU encabezada por su presidente, Fernando Ucha, entregará al intendente de Montevideo, Mario Bergara, un proyecto para reformar el Velódromo Municipal y construir una estructura para albergar eventos de deportes menores como fútbol sala, handball y vóleibol con hasta 2.500 personas en el público. Y también una piscina olímpica. “Uruguay es el único país en toda la región que no tiene esta piscina. Está la de Maldonado, pero le faltan dos carriles para competencias regionales. Y el velódromo así como está no sirve para nada. En todos lados son cerrados y este es abierto”, se quejó Ucha en diálogo con Búsqueda.

Para el presidente del COU, la referencia en la región debe ser Paraguay, que viene de organizar los Juegos Panamericanos Junior. “Hace 15 años, Paraguay no tenía nada en este tipo de infraestructura deportiva. Pero invirtió unos US$ 90 millones y ya ha ganado unos US$ 350 millones en turismo deportivo”. Ucha está convencido de que el deporte derrama, y Uruguay no lo está aprovechando. “Choca un poco. Históricamente tuvimos más infraestructura deportiva que Paraguay, pero nos quedamos”. Ucha sostuvo que con el terreno ganado en esta materia no es necesario invertir tanto dinero como Paraguay: alcanza con la mitad.

Lo mismo aseguró Botana, que hizo números y se los trasladó al ministro de Economía, Gabriel Oddone, en una de las varias reuniones que ha tenido por este tema. “No se necesitan más de US$ 45 millones. El ministro se sorprendió: pensó que era más del doble”, recordó el senador blanco en diálogo con Búsqueda.

Además de este proyecto para reformular el velódromo, el Comité Olímpico ya tiene un “punto de partida” para bajar a tierra el sueño de la villa olímpica en el Parque Batlle. A fines del gobierno pasado, en febrero de este año, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) cedió en comodato por 30 años el edificio donde dejó de funcionar en 2015 el Instituto de Ortopedia y Traumatología, en la esquina de Avenida Italia y General Las Heras, al lado del Hospital de Clínicas.

El proyecto de desarrollo del COU para esta infraestructura incluye un piso destinado al Área de Medicina Deportiva, en acuerdo con la Universidad de la República; un piso con habitaciones para recibir a deportistas deportistas del interior del país y del exterior; y dos pisos destinados a instalaciones deportivas, que incluyen un gimnasio y una piscina para trabajos de acondicionamiento físico. “Queremos montar un centro de desarrollo deportivo, no para recuperar o prevenir lesiones, sino para mejorar el rendimiento de nuestros atletas”, valoró Ucha. El objetivo del Comité, una vez finalizado el papeleo jurídico y el trámite con la Comisión del Patrimonio, es que una primera fase del centro esté operativa de acá a un año.

Botana, un “enamorado del proyecto”

Durante la comisión del Senado, la senadora Kechichian insistió en que Uruguay tiene “una oportunidad de tener un centro de alto rendimiento” en el Parque Batlle. “Siempre lo he creído; allí está el Instituto Superior de Educación Física, está la pista de atletismo, está el velódromo, está el Estadio Centenario. Lo único que falta es una pileta olímpica; en algún momento incluso tuvimos el dinero para hacerla, pero no hubo consensos de seguir utilizando espacio público para deportistas de élite”, recordó la legisladora frenteamplista. Y lanzó una pregunta: “¿Ustedes en algún momento pueden pensar que hay un lugar en Montevideo que puede ser ese polo deportivo? Y es ese, no hay otro, para mí no hay otro”.

Botana valoró la “absoluta coincidencia” con la senadora. Y dijo que este tiene que ser un tema de Estado y de acuerdo nacional. “Estoy enamorado del proyecto de villa olímpica, centro deportivo, centro de alto rendimiento —llamémosle como queramos— en el Parque de los Aliados (Parque Batlle)”, dijo. Y narró sus reuniones con el Comité Olímpico y el Hospital de Clínicas. Aseguró que el director del Clínicas, Álvaro Villar, le garantizó un lugar en el centro de salud universitario para que se pudiera trabajar en un proyecto de este tipo. “Y ahí empezamos”, afirmó.

Dijo que ese polo deportivo en Parque Batlle es “imprescindible para el Uruguay”. Destacó que a cinco cuadras está el Centro de Entrenamiento de Deportes de Combate y a pocas cuadras el Antel Arena, que, a su vez, tiene al Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología enfrente. “Entonces, es una buena idea integrar todo esto y poder hacer competencias nacionales de alto nivel y convocar a alguna competencia internacional, porque hoy no podemos hacer ni siquiera juegos juveniles. No tenemos la infraestructura mínima para hacer esas cosas”.