    Con plan 'Escudo de las Américas', Trump busca coordinar ejércitos del continente contra el narcotráfico

    El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado la creación de una alianza de 17 países americanos para “destruir” a los cárteles de narcotraficantes del continente, durante una cumbre celebrada en su club de golf en Florida a la que asistieron sus más cercanos aliados y mandatarios de derecha de la región

    Javier Milei saluda a Donald Trump, este sábado, en Miami.

    Javier Milei saluda a Donald Trump, este sábado, en Miami.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Donald Trump dijo a sus anfitriones que su administración se ha caracterizado por llevar a cabo una política firme de seguridad en el continente americano, qué él llama Hemisferio Occidental, contra el crimen organizado.

    “Mi Administración ha designado a varios carteles y pandillas transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras y a partir de ello ha dedicado recursos sin precedentes a su destrucción”, sostuvo.

    Con la creación del plan “Escudo de las Américas”, Trump busca reforzar su influencia en América Latina reuniendo capacidades militares y de inteligencia de los países al sur del Río Bravo. La iniciativa estará supervisada por Kristi Noem, quien estuvo al origen del polémico plan del gobierno estadounidense contra la migración ilegal.

    Embed - Donald Trump: "anunciamos una nueva coalición militar para erradicar carteles" • FRANCE 24

    Aliados y vecinos con reservas

    Trump saludó a sus 12 invitados, entre ellos aliados fieles como el argentino Javier Milei, el ecuatoriano Daniel Noboa o el salvadoreño Nayib Bukele, al que calificó de “gran presidente”.

    “Durante demasiado tiempo las mafias creyeron que América era su territorio. Que podían cruzar fronteras, mover droga, armas y violencia sin consecuencias. Ese tiempo se les ha acabado”, escribió por su parte Noboa en X.

    La cita se enmarca en la versión adaptada de Trump de la histórica Doctrina Monroe, con la que ha prometido intervenir para promover los intereses de Washington en las Américas, aumentar la seguridad del país y frenar la influencia de potencias como China.

    El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó este sábado de “reaccionaria y neocolonial” la cumbre.

    “La pequeña cumbre reaccionaria y neocolonial de Florida, convocada por Estados Unidos (EE.UU.) con asistencia de gobiernos de derecha de la región, compromete a estos con aceptar el uso letal de fuerza militar estadounidense para resolver problemas internos, el orden y tranquilidad de sus países”, señaló Díaz-Canel en X.

    Además de Bukele, Milei y Noboa, Trump recibió en Doral, cerca de Miami, a los presidentes de Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Panamá, Paraguay, Guyana y Trinidad y Tobago, así como al presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

    Más allá de su afinidad ideológica con Trump, algunos de estos mandatarios han sabido aprovechar su buena relación con el republicano.

    El hondureño Nasry Asfura recibió, por ejemplo, un apoyo clave del presidente estadounidense en las elecciones del año pasado, y en el caso de Milei, su buena sintonía con Trump facilitó que EE.UU. otorgara un apoyo por 20.000 millones de dólares mediante un canje de divisas en 2025.

    La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum no asistió a la cumbre de Florida donde Trump señaló este sábado a México como “el epicentro de la violencia de los cárteles” que alimentan “gran parte del derramamiento de sangre” en América. “Los cárteles están dirigiendo México. No podemos tener eso cerca de nosotros”, dijo.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

    // Leer el objeto desde localStorage