Yamandú Orsi en la Asamblea de la ONU: “Ningún Estado” democrático puede “ejercer la barbarie contra civiles”

El mandatario reivindicó la posición histórica de Uruguay de crear “dos Estados” para resolver el “conflicto en Medio Oriente”, durante su debut en la Asamblea General de las Naciones Unidas

Yamandú Orsi durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.

El presidente Yamandú Orsi realizó este martes su debut internacional desde que asumió el cargo el pasado 1º de marzo, con un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. En su intervención, volvió a reclamar el fin de la violencia en Medio Oriente y a defender la solución de “dos pueblos, dos Estados” como única vía de convivencia pacífica.

Durante su exposición, el mandatario uruguayo situó a Uruguay como un país comprometido con la paz y la convivencia pacífica entre los Estados involucrados en conflictos internacionales, con especial énfasis en Medio Oriente. “Venimos a esta Asamblea a sumar esfuerzos para contribuir con la estabilidad y la paz en un mundo cada vez más convulsionado y desafiante”, dijo Orsi, y señaló que la creciente tensión geopolítica y el aumento de conflictos plantean enormes retos a escala planetaria.

Destacó la tradición uruguaya de respeto institucional y cohesión democrática: “Vengo de un país donde la alternancia no se traduce en una crisis institucional, sino en un acto de fortaleza aliada; donde un presidente puede caminar sin custodia entre la gente o ir a ver un partido de fútbol como un hincha más. Con estos gestos quiero decir que el pueblo uruguayo lleva en su vida cotidiana una vocación de paz y respeto”.

El presidente también advirtió sobre los desafíos de las guerras modernas: los avances tecnológicos aplicados al conflicto “han generado lógicas perversas, incluyendo prácticas militares que siembran miedo, terror y muerte entre la población civil”. “Que quede muy claro: condenamos toda forma de terrorismo, ya que constituye una despreciable actitud de cobardía. Toda guerra es criminal, sin importar dónde ocurra ni el dios que se invoque para justificarla, y merecerá siempre nuestra condena”, afirmó.