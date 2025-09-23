La multinacional Tether niega que haya decidido abandonar Uruguay y sigue negociando con UTE

La empresa de criptomonedas, que debe US$ 5 millones a UTE, dijo que las versiones sobre su salida son imprecisas y que “está evaluando el mejor camino a seguir en Uruguay”

Mientras negocia posibles cambios en sus contratos con UTE, la empresa de criptomonedas Tether negó que haya resuelto abandonar Uruguay por considerar que los costos de energía en el país son demasiado altos.

Búsqueda informó el jueves 18 que UTE le había cortado en julio el servicio a la multinacional, uno de sus principales clientes, porque había acumulado una deuda cercana a los US$ 5 millones. Al día siguiente, varios medios aseguraron que Tether había comunicado a UTE su decisión de abandonar Uruguay.

El Observador informó el viernes 19 que Tether había enviado una carta a UTE en la que transmitía que “la continuidad de sus proyectos” en Uruguay “se volvió inviable económicamente bajo las condiciones actuales”. La nota aseguraba que, dados los costos altos de la electricidad y la falta de un acuerdo con UTE para cambiar el contrato, la empresa tomó la decisión de detener progresivamente “su consumo energético hacia fin de año y la cancelación definitiva de nuevas inversiones, cerrando un capítulo que pudo haber consolidado a Uruguay como referente en infraestructura tecnológica y energías renovables en la región”.

Las deudas con UTE son de $ 95 millones en su proyecto de Camino a Carreta Quemada, en Flores, y de $ 87 millones en el de Colonia Sánchez, en Florida. En total, debe US$ 4,8 millones sin contar multas y recargos, precisaron fuentes de la compañía. En ambas locaciones, tiene centros de datos para minar criptomonedas.

En junio la presidenta de UTE, Andrea Cabrera, firmó una resolución en la que aceptaba un memorándum de entendimiento, alcanzado por la gerencia comercial con Tether, “condicionado a que la empresa se encuentre al día en el pago de sus obligaciones y compromisos”. El acuerdo implicaba cambios en los contratos y la construcción de una nueva instalación de la compañía en el interior.